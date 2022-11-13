Угловой у ворот ЦСКА теперь разыграли футболисты "Динамо". Ничего не удалось в этой ситуации придумать коллективу хозяев. Вынос.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! СКОПИНЦЕВ! Фомин отдал прекрасный пас на Скопинцева, который с левого края ворвался в чужую штрафную, после чего пробил в правую от себя "девятку", открыв счет на табло!

Вот так! ЦСКА играл здорово, но пропустил гол в свои ворота. И что теперь делать "армейцам", которые и без того смотрелись на поле ударно.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Забивает Смолов, но в офсайде находился Фёдор. Издевательский разыграли свою комбинацию хозяева. Нгамалё выкатил сферу в центр на Фёдора, который спокойно переправил сферу в сетку рикошетом от штанги. Но было "вне игры" у автора голевого паса.

"Динамо" пока лидирует. Насыщенный матч наблюдаем мы. И уже подходит первый тайм к своему завершению.

Одну минуту всего добавляет арбитр к основному времени.

И не увидели в дополнительную минуту мы никаких знаковых моментов. Прозвучал свисток на перерыв.

Получил Обляков по руке в борьбе с соперником. Уже и палец распух у игрока ЦСКА. Будем надеяться, что его травма окажется несерьезной.

Лучше ЦСКА в первом тайме играет. Другое дело, что забить в ворота соперника пока не удается. Хотя моменты периодически возникают у "армейцев".

Мендесу прилетел удар по ноге сейчас. От Смолова получил Виктор удар. Готовится штрафной удар ЦСКА подать. Посмотрим, что получится из всего этого.

В штрафную ЦСКА сейчас пошла передача, но Грулёву до мяча добраться не позволяет Мойзес. Выбита сфера в центр поля.

Кутицкий нанес удар по воротам соперника тем временем. Метров с 25-ти последовал выстрел, но мяча полетел значительно выше цели.

МОМЕНТ! Карраскаль! Получил он мяч на правом краю штрафной, после чего хлестко пробил в дальний угол, и мяч переправил на угловой Шунин.

Розыгрыш углового и две кряду подачи с правого края. Во время второго навеса Карраскаль пробивает по воротам соперника, но мяч летит снова левее цели.

По факту, пока нет моментов в нашей встрече у ворот Акинфеева. Без работы Игорь, а его визави Шунин вступает в игру постоянно.

26' Подача от правого углового флага, снова вынос мяча за пределы поля. Еще один угловой. Навесная подача не получается точной.

25' Скопинцев сейчас не успевал за Чаловым, которого к атаке подключил Мозес. Но все же игрок "Динамо" добежал до Фёдора, выбив мяч на угловой.

24' Угловой разыграли футболисты "Динамо". Пошла подача в центр штрафной, где Скопинцев добрался до мяча и уверенно пробил по воротам соперника, но выше цели вышло!

22' УХ! Нгамалё сейчас по левому краю рванул к воротам соперника, ушел от двух защитник, и внешней стороной стопы вырезал мяч в район линии вратарской. Выбит мяч на угловой.

21' ЦСКА старается быстро доставлять мяч в центр поля. Сейчас же этого сделать не удалось, ведь Смолов сфолил против оппонента, завалив его на газон.

20' Угловой удар снова подали футболисты ЦСКА. Подача с правого края пошла на дальнюю штангу - спокойно до снаряда добрался голкипер, сыграв кулаками в сторону от рамки.

18' Первый в матче угловой подали сейчас игроки "Динамо". Сазонов пробил по воротам соперника, но мяч пошел выше цели.

17' Угловой у ворот "Динамо" заработан. ЦСКА с правого края готовится выполнить навес в штрафную соперника.

16' Смолов получил мяч на левом фланге, после чего выполнил навес на дальнюю штангу, но сорвался мяч у него с ноги, улетев за пределы поля.