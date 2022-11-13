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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Динамо Москва
1:0
Перерыв
ЦСКА Москва

Ход матча

40'
Скопинцев Дмитрий
(Фомин Даниил)
1:0
Прогнозы 172
Динамо Москва 32.6% (56)
X 43.6% (75)
ЦСКА Москва 23.8% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва
Ничья
ЦСКА Москва
2.95
3.52
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
15
Сазонов
Саба
18
Маричаль
Перес
Николас
7
Скопинцев
Дмитрий
50
Кутицкий
Александр
20
Грулёв
Вячеслав
47
Захарян
Арсен
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Муми
Николя
10
Смолов
Фёдор
35
Акинфеев
Игорь
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
4
Да
Силва
Роша
Виллиан
27
Барбоза
Мойзес
Роберто
41
Ушаков
Егор
19
Зайнутдинов
Бактиёр
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
10
Обляков
Иван
8
Карраскаль
Хорхе
9
Чалов
Фёдор
Динамо Москва
4-1-4-1
ЦСКА Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Динамо Москва
ЦСКА Москва

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.35

Среднее время на гол

79
66

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

0.94
1.07

Среднее время на гол

95
84

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.03
1.22

Тотал матчей

2.5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

87
73

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (3) 0.41
Тюкавин Константин 5 0.29
Грулёв Вячеслав 3 0.18
Макаров Денис 3 0.18
Гладышев Ярослав 3 0.18
Фомин Даниил 3 (3) 0.18
Захарян Арсен 2 0.12
Фернандес Роберто 2 0.12
Паршивлюк Сергей 1 0.06
Нгамалё Муми Николя 1 0.06
Скопинцев Дмитрий 1 0.06
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 10 (2) 0.59
Медина Хесус 6 (2) 0.35
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.29
Кучаев Константин 2 0.12
Обляков Иван 1 0.06
Дивеев Игорь 1 0.06
Набабкин Кирилл 1 0.06
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.06
Да Силва Роша Виллиан 1 0.06
Мухин Максим 0 0
Гайич Милан III 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 5 2
Захарян Арсен 4 1
Сазонов Саба 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Макаров Денис 4 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Даса Элазар 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Маричаль Перес Николас 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Карраскаль Хорхе 5 0
Зделар Саша 4 0
Мухин Максим 4 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Да Силва Роша Виллиан 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Гайич Милан III 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
4
Динамо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

10
20
Динамо Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
ЦСКА Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

11
24

Голы по времени матча

Забито

17
8
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
12%
3
38%
1-15
3
18%
2
25%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
8%
1
5%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
4
31%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
3
21%
4
50%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

30
28
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
3
10%
4
14%
1-15
6
20%
5
18%
16-30
9
30%
6
21%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
7
23%
6
21%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
5
29%
29%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
4
19%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Ростов 3:1
Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1
ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
ЦСКА Москва

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
6
2
3
5
2.5
4
4
2
6
3.5
3
5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
9
7
5
11
2.5
4
12
2
14
3.5
3
13
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 13 3 1 47 - 7 42
2. Спартак Москва Заявка 17 11 3 3 40 - 18 36
3. Ростов Заявка 17 10 5 2 32 - 23 35
4. Динамо Москва 1:0 Заявка 17 8 5 4 32 - 20 29
5. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
6. Ахмат Заявка 17 8 2 7 27 - 27 26
7. Оренбург Заявка 17 8 1 8 33 - 37 25
8. Краснодар Заявка 17 7 4 6 31 - 29 25
9. Сочи Заявка 17 7 4 6 27 - 32 25
10. Урал Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
11. Крылья Советов Заявка 17 5 5 7 20 - 25 20
12. Пари НН Заявка 17 5 4 8 22 - 29 19
13. Факел Заявка 17 1 10 6 21 - 33 13
14. Локомотив Москва Заявка 17 3 4 10 20 - 34 13
15. Химки Заявка 17 3 3 11 16 - 36 12
16. Торпедо Москва Заявка 17 1 3 13 7 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 9 7 1 1 26 - 11 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
3. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
4. Динамо Москва 1:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
6. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
7. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Урал Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Химки Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
14. Пари НН Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Локомотив Москва Заявка 9 1 3 5 14 - 17 6
16. Торпедо Москва Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
3. Ростов Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
4. Ахмат Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
5. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
6. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва 1:0 Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Сочи Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
12. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
13. Факел Заявка 9 0 4 5 8 - 19 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 14 (6)
Оренбург Сычевой Владимир 14 (1)
Зенит Малком Филипе 12 (5)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И не увидели в дополнительную минуту мы никаких знаковых моментов. Прозвучал свисток на перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту всего добавляет арбитр к основному времени.
  • 44'
    "Динамо" пока лидирует. Насыщенный матч наблюдаем мы. И уже подходит первый тайм к своему завершению.
  • Офсайд
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Забивает Смолов, но в офсайде находился Фёдор. Издевательский разыграли свою комбинацию хозяева. Нгамалё выкатил сферу в центр на Фёдора, который спокойно переправил сферу в сетку рикошетом от штанги. Но было "вне игры" у автора голевого паса.
  • 40'
    Вот так! ЦСКА играл здорово, но пропустил гол в свои ворота. И что теперь делать "армейцам", которые и без того смотрелись на поле ударно.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! СКОПИНЦЕВ! 
    Фомин отдал прекрасный пас на Скопинцева, который с левого края ворвался в чужую штрафную, после чего пробил в правую от себя "девятку", открыв счет на табло!
  • 38'
    Угловой у ворот ЦСКА теперь разыграли футболисты "Динамо". Ничего не удалось в этой ситуации придумать коллективу хозяев. Вынос.
  • 36'
    По факту, пока нет моментов в нашей встрече у ворот Акинфеева. Без работы Игорь, а его визави Шунин вступает в игру постоянно.
  • Угловой
    35'
    Розыгрыш углового и две кряду подачи с правого края. Во время второго навеса Карраскаль пробивает по воротам соперника, но мяч летит снова левее цели.
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТ! Карраскаль! Получил он мяч на правом краю штрафной, после чего хлестко пробил в дальний угол, и мяч переправил на угловой Шунин.
  • 32'
    Кутицкий нанес удар по воротам соперника тем временем. Метров с 25-ти последовал выстрел, но мяча полетел значительно выше цели.
  • 31'
    В штрафную ЦСКА сейчас пошла передача, но Грулёву до мяча добраться не позволяет Мойзес. Выбита сфера в центр поля.
  • 30'
    Мендесу прилетел удар по ноге сейчас. От Смолова получил Виктор удар. Готовится штрафной удар ЦСКА подать. Посмотрим, что получится из всего этого.
  • 29'
    Лучше ЦСКА в первом тайме играет. Другое дело, что забить в ворота соперника пока не удается. Хотя моменты периодически возникают у "армейцев".
  • Травма, повреждение
    28'
    Получил Обляков по руке в борьбе с соперником. Уже и палец распух у игрока ЦСКА. Будем надеяться, что его травма окажется несерьезной.
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    • 26'
      Подача от правого углового флага, снова вынос мяча за пределы поля. Еще один угловой. Навесная подача не получается точной.
    • Угловой
      25'
      Скопинцев сейчас не успевал за Чаловым, которого к атаке подключил Мозес. Но все же игрок "Динамо" добежал до Фёдора, выбив мяч на угловой.
    • Угловой
      24'
      Угловой разыграли футболисты "Динамо". Пошла подача в центр штрафной, где Скопинцев добрался до мяча и уверенно пробил по воротам соперника, но выше цели вышло!
    • Опасный момент
      22'
      УХ! Нгамалё сейчас по левому краю рванул к воротам соперника, ушел от двух защитник, и внешней стороной стопы вырезал мяч в район линии вратарской. Выбит мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      21'
      ЦСКА старается быстро доставлять мяч в центр поля. Сейчас же этого сделать не удалось, ведь Смолов сфолил против оппонента, завалив его на газон.
    • Угловой
      20'
      Угловой удар снова подали футболисты ЦСКА. Подача с правого края пошла на дальнюю штангу - спокойно до снаряда добрался голкипер, сыграв кулаками в сторону от рамки.
    • Опасный момент
      18'
      Первый в матче угловой подали сейчас игроки "Динамо". Сазонов пробил по воротам соперника, но мяч пошел выше цели.
    • Угловой
      17'
      Угловой у ворот "Динамо" заработан. ЦСКА с правого края готовится выполнить навес в штрафную соперника.
    • 16'
      Смолов получил мяч на левом фланге, после чего выполнил навес на дальнюю штангу, но сорвался мяч у него с ноги, улетев за пределы поля.
    • Офсайд
      15'
      ОПАСНО! Смолов получил сейчас передачу в штрафной соперника, после чего пробил по воротам Акинфеева, но попал во вратаря. Правда, тут бы офсайд. Встречу можно продолжать.
    • 13'
      Чалов не успел к мячу сейчас. Шунин  добрался до снаряда первым, сумев в прыжке забрать мяч в своих перчатки. Далее был выбит мяч в цент поля.
    • 12'
      Мендес выполнял передачу с левого края в штрафную соперника - снова Шунин блестяще играет на выходе, фиксируя снаряд в своих перчатках.
    • 11'
      Дальний удар по воротам соперника нанес Чалов. Из-за пределов штрафной пробивал Фёдор, но было крайне неточно, да и Шунин ситуацию контролировал.
    • 10'
      Чалов отдал передачу на Мендеса. Тот покатил сферу на Карраскаля, и последний выполнил прострельную передачу в центр штрафной, где первым до мяча добрался Шунин.
    • 9'
      "Вперед, Динамо", - твердят трибуны. Хорошая поддержка у "бело-голубых" в этот вечер, но пока просто на отбой играет команда хозяев.
    • 8'
      Обляков снова выполнял навес в центр штрафной. Фукс сбрасывал мяч на партнера, но никого не оказалось на дальней штанге. Потерян снаряд.
    • Угловой
      6'
      Пока не дает ЦСКА своему сопернику ничего придумать у своих ворот. К слову, сами "армейцы" после прострела Облякова еще один корнер зарабатывают.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Чалов получил мяч на левом краю штрафной. Сазонов успел вмешаться в эпизод и отбил мяч за лицевую линию. Второй угловой для ЦСКА.
    • 4'
      Обляков выполнял подачу с правого края, и точно в руки Антону Шунину сфера прилетела. Уверенно справился с угрозой футболист "бело-голубых".
    • Угловой
      3'
      Первую атаку на ворота соперника провели игроки ЦСКА, Обляков выполнил прострельный пас в центр штрафной, и вынесли сферу на угловой игроки "Динамо".
    • 2'
      Футболисты "Динамо" вышли на газон в белых цветах, а игроки ЦСКА предстали перед нами в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Бывший футболист Виктор Лосев и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева нанесли первый, символический удар по мячу. Ну, а далее первое касание по мячу нанесли игроки ЦСКА. Удачи соперникам, поехали!
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Скопинцев Дмитрий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    32.6% (56)
    Ничья
    43.6% (75)
    ЦСКА Москва
    23.8% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (60)
    Меньше
    52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    92% (115)
    Нет
    8% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (56)
    2:1 Динамо Москва
    18.6% (32)
    1:2 ЦСКА Москва
    9.9% (17)
    2:2 Ничья
    3.5% (6)
    0:1 ЦСКА Москва
    2.3% (4)
    1:0 Динамо Москва
    2.3% (4)
    2:3 ЦСКА Москва
    1.7% (3)
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