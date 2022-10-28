Тур: 17. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
ЦСКА Москва
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
32 матча
40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.35
Среднее время на гол
79
66
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
0.94
1.07
Среднее время на гол
95
84
Всего голов
33
39
Голов в среднем за матч
1.03
1.22
Тотал матчей
2.5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
87
73
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (3)
|0.44
|Тюкавин Константин
|5
|0.31
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.19
|Макаров Денис
|3
|0.19
|Гладышев Ярослав
|3
|0.19
|Фомин Даниил
|3 (3)
|0.19
|Захарян Арсен
|2
|0.13
|Фернандес Роберто
|2
|0.13
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.06
|Нгамалё Николас
|1
|0.06
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|10 (2)
|0.63
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.38
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.31
|Кучаев Константин
|2
|0.13
|Обляков Иван
|1
|0.06
|Дивеев Игорь
|1
|0.06
|Набабкин Кирилл
|1
|0.06
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0.06
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0.06
|Мухин Максим
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|5
|2
|Захарян Арсен
|4
|1
|Сазонов Саба
|5
|0
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Маричаль Перес Николас
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Карраскаль Хорхе
|5
|0
|Зделар Саша
|4
|0
|Мухин Максим
|4
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Гайич Милан III
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
4
Динамо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
10
20
Динамо Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
ЦСКА Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
11
24
Голы по времени матча
Забито
17
8
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
12%
3
38%
1-15
3
18%
2
25%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
8%
1
5%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
4
31%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
3
21%
4
50%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
30
28
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
3
10%
4
14%
1-15
6
20%
5
18%
16-30
9
30%
6
21%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
7
23%
6
21%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
5
29%
29%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
4
19%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Ростов 3:1
Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1
ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0
Результаты матчей
Динамо Москва
ЦСКА Москва
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
62
35
44
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
88
97
511
412
214
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 22
|32
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 24
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 20
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 22
|20
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 28
|18
|12.
|Пари НН
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 14
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|8.
|Пари НН
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва
Исход игры
Динамо Москва
36.8% (21)
Ничья
40.4% (23)
ЦСКА Москва
22.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
83.67% (41)
Нет
16.33% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (21)
2:1 Динамо Москва
19.3% (11)
1:2 ЦСКА Москва
10.5% (6)
0:1 ЦСКА Москва
7% (4)
1:0 Динамо Москва
3.5% (2)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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