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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 57
Динамо Москва 36.8% (21)
X 40.4% (23)
ЦСКА Москва 22.8% (13)
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Динамо Москва
Ничья
ЦСКА Москва
2.81
3.76
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
ЦСКА Москва

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.35

Среднее время на гол

79
66

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

0.94
1.07

Среднее время на гол

95
84

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.03
1.22

Тотал матчей

2.5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

87
73

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (3) 0.44
Тюкавин Константин 5 0.31
Грулёв Вячеслав 3 0.19
Макаров Денис 3 0.19
Гладышев Ярослав 3 0.19
Фомин Даниил 3 (3) 0.19
Захарян Арсен 2 0.13
Фернандес Роберто 2 0.13
Паршивлюк Сергей 1 0.06
Нгамалё Николас 1 0.06
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 10 (2) 0.63
Медина Хесус 6 (2) 0.38
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.31
Кучаев Константин 2 0.13
Обляков Иван 1 0.06
Дивеев Игорь 1 0.06
Набабкин Кирилл 1 0.06
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.06
Да Силва Роша Виллиан 1 0.06
Мухин Максим 0 0
Гайич Милан III 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 5 2
Захарян Арсен 4 1
Сазонов Саба 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Макаров Денис 4 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Даса Элазар 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Маричаль Перес Николас 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Карраскаль Хорхе 5 0
Зделар Саша 4 0
Мухин Максим 4 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Да Силва Роша Виллиан 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Гайич Милан III 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
4
Динамо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

10
20
Динамо Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
ЦСКА Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

11
24

Голы по времени матча

Забито

17
8
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
12%
3
38%
1-15
3
18%
2
25%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
8%
1
5%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
4
31%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
3
21%
4
50%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

30
28
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
3
10%
4
14%
1-15
6
20%
5
18%
16-30
9
30%
6
21%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
7
23%
6
21%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
5
29%
29%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
4
19%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Ростов 3:1
Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1
ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
ЦСКА Москва

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
6
2
3
5
2.5
4
4
2
6
3.5
3
5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
9
7
5
11
2.5
4
12
2
14
3.5
3
13
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 16 9 5 2 29 - 22 32
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 16 8 2 6 25 - 24 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Крылья Советов Заявка 16 5 5 6 19 - 22 20
11. Урал Заявка 16 5 3 8 19 - 28 18
12. Пари НН Заявка 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
3. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат Заявка 8 5 0 3 16 - 14 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
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Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 57
    Динамо Москва 36.8% (21)
    X 40.4% (23)
    ЦСКА Москва 22.8% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.81
    3.76
    3.40
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    36.8% (21)
    Ничья
    40.4% (23)
    ЦСКА Москва
    22.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    83.67% (41)
    Нет
    16.33% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.8% (21)
    2:1 Динамо Москва
    19.3% (11)
    1:2 ЦСКА Москва
    10.5% (6)
    0:1 ЦСКА Москва
    7% (4)
    1:0 Динамо Москва
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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