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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Фрайбург
4:0
Перерыв
Унион Берлин
0'
1:0
4' Пенальти
Грифо Винченцо
2:0
6' Гол
Грифо Винченцо
2:0
10' Не забитый пенальти
Кнохе Робин
19' Красная карточка
Лейте Диогу
3:0
20' Пенальти
Грифо Винченцо
4:0
45' Гол
Грегорич Михаэль

Ход матча

4'
Грифо Винченцо
1:0
6'
Грифо Винченцо
(Грегорич Михаэль)
2:0
10'
2:0
Кнохе Робин
19'
 
Лейте Диогу
20'
Грифо Винченцо
3:0
45'
Грегорич Михаэль
(Доан Рицу)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 128
Фрайбург 64.8% (83)
X 21.1% (27)
Унион Берлин 14.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Унион Берлин
4.30
3.18
4.45
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
25
Сильдиллия
Килианн
30
Гюнтер
Кристиан
14
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
37
Грилль
Леннарт
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
24
Харагути
Генки
14
Зегуйн
Пауль
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
Фрайбург
3-4-2-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Фрайбург
Унион Берлин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
1:4
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1.25
2.33

Среднее время на гол

72
38

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.3
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
56

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 9 (4) 0.6
Грегорич Михаэль 5 0.33
Гинтер Маттиас 2 0.13
Доан Рицу 2 0.13
Кюблер Лукас 2 0.13
Киере Даниэль-Кофи 2 0.13
Чон У-Ён II 1 0.07
Шаде Кевин 1 0.07
Эггештайн Максимилиан 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 7 0.47
Сибачо Жордан 3 0.2
Хаберер Яник 3 0.2
Бехренс Кевин 2 0.13
Михель Свен 2 0.13
Духи Данило 1 0.07
Кнохе Робин 1 0.07
Торсби Мортен 1 0.07
Пантович Милош 1 0.07
Еккель Пауль 1 0.07
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Лейте Диогу 0 0
Левелинг Джейми 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 4 0
Гюнтер Кристиан 3 0
Шаллаи Роланд 3 0
Грегорич Михаэль 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Доан Рицу 2 0
Кайтель Янник 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Чон У-Ён II 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 5 0
Лейте Диогу 1 1
Кнохе Робин 2 0
Михель Свен 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Торсби Мортен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1
Фрайбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

12
14
Фрайбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Унион Берлин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

13
15

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
75%
1
9%
76-90

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
7
33%
4
18%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
3
14%
7
32%
76-90

Пропущено

16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
6%
4
24%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
5
31%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Кёльн 2:0 Карабах - Фрайбург 1:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2
Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 2:2 Байер Л - Унион Берлин 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0

Результаты матчей

Фрайбург
Унион Берлин

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
1
6
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
7
7
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 4 1 49 - 13 34
2. Фрайбург 4:0 Заявка 15 9 3 3 25 - 16 30
3. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 30 - 21 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 8 3 4 32 - 24 27
5. Унион Берлин 0:4 Заявка 15 8 3 4 23 - 20 27
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
8. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
9. Вердер Заявка 15 6 3 6 25 - 27 21
10. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 24 19
11. Хоффенхайм Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
12. Байер Л Заявка 15 5 3 7 25 - 26 18
13. Кёльн Заявка 15 4 5 6 21 - 29 17
14. Аугсбург Заявка 15 4 3 8 18 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 15 3 5 7 18 - 27 14
16. Герта Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
17. Бохум Заявка 15 4 1 10 14 - 36 13
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 13 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин 0:4 Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Фрайбург 4:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Вердер Заявка 8 3 1 4 14 - 13 10
13. Герта Заявка 8 2 4 2 12 - 11 10
14. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
16. Шальке 04 Заявка 8 2 1 5 9 - 19 7
17. Майнц Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
18. Аугсбург Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 5 2 1 23 - 7 17
2. Айнтрахт Фр Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Фрайбург 4:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вольфсбург Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
6. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Унион Берлин 0:4 Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
9. РБ Лейпциг Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн Заявка 8 1 3 4 10 - 20 6
14. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
15. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
16. Штуттгарт Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
17. Бохум Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (7)
Фрайбург Грифо Винченцо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 6
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Михаэль Грегорич! Ворвался в штрафную соперника Доан через центр и покатил поперек на Грегорича, который отправил мяч в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот Грилля.
  • 44'
    По флангу отдавал пас Гинтер на ход Грифо, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
  • 43'
    С правого фланга низом прострелил в штрафную Кайтель на ход Грегоричу, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Кнохе.
  • 42'
    Зацепился за сферу на чужой половине поля Грегорич и скинул головой на ход Доану, но того грамотно от мяча оттеснил Духи.
  • 41'
    С дальней дистанции решил Хёфлер пробить по воротам, но на пути мяча оказался в подкате Кнохе.
  • 40'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Грифо, но здесь Грегоричу добраться до мяча не позволили защитники.
  • 39'
    Мог убегать на ворота соперника Грегорич после заброса от Доана, но нарушил он правила в борьбе против Кнохе.
  • 38'
    Кнохе забросил на правый фланг с центра поля, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Триммель.
  • 37'
    Грифо пробивал с линии штрафной соперника после смещения с фланга, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 36'
    С угла поля навесил в центр штрафной Гинтер. Здесь пытался пробить головой Грифо, но проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • Угловой
    35'
    Забрасывал в штрафную соперника Хёфлер на ход Грегоричу, но того опередил Кнохе и головой вынес сферу на угловой.
  • 34'
    Сместился Бекер с правого фланга в штрафную и пробил по воротам, но Флеккен в падении смог перевести на угловой.
  • 32'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Доан, здесь Грегорич не смог дотянуться до мяча в борьбе против Кнохе.
  • 31'
    Сместился с правого фланга Доан в центр штрафной и пробил в ближний угол, но смог спасти свою команду Грилль.
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    • 30'
      С левого фланга навесил на дальнюю штангу Грифо. Здесь пытался пробить головой Доан, но не смог дотянуться до мяча.
    • 29'
      Долго катают мяч в центре поля игроки "Фрайбурга", но до опасных моментов дело уже давно не доходит.
    • 28'
      Отдавал пас в штрафную соперника Доан на ход Грифо, но тому пробить в касание не позволил в подкате Духи.
    • 27'
      Бекер зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на ход Бехренсу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 26'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Грифо после сольного прохода, но на пути мяча оказалась спина Кнохе.
    • 25'
      Диагональ исполнял в штрафную Гинтер на ход Грегоричу, но удар последнего в касание заблокировал защитник.
    • 24'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Харагути на ход Бекеру, но тому добраться до мяча в борьбе с защитником не удалось.
    • 23'
      Забросил в штрафную соперника Кайтель на ход Грегоричу, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Триммелю.
    • Пенальти
      22'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Винченцо Грифо! Снова уверенно с "точки" пробил Грифо под перекладину, не оставив ни единого шанса голкиперу.
    • Красная карточка
      21'
      После совещания с ассистентами арбитр показал прямую красную карточку защитнику "Униона". Такое вот двойное наказание для берлинцев. 
    • Пенальти!
      20'
      Убегал с правого фланга в штрафную соперника Доан, но в борьбе с Лейте оказался на газоне. Судья назначил очередной пенальти.
    • 19'
      Тонко отдавал пас Харагути в штрафную на ход Бекеру, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
    • 18'
      Забросил с левого фланга Гинтер в штрафную на Грегорича, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии.
    • 17'
      Со штрафного навесил Грифо на дальнюю штангу, но здесь головой Хёфлер пробил крайне неточно. Будет удар от ворот.
    • 16'
      На фланге получил по ногам Доан в борьбе против Хеберера. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Фрайбурга".
    • 15'
      Диагональ исполнял Кайтель на правый фланг, куда забегал Доан, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • 14'
      С угла поля навесил Триммель на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Линхарт и вынес мяч головой в центр поля.
    • Угловой
      13'
      Забросил с правого фланга Триммель в штрафную на ход Бехренсу, но того опередил Гинтер и вынес мяч на угловой.
    • Не забитый пенальти
      12'
      Нет гола! Пробивал в левый нижний от себя угол Кнохе. Мяч полетел не слишком сильно, и угодил в штангу, после чего отскочил на фланг. Прекрасный шанс упустили гости.
    • Пенальти!
      11'
      После просмотра повтора судья изменил свое решение, назначив пенальти. Фол был в пределах штрафной площади.
    • 10'
      Перед чужой штрафной получил по ногам Бехренс в борьбе против Хйфлера. Опасный стандарт исполнять будут гости.
    • 9'
      Убегал по флангу в контратаку Рюэрсон и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 8'
      По флангу забросил Григорич на ход Доану, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 2 гола - дубль!
      7'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Винченцо Грифо! Убежал в контратаку по правому флангу Грегорич и покатил поперек на Грифо, которому оставалось лишь не промазать по пустым воротам с десяти метров.
    • 6'
      Забросил в штрафную соперника Харагути на ход Бекеру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • Пенальти
      5'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Винченцо Грифо! Уверенно реализовал пенальти Грифо, пробив на силу по центру ворот, а голкипер еще до удара упал в угол.
    • Пенальти!
      4'
      После просмотра повтора с попаданием мяча в руку Триммелю после прострела от Гинтера судья принял решение назначить пенальти в ворота гостей.
    • 3'
      Ворвался в штрафную соперника Грифо и прострелил вдоль ворот на Доана, но тот в падении пробил головой точно в руки голкиперу.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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    Прогнозы на матч Фрайбург 4:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Фрайбург
    64.8% (83)
    Ничья
    21.1% (27)
    Унион Берлин
    14.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.5% (72)
    Меньше
    39.5% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    75.63% (90)
    Нет
    24.37% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    41.4% (53)
    1:1 Ничья
    14.1% (18)
    1:0 Фрайбург
    14.1% (18)
    1:2 Унион Берлин
    8.6% (11)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    2:0 Фрайбург
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:1 Унион Берлин
    1.6% (2)
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