С левого фланга навесил в центр штрафной Грифо, но здесь Грегоричу добраться до мяча не позволили защитники.

С дальней дистанции решил Хёфлер пробить по воротам, но на пути мяча оказался в подкате Кнохе.

Зацепился за сферу на чужой половине поля Грегорич и скинул головой на ход Доану, но того грамотно от мяча оттеснил Духи.

С правого фланга низом прострелил в штрафную Кайтель на ход Грегоричу, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Кнохе.

По флангу отдавал пас Гинтер на ход Грифо, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Михаэль Грегорич! Ворвался в штрафную соперника Доан через центр и покатил поперек на Грегорича, который отправил мяч в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот Грилля.

Сместился с правого фланга Доан в центр штрафной и пробил в ближний угол, но смог спасти свою команду Грилль.

С правого фланга навесил в центр штрафной Доан, здесь Грегорич не смог дотянуться до мяча в борьбе против Кнохе.

Сместился Бекер с правого фланга в штрафную и пробил по воротам, но Флеккен в падении смог перевести на угловой.

Забрасывал в штрафную соперника Хёфлер на ход Грегоричу, но того опередил Кнохе и головой вынес сферу на угловой.

С угла поля навесил в центр штрафной Гинтер. Здесь пытался пробить головой Грифо, но проиграл борьбу за мяч защитнику.

Грифо пробивал с линии штрафной соперника после смещения с фланга, но мяч полетел немного выше перекладины.

Кнохе забросил на правый фланг с центра поля, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Триммель.

Мог убегать на ворота соперника Грегорич после заброса от Доана, но нарушил он правила в борьбе против Кнохе.

30' С левого фланга навесил на дальнюю штангу Грифо. Здесь пытался пробить головой Доан, но не смог дотянуться до мяча.

29' Долго катают мяч в центре поля игроки "Фрайбурга", но до опасных моментов дело уже давно не доходит.

28' Отдавал пас в штрафную соперника Доан на ход Грифо, но тому пробить в касание не позволил в подкате Духи.

27' Бекер зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на ход Бехренсу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

26' С дальней дистанции пробивал по воротам Грифо после сольного прохода, но на пути мяча оказалась спина Кнохе.

25' Диагональ исполнял в штрафную Гинтер на ход Грегоричу, но удар последнего в касание заблокировал защитник.

24' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Харагути на ход Бекеру, но тому добраться до мяча в борьбе с защитником не удалось.

23' Забросил в штрафную соперника Кайтель на ход Грегоричу, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Триммелю.

22' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Винченцо Грифо! Снова уверенно с "точки" пробил Грифо под перекладину, не оставив ни единого шанса голкиперу.