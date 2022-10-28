Тур: 15. Стадион: Европа-парк-Штадион.
Позже
История личных встреч
Фрайбург
Унион Берлин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
1.25
2.33
Среднее время на гол
72
38
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.3
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
69
56
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|6 (2)
|0.43
|Грегорич Михаэль
|5
|0.36
|Гинтер Маттиас
|2
|0.14
|Доан Рицу
|2
|0.14
|Кюблер Лукас
|2
|0.14
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0.14
|Чон У-Ён
|1
|0.07
|Шаде Кевин
|1
|0.07
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|7
|0.5
|Сибачо Жордан
|3
|0.21
|Хаберер Яник
|3
|0.21
|Бехренс Кевин
|2
|0.14
|Михель Свен
|2
|0.14
|Духи Данило
|1
|0.07
|Кнохе Робин
|1
|0.07
|Торсби Мортен
|1
|0.07
|Пантович Милош
|1
|0.07
|Еккель Пауль
|1
|0.07
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|4
|0
|Гюнтер Кристиан
|3
|0
|Шаллаи Роланд
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Доан Рицу
|2
|0
|Кайтель Янник
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|5
|0
|Кнохе Робин
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
1
Фрайбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
12
14
Фрайбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Унион Берлин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
13
15
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
75%
1
9%
76-90
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Забито
21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
7
33%
4
18%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
3
14%
7
32%
76-90
Пропущено
16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
6%
4
24%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
5
31%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
5
31%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Кёльн 2:0 Карабах - Фрайбург 1:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2
Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 2:2 Байер Л - Унион Берлин 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0
Результаты матчей
Фрайбург
Унион Берлин
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
44
16
26
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
77
212
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 20
|25
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 27
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|14.
|Байер Л
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 22
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 36
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург - Унион Берлин
Исход игры
Фрайбург
53.2% (25)
Ничья
21.3% (10)
Унион Берлин
25.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
61.36% (27)
Меньше
38.64% (17)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
29.8% (14)
1:2 Унион Берлин
19.1% (9)
1:1 Ничья
12.8% (6)
1:0 Фрайбург
10.6% (5)
0:0 Ничья
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
2:0 Фрайбург
4.3% (2)
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