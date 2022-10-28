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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
Унион Берлин
Прогнозы 47
Фрайбург 53.2% (25)
X 21.3% (10)
Унион Берлин 25.5% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Унион Берлин
4.00
3.44
4.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фрайбург
Унион Берлин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
1:4
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1.25
2.33

Среднее время на гол

72
38

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.3
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
56

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 6 (2) 0.43
Грегорич Михаэль 5 0.36
Гинтер Маттиас 2 0.14
Доан Рицу 2 0.14
Кюблер Лукас 2 0.14
Киере Даниэль-Кофи 2 0.14
Чон У-Ён 1 0.07
Шаде Кевин 1 0.07
Эггештайн Максимилиан 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 7 0.5
Сибачо Жордан 3 0.21
Хаберер Яник 3 0.21
Бехренс Кевин 2 0.14
Михель Свен 2 0.14
Духи Данило 1 0.07
Кнохе Робин 1 0.07
Торсби Мортен 1 0.07
Пантович Милош 1 0.07
Еккель Пауль 1 0.07
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Лейте Диогу 0 0
Левелинг Джейми 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 4 0
Гюнтер Кристиан 3 0
Шаллаи Роланд 3 0
Грегорич Михаэль 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Доан Рицу 2 0
Кайтель Янник 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 5 0
Кнохе Робин 2 0
Михель Свен 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Торсби Мортен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лейте Диогу 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1
Фрайбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

12
14
Фрайбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Унион Берлин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

13
15

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
75%
1
9%
76-90

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
7
33%
4
18%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
3
14%
7
32%
76-90

Пропущено

16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
6%
4
24%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
5
31%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Кёльн 2:0 Карабах - Фрайбург 1:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2
Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Фрайбург - Вердер 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 2:2 Байер Л - Унион Берлин 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0

Результаты матчей

Фрайбург
Унион Берлин

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
1
6
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
7
7
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
3. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
5. РБ Лейпциг Заявка 14 7 4 3 28 - 20 25
6. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
11. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
3. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
13. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Фрайбург 53.2% (25)
    X 21.3% (10)
    Унион Берлин 25.5% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Унион Берлин
    4.00
    3.44
    4.25
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    Прогнозы на матч Фрайбург - Унион Берлин

    Исход игры
    Фрайбург
    53.2% (25)
    Ничья
    21.3% (10)
    Унион Берлин
    25.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    29.8% (14)
    1:2 Унион Берлин
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    1:0 Фрайбург
    10.6% (5)
    0:0 Ничья
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    2:0 Фрайбург
    4.3% (2)
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