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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Слован Братислава
0:0
Перерыв
Ружомберок
0'
12' Желтая карточка
Ловат Лукас

Ход матча

12'
Ловат Лукас
 
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Ружомберок
1.65
4.50
6.90
Все Коэффициенты
1
Хован
Адриан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
14
Абена
Минти
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
77
Чаврич
Александр
7
Вайсс
Владимир
70
Чакветадзе
Георгий
24
Рамирес
Эрик
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
63
Моронг
Адам
4
Лютеран
Оливер
24
Жигмунд
Марек
9
Регали
Мартин
15
Герец
Штефан
14
Бобчек
Томаш
Слован Братислава
4-2-3-1
Ружомберок
4-4-2

История личных встреч

Слован Братислава
Ружомберок

33 матча

87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

84.2%
15.8%
0 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

52 матча

55.8%
23.1%
21.1%
29 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.8%
48.1%
21.1%
16 побед 25 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.2%
34.6%
21.2%
23 победы 18 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:1
СГА
0:0
СГА
1:1
К
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
5:0
К
1:0
СГА
1:0
С
1:0
С
1:1
СГА
3:2
СГА
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
3:2
С
2:2
С
2:2
КС
3:1
КС
2:0
С
2:1
С
0:0
CL
2:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
2:0
CL
0:2
CL
1:3
CL
5:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:2

Голы

Всего голов

48
28

Голов в среднем за матч

1.78
1.12

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.2
0.7

Среднее время на гол

75
127

Всего голов

78
47

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
22
Больше 42%
Меньше 58%
30
13
Больше 25%
Меньше 75%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

60
99

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грнчар Давид 5 0.29
Барсегян Тигран 4 0.24
Куцка Юрай 4 0.24
Чаврич Александр 4 0.24
Вайсс Владимир 2 (1) 0.12
Змрхаль Яромир 2 0.12
Грин Эндри 2 0.12
Шапоньич Иван 2 (1) 0.12
Рамирес Эрик 2 (1) 0.12
Хольман Дэвид 1 (1) 0.06
Кашия Гурам 1 0.06
Уче Агбо 1 0.06
Вернон де Марко 1 0.06
Ловат Лукас 0 0
Мустафич Ален 0 0
Чакветадзе Георгий 0 0
Канкава Джаба 0 0
Абена Минти 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 7 0.44
Герец Штефан 3 0.19
Мадленяк Матей 2 0.13
Marko Kelemen 2 0.13
Масло Ян 2 (2) 0.13
Тучны Адам 1 0.06
Мрва Марио 1 0.06
Хриен Мартин 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Бобчек Томаш 0 0
Лютеран Оливер 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 3 0
Рамирес Эрик 3 0
Канкава Джаба 2 0
Вайсс Владимир 2 0
Кашия Гурам 2 0
Уче Агбо 2 0
Медведев Юрий II 2 0
Мустафич Ален 2 0
Пощек Лукаш 1 0
Абена Минти 1 0
Шапоньич Иван 1 0
Вернон де Марко 1 0
Ловат Лукас 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Kelemen 4 0
Регали Мартин 3 0
Тучны Адам 1 1
Масло Ян 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Лихи Филип 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Хриен Мартин 1 0
Галабрин Габриель 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Ружомберок
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
3
Слован Братислава
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Ружомберок
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

12
9
Слован Братислава
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Ружомберок
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

18
9
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
5
28%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
4
31%
3
33%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

31
18
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
4
13%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
13%
6
33%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
8
26%
3
17%
61-75
8
26%
4
22%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
16%
2
13%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жилина - Слован Братислава 4:1 Жальгирис - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1
Скалица - Слован Братислава 1:4 Земплин - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Базель 3:3 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5
Ружомберок
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0

Результаты матчей

Слован Братислава
Ружомберок

Точный счет

3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
5
5
2
2.5
1
7
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
7
1.5
4
3
2
7
2.5
1
6
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
7
9
1.5
7
8
7
9
2.5
2
13
4
12
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 17 11 3 3 33 - 17 36
2. ДАК 17 10 5 2 32 - 15 35
3. Спартак Трнава 17 9 4 4 29 - 16 31
4. Железярне Подбрезова 18 8 5 5 25 - 19 29
5. Ружомберок 0:0 16 5 9 2 19 - 14 24
6. Жилина 18 6 4 8 28 - 29 22
7. Земплин 17 6 3 8 19 - 25 21
8. Дукла Банска-Бистрица 18 6 3 9 25 - 34 21
9. Тренчин 18 5 5 8 16 - 25 20
10. Злате Моравце 16 4 6 6 22 - 26 18
11. Скалица 18 3 7 8 14 - 26 16
12. Татран Липтовски-Микулаш 18 1 6 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 8 7 0 1 18 - 6 21
2. Слован Братислава 0:0 8 6 2 0 19 - 5 20
3. Железярне Подбрезова 9 5 2 2 11 - 7 17
4. Жилина 9 5 2 2 18 - 9 17
5. Земплин 9 5 1 3 13 - 11 16
6. Спартак Трнава 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Тренчин 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Злате Моравце 9 2 5 2 16 - 15 11
9. Ружомберок 0:0 8 2 4 2 9 - 9 10
10. Дукла Банска-Бистрица 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Скалица 9 2 4 3 7 - 11 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 9 5 1 3 17 - 9 16
2. Слован Братислава 0:0 9 5 1 3 14 - 12 16
3. Ружомберок 0:0 8 3 5 0 10 - 5 14
4. ДАК 9 3 5 1 14 - 9 14
5. Железярне Подбрезова 9 3 3 3 14 - 12 12
6. Дукла Банска-Бистрица 9 3 2 4 13 - 19 11
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Скалица 9 1 3 5 7 - 15 6
9. Тренчин 9 1 3 5 4 - 14 6
10. Жилина 9 1 2 6 10 - 20 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 9 1 2 6 8 - 14 5
12. Земплин 8 1 2 5 6 - 14 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 11 (3)
Железярне Подбрезова David Cobnan 9
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 8 (4)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Жилина Капралик Адриан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 7
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 7
Железярне Подбрезова Годал Борис 1 6
Спартак Трнава Саввидис Кириакос 1 5
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Ловат Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Ружомберок
1.65
4.50
6.90
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