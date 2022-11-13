Тур: 18. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
2:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЛоват Лукас
1:0
48' ГолРамирес Эрик
1:0
55' Не забитый пенальтиВайсс Владимир
55' Желтая карточкаКрайчирик Иван
2:0
56' ГолВайсс Владимир
59' Желтая карточкаЖигмунд Марек
73' Желтая карточкаПощек Лукаш
90'+6
Ход матча
12'
48'
1:0
55'
1:0
55'
56'
2:0
59'
73'
25
Пощек
Лукаш
14
Абена
Минти
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
24
Рамирес
Эрик
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
63
Моронг
Адам
15
Герец
Штефан
14
Бобчек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
-
18 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Грин ЭндриНападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
63 Моронг АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
32 Малы МатушПолузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Слован Братислава
Ружомберок
33 матча
87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.7%
27.3%
3%
23 победы 9 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
84.2%
15.8%
0 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
52 матча
55.8%
23.1%
21.1%
29 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.8%
48.1%
21.1%
16 побед 25 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.2%
34.6%
21.2%
23 победы 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
28
Голов в среднем за матч
1.78
1.12
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.2
0.7
Среднее время на гол
75
127
Всего голов
78
47
Голов в среднем за матч
1.5
0.9
Тотал матчей
2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
22
Больше 42%
Меньше 58%
30
13
Больше 25%
Меньше 75%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
60
99
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грнчар Давид
|5
|0.29
|Барсегян Тигран
|4
|0.24
|Куцка Юрай
|4
|0.24
|Чаврич Александр
|4
|0.24
|Вайсс Владимир
|3 (1)
|0.18
|Рамирес Эрик
|3 (1)
|0.18
|Змрхаль Яромир
|2
|0.12
|Грин Эндри
|2
|0.12
|Шапоньич Иван
|2 (1)
|0.12
|Хольман Дэвид
|1 (1)
|0.06
|Кашия Гурам
|1
|0.06
|Уче Агбо
|1
|0.06
|Вернон де Марко
|1
|0.06
|Ловат Лукас
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Канкава Джаба
|0
|0
|Абена Минти
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|7
|0.44
|Герец Штефан
|3
|0.19
|Мадленяк Матей
|2
|0.13
|Marko Kelemen
|2
|0.13
|Масло Ян
|2 (2)
|0.13
|Тучны Адам
|1
|0.06
|Мрва Марио
|1
|0.06
|Хриен Мартин
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Бобчек Томаш
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|3
|0
|Рамирес Эрик
|3
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Уче Агбо
|2
|0
|Пощек Лукаш
|2
|0
|Медведев Юрий II
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Шапоньич Иван
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Kelemen
|4
|0
|Регали Мартин
|3
|0
|Тучны Адам
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Ружомберок
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
1
3
Слован Братислава
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
12
9
Слован Братислава
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Ружомберок
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
20
9
4 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
6
30%
1
11%
46-60
5
25%
2
22%
61-75
5
25%
2
22%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
4
31%
3
33%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Забито
33
18
8 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
4
12%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
12%
6
33%
31-45
9
27%
2
11%
46-60
8
24%
3
17%
61-75
8
24%
4
22%
76-90
Пропущено
19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
16%
2
12%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
5
26%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жилина - Слован Братислава 4:1 Жальгирис - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1
Скалица - Слован Братислава 1:4 Земплин - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Базель 3:3 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5
Ружомберок
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0
Результаты матчей
Слован Братислава
Ружомберок
Точный счет
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
27
44
27
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
106
89
79
710
214
413
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|17
|12
|2
|3
|35 - 17
|38
|2.
|ДАК
|17
|10
|5
|2
|32 - 15
|35
|3.
|Спартак Трнава
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|4.
|Железярне Подбрезова
|18
|8
|5
|5
|25 - 19
|29
|5.
|Ружомберок
|16
|5
|8
|3
|19 - 16
|23
|6.
|Жилина
|18
|6
|4
|8
|28 - 29
|22
|7.
|Земплин
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|18
|6
|3
|9
|25 - 34
|21
|9.
|Тренчин
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|10.
|Злате Моравце
|16
|4
|6
|6
|22 - 26
|18
|11.
|Скалица
|18
|3
|7
|8
|14 - 26
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|18
|1
|6
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|ДАК
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|3.
|Железярне Подбрезова
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|4.
|Жилина
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|5.
|Земплин
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Спартак Трнава
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Тренчин
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Злате Моравце
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|9.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|2.
|Слован Братислава
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|3.
|ДАК
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Ружомберок
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|12.
|Земплин
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|9
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|8 (4)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|6 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 7
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 7
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3