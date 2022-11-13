Браим Диас выполнил подачу на левый край штрафной на Рафаэла Леау, которого вновь опередил Додо, выбив игровой снаряд за лицевую линию.

Беннасер выполнил подачу с угла поля, но до партнёров мяч не довёл. Красиво и эффективно сыграл Сапонара, выбив игровой снаряд пяткой.

В составе "Фиорентины" произошла замена. Додо получил повреждение, а вместо него вышел Венути.

Браим Диас при помощи фола сорвал контратаку "Фиорентины", после чего получил жёлтую карточку.

Антонин Барак принял мяч на правом фланге, а потом оказался в окружении двоих соперников и сумел добиться лишь вбрасывания из-за боковой.

Ничего опасного после исполнения стандарта "фиалки" не создали, да ещё и правила в борьбе на втором этаже нарушили.

18' Леау совершил рывок по левому флангу, пробросив мяч на ход, но вмешался Додо, поставив корпус и добившись права на штрафной.

17' Бираги выполняет подачу с левого фланга на линию штрафной, откуда пробивает Кабрал, но Татарушану без проблем мяч фиксирует.

16' Беннасер выполнил передачу по правому флангу на Диаса, который рывок совершил, но до круглого не добрался. Игор уверенно сыграл корпусом.

15' Нужно хозяевам сбить атакующий порыв оппонента, поэтому они забирают игровой снаряд под контроль и владеют им на своей части поля.

14' Сапонара включил технику на левом фланге и попытался уйти от Калюлю. Не получилось, но мяч остался у "Фиорентины", так как Пьер выбил его в аут.

12' Гости заработали угловой. С правого фланга Кристиано Бираги выполнил подачу, которую сняли футболисты "Милана", выбив мяч.

11' Терраччиано получил возможность вступить в игру, зафиксировав игровой снаряд после безадресной передачи Сандро Тонали с центрального круга.