Тур: 15. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Соцца Симоне
1:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
2'
1:0
21'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
20
Калюлю
Пьер
28
Тиау
Малик
19
Тео
Эрнандес
10
Диас
Браим
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
28 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Милан
Фиорентина
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.36
1.4
Среднее время на гол
66
64
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.21
1.21
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
74
74
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|6
|0.4
|Жиру Оливье
|5 (1)
|0.33
|Диас Браим
|4
|0.27
|Ребич Анте
|3
|0.2
|Тео Эрнандес
|2 (1)
|0.13
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.13
|Тонали Сандро
|1
|0.07
|Ориги Дивок
|1
|0.07
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.07
|Томори Фикайо
|1
|0.07
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.07
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.2
|Йович Лука
|3
|0.2
|Куаме Кристиан
|2
|0.13
|Миленкович Никола
|2
|0.13
|Иконе Жонатан
|2
|0.13
|Кабрал Артур
|2 (1)
|0.13
|Мандрагора Роландо
|1
|0.07
|Мартинес Лукас II
|1
|0.07
|Гонсалес Николас
|1
|0.07
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|5
|0
|Леау Рафаэл
|3
|1
|Тонали Сандро
|4
|0
|Жиру Оливье
|2
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|7
|0
|Роша Игор II
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Додо Домилсон
|2
|0
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Результаты матчей
Милан
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
1
2
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
7
8
Милан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
18
6
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
11%
2
33%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
3
50%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
1
17%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
4
36%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
4
33%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
12%
4
24%
1-15
4
15%
2
12%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
19%
4
24%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
6
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
4
22%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1
Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2
Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0
Результаты матчей
Милан
Фиорентина
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Милан
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
95
68
410
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|28 - 14
|33
|3.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|8.
|Удинезе
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|12.
|Эмполи
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|13.
|Салернитана
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|14.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 22
|16
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|16.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|19.
|Сампдория
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|6 - 27
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|12 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 8
|21
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Болонья
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Монца
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|9.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|12.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|13.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|15.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|19.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|11.
|Лечче
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (1)
|Специя
|Нзола М'Бала
|7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан 1:0 Фиорентина
Исход игры
Милан
95.5% (127)
Ничья
3.8% (5)
Фиорентина
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.67% (86)
Меньше
28.33% (34)
Обе команды забьют
Да
72.5% (87)
Нет
27.5% (33)
Популярный счёт
2:1 Милан
57.1% (76)
2:0 Милан
12% (16)
1:0 Милан
11.3% (15)
3:1 Милан
4.5% (6)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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