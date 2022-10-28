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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Милан
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 45
Милан 95.6% (43)
X 2.2% (1)
Фиорентина 2.2% (1)
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Милан
Ничья
Фиорентина
4.80
4.04
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Фиорентина

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
4:3
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.36
1.4

Среднее время на гол

66
64

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 5 0.36
Жиру Оливье 5 (1) 0.36
Диас Браим 4 0.29
Ребич Анте 3 0.21
Тео Эрнандес 2 (1) 0.14
Мессьяс Жуниор 2 0.14
Тонали Сандро 1 0.07
Ориги Дивок 1 0.07
Беннасер Исмаэль 1 0.07
Томори Фикайо 1 0.07
Балло-Туре Фоде 1 0.07
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 3 0.21
Йович Лука 3 0.21
Куаме Кристиан 2 0.14
Миленкович Никола 2 0.14
Иконе Жонатан 2 0.14
Кабрал Артур 2 (1) 0.14
Мандрагора Роландо 1 0.07
Мартинес Лукас II 1 0.07
Гонсалес Николас 1 0.07
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 0
Леау Рафаэл 3 1
Тонали Сандро 4 0
Жиру Оливье 2 1
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Ориги Дивок 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Побега Томмазо 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Лазетич Марко 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 7 0
Роша Игор II 3 1
Бонавентура Джакомо 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Додо Домилсон 2 0
Куаме Кристиан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Йович Лука 1 0
Барак Антонин 1 0
Миленкович Никола 1 0
Кабрал Артур 1 0

Результаты матчей

Милан
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
2
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

7
8
Милан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

18
6
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
11%
2
33%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
3
50%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
1
17%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
4
36%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
4
33%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

26
17
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
12%
4
24%
1-15
4
15%
2
12%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
19%
4
24%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
6
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
4
22%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1
Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2
Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0

Результаты матчей

Милан
Фиорентина

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Милан
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
2
5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
9
5
1.5
6
8
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
5. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
6. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
7. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
8. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
11. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
13. Болонья Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
14. Эмполи Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Монца Заявка 14 4 1 9 13 - 22 13
16. Лечче Заявка 14 2 6 6 12 - 17 12
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 14 0 7 7 11 - 24 7
19. Сампдория Заявка 14 1 3 10 6 - 25 6
20. Верона Заявка 14 1 2 11 11 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
13. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
14. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
15. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
16. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
9. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
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Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Милан 95.6% (43)
    X 2.2% (1)
    Фиорентина 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Фиорентина
    4.80
    4.04
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Милан - Фиорентина

    Исход игры
    Милан
    95.6% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Фиорентина
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    70.45% (31)
    Нет
    29.55% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    57.8% (26)
    2:0 Милан
    15.6% (7)
    1:0 Милан
    11.1% (5)
    3:1 Милан
    4.4% (2)
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    Фиорентина
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