Тур: 17. Стадион: Лото-парк.
0'
15' Желтая карточкаГрошовски Патрик
0:1
19' ГолОнуачу Пол
25' Желтая карточкаН'Диайе Мусса
28' Желтая карточкаКуэста Карлос
45' Желтая карточкаТребель Адриен
0:2
53' ГолАртеага Херардо
Ход матча
15'
19'
0:1
25'
28'
45'
53'
27
Садики
Ноа
56
Дебаст
Зено
99
Силва
Фабио
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Садики НоаЗащитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Veldman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Андерлехт
Генк
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.4%
35.5%
16.1%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
49 матчей
53.1%
14.3%
32.6%
26 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.6%
53.1%
16.3%
15 побед 26 ничьих 8 побед
Второй тайм
49%
24.5%
26.5%
24 победы 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.38
1.22
Среднее время на гол
65
73
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
0.96
0.73
Среднее время на гол
94
123
Всего голов
58
47
Голов в среднем за матч
1.18
0.96
Тотал матчей
2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
76
93
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|6 (1)
|0.38
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.25
|Амузу Френсис
|3
|0.19
|Ашимеру Маджид
|2
|0.13
|Версхарен Яри
|2
|0.13
|Струйкенс Марио
|2
|0.13
|Мурильо Микаэль
|1
|0.06
|Вертонген Ян
|1
|0.06
|Раман Бенито
|1
|0.06
|Диавара Амаду
|1
|0.06
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.06
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.06
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.06
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|13 (3)
|0.76
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.35
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.35
|Ндайишимий Майк
|5
|0.29
|Муньос Даниэль
|5
|0.29
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.18
|Грошовски Патрик
|2
|0.12
|Артеага Херардо
|1
|0.06
|Немет Ондраш
|1
|0.06
|Саматта Мбвана
|1
|0.06
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|2
|1
|Силва Фабио
|3
|0
|Требель Адриен
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Дебаст Зено
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|Диавара Амаду
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Вертонген Ян
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|5
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|1
|Куэста Карлос
|3
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Генк
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
2
2
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Генк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
6
25
Андерлехт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Генк
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
8
27
Голы по времени матча
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
13%
3
18%
1-15
4
25%
5
29%
29%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
6
75%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
1
10%
7
28%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
30%
7
28%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
4
40%
1
4%
61-75
0
0%
6
24%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 7
4
44%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
26
42
12 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
3
12%
10
24%
1-15
4
15%
7
17%
16-30
5
19%
9
21%
31-45
3
12%
5
12%
46-60
8
31%
2
5%
61-75
3
12%
9
21%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 13
4
24%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
7
41%
3
19%
61-75
3
18%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Льерс Кемпензонен - Андерлехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Эйпен 4:2
Андерлехт - Стяуа 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Стяуа - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1
Генк
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Вестерло - Генк 0:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Генк - Мехелен 3:1 Антверпен - Генк 1:3
Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2
Результаты матчей
Андерлехт
Генк
Точный счет
0:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
53
72
35
54
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
151
87
133
510
88
213
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2:0
|17
|15
|1
|1
|45 - 15
|46
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|11
|3
|3
|35 - 22
|36
|3.
|Антверпен
|17
|11
|2
|4
|30 - 17
|35
|4.
|Брюгге
|17
|10
|3
|4
|34 - 20
|33
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Вестерло
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|Стандард
|16
|8
|1
|7
|27 - 23
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|9.
|АХ Лёвен
|17
|7
|4
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Сент-Трейден
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|Андерлехт
|0:2
|16
|6
|2
|8
|26 - 23
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|23 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 31
|18
|14.
|Остенде
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|15.
|Эйпен
|17
|5
|1
|11
|24 - 38
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|3
|4
|10
|23 - 40
|13
|17.
|Кортрейк
|16
|3
|3
|10
|14 - 29
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2:0
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|9
|6
|2
|1
|22 - 10
|20
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Вестерло
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|Андерлехт
|0:2
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|АХ Лёвен
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2:0
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|12.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|13.
|Андерлехт
|0:2
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|15.
|Эйпен
|9
|2
|1
|6
|14 - 24
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5