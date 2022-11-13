Тур: 13. Стадион: Караискакис.
0:0
Второй тайм: 69'
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
26
Пипа
45
Рябчук
Олег
33
Хван
Ин-Бом
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ПипаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
33 Хван Ин-БомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Олимпиакос
АЕК
28 матчей
85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.7%
28.6%
10.7%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед
43 матча
55.8%
18.6%
25.6%
24 победы 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
39.5%
41.9%
18.6%
17 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.9%
37.2%
20.9%
18 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
33
Голов в среднем за матч
2.05
1.57
Среднее время на гол
44
57
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.33
0.59
Среднее время на гол
67
152
Всего голов
73
46
Голов в среднем за матч
1.7
1.07
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|4 (1)
|0.31
|Биэл Пеп
|3
|0.23
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.15
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.15
|Родригес Хамес
|2
|0.15
|Бухалакис Андреас
|1
|0.08
|Родригес Гарри
|1
|0.08
|Масурас Гиоргос
|1
|0.08
|Андруцос Танасис
|1
|0.08
|Ранджелович Лазар
|1
|0.08
|Хван Ин-Бом
|0
|0
|Хван Уи-Чжо
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|7 (2)
|0.54
|Гачинович Мийат
|4
|0.31
|Араужо Серхио
|3
|0.23
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.23
|Пинеда Орбелин
|3
|0.23
|Манталос Петрос
|1
|0.08
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.08
|Мукуди Ароль
|1
|0.08
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Вида Домагой
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Врусаи Мариус
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Пипа
|1
|0
|Хван Ин-Бом
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Шиманьски Дамиан
|3
|0
|Пинеда Орбелин
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Амрабат Нордин
|1
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЕК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
12
Олимпиакос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
АЕК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
2
10%
3
13%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
2
10%
7
30%
61-75
5
25%
2
9%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0
Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1
АЕК
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2
АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0
Результаты матчей
Олимпиакос
АЕК
Точный счет
2:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
66
84
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|13
|12
|1
|0
|24 - 4
|37
|2.
|АЕК
|0:0
|13
|9
|2
|2
|23 - 5
|29
|3.
|Олимпиакос
|0:0
|13
|7
|4
|2
|18 - 8
|25
|4.
|Волос
|12
|7
|3
|2
|21 - 16
|24
|5.
|ПАОК
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Арис Салоники
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|Панетоликос
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|8.
|Атромитос
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|13
|1
|6
|6
|6 - 20
|9
|11.
|ПАС Янина
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|12.
|Левадиакос
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|13.
|Ионикос
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|14.
|ОФИ
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|АЕК
|0:0
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|Олимпиакос
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|Левадиакос
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|3.
|Панетоликос
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Арис Салоники
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|6 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|Атромитос
|Эрлингмарк Огюст
|1 4