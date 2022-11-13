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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Олимпиакос
0:0
Второй тайм: 69'
АЕК
0'
40' Желтая карточка
Амрабат Нордин

Ход матча

40'
 
Амрабат Нордин
61'
Родригес Гарри
Масурас Гиоргос
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
АЕК
3.35
3.40
3.24
Все Коэффициенты
91
Пасхалакис
Александрос
26
Пипа
74
Нтои
Андреас-Ричардос
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
33
Хван
Ин-Бом
19
Масурас
Гиоргос
10
Родригес
Хамес
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
3
Мохаммади
Милад
6
Йонссон
Йенс
5
Амрабат
Нордин
13
Пинеда
Орбелин
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
Олимпиакос
4-2-3-1
АЕК
4-1-3-2

История личных встреч

Олимпиакос
АЕК

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.7%
28.6%
10.7%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед

43 матча

55.8%
18.6%
25.6%
24 победы 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

39.5%
41.9%
18.6%
17 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.9%
37.2%
20.9%
18 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
КГ
1:1
К
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

2.05
1.57

Среднее время на гол

44
57

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.33
0.59

Среднее время на гол

67
152

Всего голов

73
46

Голов в среднем за матч

1.7
1.07

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 4 (1) 0.31
Биэл Пеп 3 0.23
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.15
Вальбуэна Матьё 2 0.15
Родригес Хамес 2 0.15
Бухалакис Андреас 1 0.08
Родригес Гарри 1 0.08
Масурас Гиоргос 1 0.08
Андруцос Танасис 1 0.08
Ранджелович Лазар 1 0.08
Хван Ин-Бом 0 0
Хван Уи-Чжо 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 7 (2) 0.54
Гачинович Мийат 4 0.31
Араужо Серхио 3 0.23
Амрабат Нордин 3 (2) 0.23
Пинеда Орбелин 3 0.23
Манталос Петрос 1 0.08
Шиманьски Дамиан 1 0.08
Мукуди Ароль 1 0.08
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Врусаи Мариус 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
М'Вила Янн 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Хван Ин-Бом 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элиассон Никлас 3 0
Шиманьски Дамиан 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Амрабат Нордин 1 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Рота Лазарос 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЕК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
12
Олимпиакос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
АЕК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
2
10%
3
13%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
2
10%
7
30%
61-75
5
25%
2
9%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0
Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1
АЕК
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2
АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0

Результаты матчей

Олимпиакос
АЕК

Точный счет

2:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 13 12 1 0 24 - 4 37
2. АЕК 0:0 13 9 2 2 23 - 5 29
3. Олимпиакос 0:0 13 7 4 2 18 - 8 25
4. Волос 12 7 3 2 21 - 16 24
5. ПАОК 12 6 4 2 16 - 10 22
6. Арис Салоники 13 6 3 4 20 - 11 21
7. Панетоликос 13 4 4 5 16 - 15 16
8. Атромитос 13 4 3 6 14 - 15 15
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 13 1 6 6 6 - 20 9
11. ПАС Янина 13 2 3 8 12 - 28 9
12. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
13. Ионикос 12 1 4 7 10 - 23 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 7 1 0 12 - 2 22
2. АЕК 0:0 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
4. Олимпиакос 0:0 7 4 2 1 11 - 4 14
5. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
6. Волос 7 4 1 2 12 - 11 13
7. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
8. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 13 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 6 1 2 3 4 - 10 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 6 0 4 2 5 - 11 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 0:0 7 4 2 1 11 - 3 14
3. Панетоликос 7 3 3 1 11 - 6 12
4. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Олимпиакос 0:0 6 3 2 1 7 - 4 11
6. ПАОК 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Арис Салоники 6 2 1 3 7 - 6 7
8. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 6 1 0 5 6 - 10 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 6 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Атромитос Эрлингмарк Огюст 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Амрабат Нордин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
АЕК
3.35
3.40
3.24
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Где смотреть матч Олимпиакос 0:0 АЕК онлайн

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Олимпиакос
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