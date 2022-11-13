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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Олимпиакос
0:0
Конец матча
АЕК
0'
40' Желтая карточка
Амрабат Нордин
72' Желтая карточка
Мукуди Ароль
79' Желтая карточка
Рябчук Олег
86' Желтая карточка
Араужо Серхио
90' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
90' Желтая карточка
М'Вила Янн
90'+13

Ход матча

40'
 
Амрабат Нордин
60'
Родригес Гарри
Масурас Гиоргос
 
72'
 
Мукуди Ароль
75'
 
Ван Веерт Том
Амрабат Нордин
79'
Рябчук Олег
 
82'
 
Манталос Петрос
Пинеда Орбелин
82'
Эль-Араби Юссеф
Бакамбу Седрик
 
82'
Врусаи Мариус
Биэл Пеп
 
86'
 
Араужо Серхио
89'
Фортунис Костас
Родригес Хамес
 
89'
Камара Агибу
Пипа
 
90'
Папастатопулос Сократис
 
90'
М'Вила Янн
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 5
  • 18 Нарушения правил 24
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
91
Пасхалакис
Александрос
26
Пипа
74
Нтои
Андреас-Ричардос
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
33
Хван
Ин-Бом
19
Масурас
Гиоргос
10
Родригес
Хамес
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
3
Мохаммади
Милад
6
Йонссон
Йенс
5
Амрабат
Нордин
13
Пинеда
Орбелин
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
Олимпиакос
4-2-3-1
АЕК
4-1-3-2

История личных встреч

Олимпиакос
АЕК

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.7%
28.6%
10.7%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед

43 матча

55.8%
18.6%
25.6%
24 победы 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

39.5%
41.9%
18.6%
17 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.9%
37.2%
20.9%
18 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
КГ
1:1
К
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

2.05
1.57

Среднее время на гол

44
57

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.33
0.59

Среднее время на гол

67
152

Всего голов

73
46

Голов в среднем за матч

1.7
1.07

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 4 (1) 0.31
Биэл Пеп 3 0.23
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.15
Вальбуэна Матьё 2 0.15
Родригес Хамес 2 0.15
Бухалакис Андреас 1 0.08
Родригес Гарри 1 0.08
Масурас Гиоргос 1 0.08
Андруцос Танасис 1 0.08
Ранджелович Лазар 1 0.08
Хван Ин-Бом 0 0
Хван Уи-Чжо 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 7 (2) 0.54
Гачинович Мийат 4 0.31
Араужо Серхио 3 0.23
Амрабат Нордин 3 (2) 0.23
Пинеда Орбелин 3 0.23
Манталос Петрос 1 0.08
Шиманьски Дамиан 1 0.08
Мукуди Ароль 1 0.08
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Вила Янн 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Врусаи Мариус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Хван Ин-Бом 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араужо Серхио 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Шиманьски Дамиан 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Амрабат Нордин 1 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Рота Лазарос 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АЕК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
12
Олимпиакос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
АЕК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
2
10%
3
13%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
2
10%
7
30%
61-75
5
25%
2
9%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0
Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1
АЕК
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2
АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0

Результаты матчей

Олимпиакос
АЕК

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
8
5
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 13 12 1 0 24 - 4 37
2. АЕК 13 9 2 2 23 - 5 29
3. ПАОК 2:0 13 7 4 2 18 - 10 25
4. Олимпиакос 13 7 4 2 18 - 8 25
5. Волос 0:2 13 7 3 3 21 - 18 24
6. Арис Салоники 13 6 3 4 20 - 11 21
7. Панетоликос 13 4 4 5 16 - 15 16
8. Атромитос 13 4 3 6 14 - 15 15
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 13 1 6 6 6 - 20 9
11. ПАС Янина 13 2 3 8 12 - 28 9
12. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
13. Ионикос 12 1 4 7 10 - 23 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 7 1 0 12 - 2 22
2. ПАОК 2:0 7 5 1 1 11 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
5. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 4 14
6. Волос 0:2 7 4 1 2 12 - 11 13
7. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
8. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 13 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 6 1 2 3 4 - 10 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 6 0 4 2 5 - 11 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 7 4 2 1 11 - 3 14
3. Панетоликос 7 3 3 1 11 - 6 12
4. Волос 0:2 6 3 2 1 9 - 7 11
5. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
6. ПАОК 2:0 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Арис Салоники 6 2 1 3 7 - 6 7
8. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 6 1 0 5 6 - 10 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 6 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Атромитос Эрлингмарк Огюст 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Амрабат Нордин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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