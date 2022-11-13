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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Гоу Эхед Иглс
0:0
Первый тайм: 3'
Витесс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Витесс
2.25
3.64
3.08
Все Коэффициенты
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Линторст
Эверт
18
Виллюмссон
Виллюм
11
Адеканье
Бобби
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
33
Райцигер
Даан
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
13
Корнелисс
Энцо
32
Виттек
Максимилиан
17
Козловски
Кацпер
8
Тронстад
Сондре
27
Япи
Ромарик
21
Беро
Матуш
42
Манхуф
Миллион
10
Gabriel
Vidovic
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Витесс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
ТМК
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.5

Среднее время на гол

150
60

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
2.2

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1.11
1.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

81
47

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 5 0.38
Лидберг Исак 4 0.31
Адеканье Бобби 3 0.23
Виллюмссон Виллюм 3 (1) 0.23
Кюйперс Бас 2 0.15
Штоккерс Финн 1 0.08
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0
Амофа Джамал 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 3 0.23
Беро Матуш 2 (1) 0.15
Фредериксен Николай 2 0.15
Бялек Бартош 2 0.15
Фламинго Райан 2 0.15
Виттек Максимилиан 1 0.08
Козловски Кацпер 1 0.08
Тронстад Сондре 1 0.08
Gabriel Vidovic 1 0.08
Аркус Карлан 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 4 0
Тронстад Сондре 2 1
Беро Матуш 3 0
Аркус Карлан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Райцигер Даан 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
3
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
15

Волевые поражения

8
5
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Витесс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
15

Волевые поражения

13
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
11%
7
37%
61-75
4
44%
4
21%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Пропущено

22
28
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
14%
3
11%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
6
27%
6
21%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
2
9%
8
29%
61-75
7
32%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1
Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аякс - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2
Витесс - Эммен 2:1 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Витесс

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
5
8
4
9
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 14 10 3 1 35 - 13 33
2. ПСВ 14 10 0 4 42 - 20 30
3. Аякс 14 9 3 2 44 - 17 30
4. АЗ Алкмаар 14 9 2 3 25 - 16 29
5. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 14 6 5 3 16 - 13 23
9. НЕК Неймеген 14 3 8 3 19 - 16 17
10. Валвейк 14 4 5 5 25 - 28 17
11. Фортуна Ситтард 14 4 3 7 18 - 25 15
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 14 3 6 5 19 - 22 15
13. Витесс 0:0 14 3 4 7 15 - 28 13
14. Эксельсиор 14 4 1 9 16 - 37 13
15. Гронинген 14 3 3 8 17 - 29 12
16. Эммен 14 2 5 7 13 - 27 11
17. Камбюр 14 2 2 10 9 - 22 8
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 7 6 0 1 25 - 7 18
3. Фейеноорд 7 5 2 0 16 - 2 17
4. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
5. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Херенвен 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Гоу Эхед Иглс 0:0 8 2 3 3 11 - 12 9
11. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 13 - 9 8
13. Эммен 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Гронинген 7 2 1 4 12 - 15 7
16. Витесс 0:0 7 1 2 4 8 - 19 5
17. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 0 2 16 - 9 18
2. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
3. Аякс 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
10. Фортуна Ситтард 7 2 2 3 9 - 13 8
11. Витесс 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Валвейк 7 1 3 3 7 - 15 6
14. Камбюр 7 1 2 4 6 - 13 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 8 1 1 6 8 - 26 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Валвейк Гаари Жюрьен 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    Аркус Карлан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Витесс контролирует мяч.
  • 1'
    Гоу Эхед Иглс контролирует мяч.
  • 1'
    Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Витесс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Витесс
2.25
3.64
3.08
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