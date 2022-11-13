Тур: 14. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Оострём Ингмар
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
25
Амофа
Джамал
27
Япи
Ромарик
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
5 ФерруЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Витесс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
1.5
Среднее время на гол
150
60
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
2.2
Среднее время на гол
51
40
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1.11
1.89
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
81
47
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.38
|Лидберг Исак
|4
|0.31
|Адеканье Бобби
|3
|0.23
|Виллюмссон Виллюм
|3 (1)
|0.23
|Кюйперс Бас
|2
|0.15
|Штоккерс Финн
|1
|0.08
|Дейл Матс
|0
|0
|Фонтан Хосе
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|3
|0.23
|Беро Матуш
|2 (1)
|0.15
|Фредериксен Николай
|2
|0.15
|Бялек Бартош
|2
|0.15
|Фламинго Райан
|2
|0.15
|Виттек Максимилиан
|1
|0.08
|Козловски Кацпер
|1
|0.08
|Тронстад Сондре
|1
|0.08
|Gabriel Vidovic
|1
|0.08
|Аркус Карлан
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Амофа Джамал
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Тронстад Сондре
|2
|1
|Беро Матуш
|3
|0
|Аркус Карлан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
3
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
15
Волевые поражения
8
5
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Витесс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
15
Волевые поражения
13
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
11%
7
37%
61-75
4
44%
4
21%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Пропущено
22
28
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
14%
3
11%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
6
27%
6
21%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
2
9%
8
29%
61-75
7
32%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1
Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аякс - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2
Витесс - Эммен 2:1 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
58
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|14
|10
|3
|1
|35 - 13
|33
|2.
|ПСВ
|14
|10
|0
|4
|42 - 20
|30
|3.
|Аякс
|14
|9
|3
|2
|44 - 17
|30
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|9
|2
|3
|25 - 16
|29
|5.
|Твенте
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|Утрехт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|7.
|Спарта Роттердам
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|8.
|Херенвен
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|10.
|Валвейк
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|11.
|Фортуна Ситтард
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|14
|3
|6
|5
|19 - 22
|15
|13.
|Витесс
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 28
|13
|14.
|Эксельсиор
|14
|4
|1
|9
|16 - 37
|13
|15.
|Гронинген
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|16.
|Эммен
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Камбюр
|14
|2
|2
|10
|9 - 22
|8
|18.
|Волендам
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|25 - 7
|18
|3.
|Фейеноорд
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|4.
|Спарта Роттердам
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|Аякс
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|11.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|13 - 9
|8
|13.
|Эммен
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Витесс
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|Волендам
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Утрехт
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|10.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|11.
|Витесс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Валвейк
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|14.
|Камбюр
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|5