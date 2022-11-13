Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Г О О О О Л - Simon van Duivenbooden первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

93' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Беро Матуш получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

92' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Фредериксен Николай бьет со штрафного в створ, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

85' Льянсана Энрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Фредериксен Николай пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

84' Тронстад Сондре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Льянсана Энрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Simon van Duivenbooden выиграл воздушное противоборство у Идзес Джей

78' Simon van Duivenbooden из команды Витесс в офсайде

76' Удар от ворот произведет Витесс

75' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

72' Ryan Flamingo ошибается в защите.

72' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Simon van Duivenbooden из команды Витесс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

69' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

67' Тактическая замена. Ромарик Япи уходит с поля и его заменяет Simon van Duivenbooden

67' Тактическая замена. Gabriel Vidovic уходит с поля и его заменяет Гайек Томаш

66' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Витесс

65' Ромменс Филипп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

64' Козловски Кацпер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Виттек Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Линторст Эверт выиграл воздушное противоборство у Gabriel Vidovic.

60' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Рефери не любит споров - именно за это Тронстад Сондре сейчас получил желтую

60' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

57' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Витесс

54' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Адеканье Бобби

52' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Gabriel Vidovic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Г О О О О Л - Беро Матуш забивает с правой ноги!

49' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Gabriel Vidovic нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Адеканье Бобби