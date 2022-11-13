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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 9784 Главный судья: Оострём Ингмар
Гоу Эхед Иглс
2:2
Конец матча
Витесс
0'
7' Желтая карточка
Фламинго Райан
1:0
8' Гол
Ромменс Филипп
2:0
20' Гол
Ромменс Филипп
2:1
49' Гол
Беро Матуш
60' Желтая карточка
Тронстад Сондре
62' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
64' Желтая карточка
Козловски Кацпер
85' Желтая карточка
Льянсана Энрик
90' Желтая карточка
Milano Jonathans
90' Желтая карточка
Беро Матуш
2:2
90' Гол
Ван Дейвенбооден Симон
90'+8

Ход матча

7'
 
Фламинго Райан
8'
Ромменс Филипп
1:0
20'
Ромменс Филипп
2:0
49'
2:1
Беро Матуш
(Виттек Максимилиан)
60'
 
Тронстад Сондре
62'
 
Виттек Максимилиан
64'
 
Козловски Кацпер
67'
 
Фредериксен Николай
Манхуф Миллион
67'
 
Гайек Томаш
Gabriel Vidovic
67'
 
Ван Дейвенбооден Симон
Япи Ромарик
70'
Штоккерс Финн
Адеканье Бобби
 
71'
Льянсана Энрик
Линторст Эверт
 
81'
Наубер Геррит
Лидберг Исак
 
85'
Льянсана Энрик
 
86'
 
Milano Jonathans
Аркус Карлан
89'
Со Силла
Эдвардсен Оливер
 
90'
 
Milano Jonathans
90'
 
Беро Матуш
90'
2:2
Ван Дейвенбооден Симон

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
18
Виллюмссон
Виллюм
11
Адеканье
Бобби
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
33
Райцигер
Даан
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
13
Корнелисс
Энцо
32
Виттек
Максимилиан
17
Козловски
Кацпер
8
Тронстад
Сондре
27
Япи
Ромарик
21
Беро
Матуш
42
Манхуф
Миллион
10
Gabriel
Vidovic
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Витесс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
ТМК
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.5

Среднее время на гол

150
60

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
2.2

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1.11
1.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

81
47

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 5 0.36
Лидберг Исак 4 0.29
Адеканье Бобби 3 0.21
Виллюмссон Виллюм 3 (1) 0.21
Кюйперс Бас 2 0.14
Ромменс Филипп 2 0.14
Штоккерс Финн 1 0.07
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0
Амофа Джамал 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 3 (1) 0.21
Манхуф Миллион 3 0.21
Фредериксен Николай 2 0.14
Бялек Бартош 2 0.14
Фламинго Райан 2 0.14
Виттек Максимилиан 1 0.07
Козловски Кацпер 1 0.07
Тронстад Сондре 1 0.07
Gabriel Vidovic 1 0.07
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.07
Аркус Карлан 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Льянсана Энрик 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 5 0
Тронстад Сондре 3 1
Беро Матуш 4 0
Фламинго Райан 3 0
Аркус Карлан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Райцигер Даан 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Milano Jonathans 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
5
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
15

Волевые поражения

8
5
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Витесс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
15

Волевые поражения

15
10

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
11%
7
37%
61-75
4
44%
4
21%
76-90

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
7
33%
3
18%
76-90

Пропущено

24
30
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
13%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
6
25%
6
20%
31-45
3
13%
1
3%
46-60
2
8%
8
27%
61-75
8
33%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1
Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аякс - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2
Витесс - Эммен 2:1 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Витесс

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
3
4
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
6
8
4
10
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 14 10 3 1 35 - 13 33
2. ПСВ 14 10 0 4 42 - 20 30
3. Аякс 14 9 3 2 44 - 17 30
4. АЗ Алкмаар 14 9 2 3 25 - 16 29
5. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 14 6 5 3 16 - 13 23
9. НЕК Неймеген 14 3 8 3 19 - 16 17
10. Валвейк 14 4 5 5 25 - 28 17
11. Фортуна Ситтард 14 4 3 7 18 - 25 15
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 6 5 21 - 24 15
13. Витесс 14 3 4 7 17 - 30 13
14. Эксельсиор 14 4 1 9 16 - 37 13
15. Гронинген 14 3 3 8 17 - 29 12
16. Эммен 14 2 5 7 13 - 27 11
17. Камбюр 14 2 2 10 9 - 22 8
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 7 6 0 1 25 - 7 18
3. Фейеноорд 7 5 2 0 16 - 2 17
4. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
5. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Херенвен 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 13 - 14 9
11. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 13 - 9 8
13. Эммен 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Гронинген 7 2 1 4 12 - 15 7
16. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
17. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 0 2 16 - 9 18
2. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
3. Аякс 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
10. Фортуна Ситтард 7 2 2 3 9 - 13 8
11. Витесс 7 2 2 3 9 - 11 8
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Валвейк 7 1 3 3 7 - 15 6
14. Камбюр 7 1 2 4 6 - 13 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 8 1 1 6 8 - 26 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 45%, Витесс: 55%.
  • 98'
    Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Виттек Максимилиан ошибается в защите.
  • 97'
    Гоу Эхед Иглс пытается что-то создать.
  • 97'
    Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе
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    • 95'
      Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Виттек Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Гоу Эхед Иглс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
    • 93'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Описание гола
      93'
      Г О О О О Л - Simon van Duivenbooden первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 93'
      Наубер Геррит успешно блокирует удар.
    • 93'
      Беро Матуш нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 2:2 Витесс онлайн

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