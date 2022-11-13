Тур: 13. Стадион: Тумба.
0'
21' Желтая карточкаDimitris Metaxas
1:0
28' ПенальтиОливейра Нелсон
2:0
30' ГолЖивкович Андрия
2:0
44' Не забитый пенальтиБаррьентос Жан
Ход матча
21'
28'
1:0
30'
2:0
44'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
12
Котник
Матиц
26
Эшковал
Жоау
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
ПАОК
Волос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|4
|0.31
|Оливейра Нелсон
|4 (1)
|0.31
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.23
|Живкович Андрия
|1
|0.08
|Дуглас Гомес
|1
|0.08
|Брэндон Льямас
|1
|0.08
|Ингасон Сверрир
|1
|0.08
|Соареш Филипе
|1
|0.08
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.08
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Виейринья
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
|Константелиас Янис
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|5
|0.38
|Ожегович Огнен
|4
|0.31
|Фернандес Пауло
|3
|0.23
|Цоканис Тасос
|3
|0.23
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.15
|Луна Антонио
|1
|0.08
|Ван Веерт Том
|1
|0.08
|Куциас Георгиос
|1
|0.08
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.08
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|1
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Данташ Тьягу
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьелис Христос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Луна Антонио
|3
|0
|Эшковал Жоау
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Dimitris Metaxas
|2
|0
|Алхо Николай
|0
|1
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Кноккар Антони
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Волос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
3
ПАОК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
6
11
ПАОК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Волос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
5
33%
1
5%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
3
20%
2
9%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2
Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1
Волос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2
Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1
Результаты матчей
ПАОК
Волос
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
57
84
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|13
|12
|1
|0
|24 - 4
|37
|2.
|АЕК
|13
|9
|2
|2
|23 - 5
|29
|3.
|ПАОК
|2:0
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|4.
|Олимпиакос
|13
|7
|4
|2
|18 - 8
|25
|5.
|Волос
|0:2
|13
|7
|3
|3
|21 - 18
|24
|6.
|Арис Салоники
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|Панетоликос
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|8.
|Атромитос
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|13
|1
|6
|6
|6 - 20
|9
|11.
|ПАС Янина
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|12.
|Левадиакос
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|13.
|Ионикос
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|14.
|ОФИ
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|ПАОК
|2:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|Волос
|0:2
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|Левадиакос
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|3.
|Панетоликос
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Волос
|0:2
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|5.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|ПАОК
|2:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Арис Салоники
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|6 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|Атромитос
|Эрлингмарк Огюст
|1 4