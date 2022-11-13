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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
ПАОК
3:0
Конец матча
Волос
0'
21' Желтая карточка
Dimitris Metaxas
1:0
28' Пенальти
Оливейра Нелсон
2:0
30' Гол
Живкович Андрия
2:0
44' Не забитый пенальти
Баррьентос Жан
51' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
51' Желтая карточка
Эшковал Жоау
61' Желтая карточка
Матилья Хавьер
3:0
62' Пенальти
Дуглас Гомес
72' Желтая карточка
Делетич Милош
83' Желтая карточка
Бисесвар Диего
90'+5
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
59
Кулиеракис
Костас
4
Ингасон
Сверрир
55
Луиш
Рафаэл
50
Соареш
Филипе
7
Эль-Каддури
Омар
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
65
Константелиас
Янис
9
Оливейра
Нелсон
12
Котник
Матиц
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
21
Dimitris
Metaxas
27
Матилья
Хавьер
10
Фернандес
Пауло
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
ПАОК
4-2-3-1
Волос
4-4-2

История личных встреч

ПАОК
Волос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
3:1
С
0:4
С
4:4
С
3:1
С
0:0
ТМС
2:0
ТМС
2:0
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 4 0.31
Оливейра Нелсон 4 (1) 0.31
Куртич Ясмин 3 (2) 0.23
Дуглас Гомес 2 (1) 0.15
Живкович Андрия 1 0.08
Брэндон Льямас 1 0.08
Ингасон Сверрир 1 0.08
Соареш Филипе 1 0.08
Шваб Штефан 1 (1) 0.08
Луиш Рафаэл 0 0
Виейринья 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Константелиас Янис 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.38
Ожегович Огнен 4 0.31
Фернандес Пауло 3 0.23
Цоканис Тасос 3 0.23
Баррьентос Жан 2 (1) 0.15
Луна Антонио 1 0.08
Ван Веерт Том 1 0.08
Куциас Георгиос 1 0.08
Кноккар Антони 1 (1) 0.08
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Оливейра Нелсон 3 0
Живкович Андрия 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Живкович Живко 0 1
Бисесвар Диего 1 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшковал Жоау 4 0
Сьелис Христос 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Баррьентос Жан 3 0
Луна Антонио 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Мескида Николас 2 0
Клейман Борис 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Делетич Милош 2 0
Dimitris Metaxas 2 0
Алхо Николай 0 1
Ожегович Огнен 1 0
Кноккар Антони 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0

Результаты матчей

ПАОК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Волос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
3
ПАОК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

6
11
ПАОК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Волос
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
3
33%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

18
22
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
5
23%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
3
17%
2
9%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2
Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1
Волос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2
Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1

Результаты матчей

ПАОК
Волос

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
2
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
8
5
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 13 12 1 0 24 - 4 37
2. АЕК 13 9 2 2 23 - 5 29
3. ПАОК 13 7 4 2 19 - 10 25
4. Олимпиакос 13 7 4 2 18 - 8 25
5. Волос 13 7 3 3 21 - 19 24
6. Арис Салоники 13 6 3 4 20 - 11 21
7. Панетоликос 13 4 4 5 16 - 15 16
8. Атромитос 13 4 3 6 14 - 15 15
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 13 1 6 6 6 - 20 9
11. ПАС Янина 13 2 3 8 12 - 28 9
12. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
13. Ионикос 12 1 4 7 10 - 23 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 7 1 0 12 - 2 22
2. ПАОК 7 5 1 1 12 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
5. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 4 14
6. Волос 7 4 1 2 12 - 11 13
7. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
8. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 13 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 6 1 2 3 4 - 10 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 6 0 4 2 5 - 11 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 7 4 2 1 11 - 3 14
3. Панетоликос 7 3 3 1 11 - 6 12
4. Волос 6 3 2 1 9 - 8 11
5. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
6. ПАОК 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Арис Салоники 6 2 1 3 7 - 6 7
8. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 6 1 0 5 6 - 10 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 6 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Атромитос Эрлингмарк Огюст 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Баррьентос Жан пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Живкович Андрия бьет в цель!
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Оливейра Нелсон из команды ПАОК забивает с точки!
    • Желтая карточка
      21'
      Dimitris Metaxas получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Соареш Филипе бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ПАОК 3:0 Волос онлайн

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