Педро слева сместился к центру и с двадцати восьми метров пробил над дальней крестовиной.

Катальди исполнил первый угловой удар в матче. После подачи Данило Казале сделал скидку к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КИН!!! Грубой ошибкой Проведеля воспользовался Кин. Рабио сделал заброс вперёд на Кина. Проведель бросился навстречу за пределы штрафной площади, но Мойзе опередил голкипера и по высокой дуге отправил мяч в сетку.

"Лацио" забрал мяч, но вперёд продвигается с трудом.

Катальди от углового флага навесил на Казале, но Рабио опередил вверху Николо.

К середине тайма римляне выравняли игру, а теперь уже и сами стали больше времени проводить с мячом. Зрители ждут острых моментов, с которыми пока не складывается.

Костич слева прострелил на Милика, удар которого соперники заблокировали.

Ромеро на фланге отобрал мяч у Костича, но быстро начать атаку гостей Лука не смог.

Ромеро справа прорвался в штрафную площадь, но прокинул мяч себе на ход слишком сильно. Щесны на выходе сыграл руками.

Марушич на чужой половине поля ударил по шее Куадрадо.

Милинкович-Савич у чужой штрафной площади в подкате выбил мяч у Данило, но отскок получился в сторону Щесны. Польский голкипер сыграл уверенно.

Милик слева выдал пас к воротам, который от Аркадиуша партнёры не ожидали.

Милик в центре поля попал по ногам Милинкович-Савичу.

Куадрадо откликнулся на длинный заброс вперёд, но первым на мяче оказался Проведель, вышедший к линии штрафной площади.

Гатти получил жёлтую карточку за удар по ногам Андерсона у центрального круга.

Бремер на фланге руками остановил Педро и получил жёлтую карточку.

Катальди слева со штрафного выкатил мяч на Ромеро, удар которого заблокировал Рабио.

Милинкович-Савич ударил по ногам Гатти на чужой половине поля и получил жёлтую карточку.

Кин в центре поля оказался в окружении соперников и смог заработать только аут для своей команды.

20' У Башича слева не получилась подача. Мяч улетел за ворота.

19' Милик пробил рядом с левой штангой, но перед этим подыграл себе рукой.

18' Педро слева сделал заброс в штрафную площадь на Андерсона, который не смог сделать скидку на партнёра.

17' А преимущество остаётся на стороне "Ювентуса", который подолгу катает мяч на чужой половине поля.

16' Щесны забрал мяч в руки после прострела Милинкович-Савича справа.

15' Римляне постепенно осваиваются на поле и почаще стали выбираться на чужую половину.

14' Марушич на чужой половине поля толкнул руками Фаджоли.

13' После передачи слева Фаджоли с семнадцати метров низом пробил правее центра. Проведель успел опуститься на газон и забрать мяч в руки.

12' Перед своей штрафной площадью мяч попал в руку Педро. Маса на это внимание не обратил, а ВАР такие эпизоды не рассматривает.

11' Локателли исполнил перевод налево на Костича, у которого пас в касание на Кина не получился точным.

10' Милинкович-Савич по центру покатил мяч в штрафную площадь на ход Ромеро. Щесны вовремя вышел на перехват и уверенно сыграл руками.

9' У "Лацио" впереди мало что получается. Многовато брака в передачах у римлян.

8' Рабио на чужой половине поля сыграл на перехвате, но упустил мяч за боковую линию.

7' Кин слева прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.

6' Куадрадо справа сделал скидку вперёд в центр на Милика, но Аркадиуш не справился с обработкой мяча.

5' Справа неудачно сыграл Милик, отдавший пас к штрафной площади точно в ноги сопернику.

4' Подача у Костича слева не получилась. Мяч по очень высокой дуге улетел за ворота.

3' Костич слева прошёл вперёд, где под давлением Милинкович-Савича упустил мяч за боковую линию поля.

2' "Ювентус" играет в чёрной форме, "Лацио" - в белой с синими рукавами.