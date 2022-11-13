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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Ювентус
1:0
Перерыв
Лацио
0'
25' Желтая карточка
Гатти Федерико
27' Желтая карточка
Бремер Глейсон
28' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
1:0
43' Гол
Кин Мойзе

Ход матча

25'
Гатти Федерико
 
27'
Бремер Глейсон
 
28'
 
Милинкович-Савич Сергей
43'
Кин Мойзе
(Рабио Адриен)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 146
Ювентус 71.9% (105)
X 22.6% (33)
Лацио 5.5% (8)
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Ювентус
Ничья
Лацио
4.40
4.90
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
15
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
11
Куадрадо
Хуан
17
Костич
Филип
44
Фаджоли
Николо
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
14
Милик
Аркадиуш
94
Проведель
Иван
23
Хюсай
Эльсейд
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
18
Ромеро
Лука
7
Андерсон
Фелипе
9
Педро
Родригес
Ювентус
3-5-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Ювентус
Лацио

31 матч

87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.1%
32.3%
9.6%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
25.8%
6.5%
21 победа 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

41 матч

65.9%
17.1%
17%
27 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.9%
48.8%
7.3%
18 побед 20 ничьих 3 победы

Второй тайм

51.2%
29.3%
19.5%
21 победа 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Голы

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

2.09
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

13
22

Голов в среднем за матч

0.72
0.96

Среднее время на гол

124
94

Всего голов

61
49

Голов в среднем за матч

1.49
1.2

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.4
Рабио Адриен 3 0.2
Милик Аркадиуш 3 0.2
Кин Мойзе 3 0.2
Фаджоли Николо 2 0.13
Костич Филип 1 0.07
Ди Мария Анхель 1 0.07
Маккенни Уэстон 1 0.07
Бонуччи Леонардо 1 0.07
Бремер Глейсон 1 0.07
Куадрадо Хуан 0 0
Данило Луис 0 0
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (1) 0.4
Дзакканьи Маттиа 5 0.33
Милинкович-Савич Сергей 3 0.2
Андерсон Фелипе 3 0.2
Альберто Луис 3 0.2
Педро Родригес 2 0.13
Весино Матиас 1 0.07
Романьоли Алессио 1 0.07
Ромеро Лука 1 0.07
Марушич Адам 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Алекс Сандро 3 1
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Данило Луис 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Гатти Федерико 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Костич Филип 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 6 0
Марушич Адам 4 0
Лаццари Мануэль 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Катальди Данило 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Казале Николо 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Раду Стефан 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Весино Матиас 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Канчельери Маттео 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Ювентус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Лацио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

4
11
Ювентус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Лацио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
18%
3
25%
1-15
2
12%
4
33%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
4
31%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

21
25
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
4
19%
5
20%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
6
29%
1
4%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
5
24%
7
28%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1
Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0
Лацио
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лацио - Монца 1:0 Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3
Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1

Результаты матчей

Ювентус
Лацио

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
4
3
4
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
4
10
1
13
3.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2. Милан Заявка 15 10 3 2 29 - 15 33
3. Ювентус 1:0 Заявка 15 9 4 2 22 - 7 31
4. Лацио 0:1 Заявка 15 9 3 3 26 - 9 30
5. Интер Милан Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
6. Аталанта Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7. Рома Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8. Удинезе Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9. Торино Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10. Болонья Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11. Фиорентина Заявка 15 5 4 6 18 - 20 19
12. Эмполи Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13. Салернитана Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
14. Монца Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
15. Сассуоло Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
16. Лечче Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
17. Специя Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Кремонезе Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19. Сампдория Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
20. Верона Заявка 15 1 2 12 12 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2. Милан Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3. Ювентус 1:0 Заявка 8 6 2 0 18 - 3 20
4. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5. Лацио 0:1 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Болонья Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Монца Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
9. Аталанта Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
12. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
13. Эмполи Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
15. Рома Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
16. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19. Верона Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио 0:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 2 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8. Ювентус 1:0 Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9. Торино Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11. Лечче Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
13. Салернитана Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
14. Сассуоло Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19. Специя Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Специя Нзола М'Бала 7
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ювентус" - "Лацио" - 1:0.
  • Угловой
    45'
    Катальди от углового флага навесил на Казале, но Рабио опередил вверху Николо.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Масса в первом тайме.
  • 45'
    "Лацио" забрал мяч, но вперёд продвигается с трудом.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КИН!!! Грубой ошибкой Проведеля воспользовался Кин. Рабио сделал заброс вперёд на Кина. Проведель бросился навстречу за пределы штрафной площади, но Мойзе опередил голкипера и по высокой дуге отправил мяч в сетку.
  • Угловой
    42'
    Катальди исполнил первый угловой удар в матче. После подачи Данило Казале сделал скидку к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • Опасный момент
    41'
    Педро слева сместился к центру и с двадцати восьми метров пробил над дальней крестовиной.
  • 40'
    Милик слева выдал пас к воротам, который от Аркадиуша партнёры не ожидали.
  • 39'
    Милинкович-Савич у чужой штрафной площади в подкате выбил мяч у Данило, но отскок получился в сторону Щесны. Польский голкипер сыграл уверенно.
  • 38'
    Римляне покатали мяч у центрального круга.
  • Фол, нарушение
    36'
    Марушич на чужой половине поля ударил по шее Куадрадо.
  • 35'
    Ромеро справа прорвался в штрафную площадь, но прокинул мяч себе на ход слишком сильно. Щесны на выходе сыграл руками.
  • 34'
    Ромеро на фланге отобрал мяч у Костича, но быстро начать атаку гостей Лука не смог.
  • 33'
    Костич слева прострелил на Милика, удар которого соперники заблокировали.
  • 32'
    К середине тайма римляне выравняли игру, а теперь уже и сами стали больше времени проводить с мячом. Зрители ждут острых моментов, с которыми пока не складывается.
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    • 31'
      Прострел Куадрадо справа к воротам заблокировал Марушич.
    • 30'
      Кин в центре поля оказался в окружении соперников и смог заработать только аут для своей команды.
    • Желтая карточка
      29'
      Милинкович-Савич ударил по ногам Гатти на чужой половине поля и получил жёлтую карточку.
    • 28'
      Катальди слева со штрафного выкатил мяч на Ромеро, удар которого заблокировал Рабио.
    • Желтая карточка
      27'
      Бремер на фланге руками остановил Педро и получил жёлтую карточку.
    • Желтая карточка
      26'
      Гатти получил жёлтую карточку за удар по ногам Андерсона у центрального круга.
    • Фол, нарушение
      25'
      Романьоли у центрального круга нарушил правила.
    • 24'
      Куадрадо откликнулся на длинный заброс вперёд, но первым на мяче оказался Проведель, вышедший к линии штрафной площади.
    • 23'
      Пас Хюсая вперёд по правому флангу перехватил Данило.
    • Фол, нарушение
      22'
      Милик в центре поля попал по ногам Милинкович-Савичу.
    • 20'
      У Башича слева не получилась подача. Мяч улетел за ворота.
    • Фол, нарушение
      19'
      Милик пробил рядом с левой штангой, но перед этим подыграл себе рукой.
    • 18'
      Педро слева сделал заброс в штрафную площадь на Андерсона, который не смог сделать скидку на партнёра.
    • 17'
      А преимущество остаётся на стороне "Ювентуса", который подолгу катает мяч на чужой половине поля.
    • 16'
      Щесны забрал мяч в руки после прострела Милинкович-Савича справа.
    • 15'
      Римляне постепенно осваиваются на поле и почаще стали выбираться на чужую половину.
    • Фол, нарушение
      14'
      Марушич на чужой половине поля толкнул руками Фаджоли.
    • Опасный момент
      13'
      После передачи слева Фаджоли с семнадцати метров низом пробил правее центра. Проведель успел опуститься на газон и забрать мяч в руки.
    • Судья
      12'
      Перед своей штрафной площадью мяч попал в руку Педро. Маса на это внимание не обратил, а ВАР такие эпизоды не рассматривает.
    • 11'
      Локателли исполнил перевод налево на Костича, у которого пас в касание на Кина не получился точным.
    • 10'
      Милинкович-Савич по центру покатил мяч в штрафную площадь на ход Ромеро. Щесны вовремя вышел на перехват и уверенно сыграл руками.
    • 9'
      У "Лацио" впереди мало что получается. Многовато брака в передачах у римлян.
    • 8'
      Рабио на чужой половине поля сыграл на перехвате, но упустил мяч за боковую линию.
    • Опасный момент
      7'
      Кин слева прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.
    • 6'
      Куадрадо справа сделал скидку вперёд в центр на Милика, но Аркадиуш не справился с обработкой мяча.
    • 5'
      Справа неудачно сыграл Милик, отдавший пас к штрафной площади точно в ноги сопернику.
    • 4'
      Подача у Костича слева не получилась. Мяч по очень высокой дуге улетел за ворота.
    • 3'
      Костич слева прошёл вперёд, где под давлением Милинкович-Савича упустил мяч за боковую линию поля.
    • 2'
      "Ювентус" играет в чёрной форме, "Лацио" - в белой с синими рукавами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Альянц Стэдиум"!
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    Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Лацио

    Исход игры
    Ювентус
    71.9% (105)
    Ничья
    22.6% (33)
    Лацио
    5.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (70)
    Меньше
    41.18% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    39.7% (58)
    1:1 Ничья
    17.1% (25)
    1:0 Ювентус
    12.3% (18)
    2:0 Ювентус
    4.1% (6)
    3:1 Ювентус
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    1:2 Лацио
    1.4% (2)
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