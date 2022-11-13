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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Кортрейк
0:1
Первый тайм: 38'
Гент
0'
20' Красная карточка
Д'Эне Кристоф
0:1
33' Гол
Юльсагер Эндрю
31
Илич
Марко
6
Сич
Алексей
44
Сильва
Жоао
24
Дессолей
Дорьян
30
Д'Эне
Кристоф
32
Танака
Сатоси
4
Ватанабэ
Цуёси
9
Billel
Messaoudi
70
Бруно
Массимо
10
Селемани
Фаиз
20
Авенатти
Фелипе
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
7
Хон
Хён-Сок
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
17
Юльсагер
Эндрю
11
Кейперс
Уго
16
Салах
Ибрагим
Кортрейк
4-2-3-1
Гент
3-5-2

История личных встреч

Кортрейк
Гент

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
К
4:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:1
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

79
105

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.34
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

66
96

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 4 0.24
Авенатти Фелипе 2 0.12
Гейе Папе Хабиб 2 0.12
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.06
Кейта Хабиб 1 0.06
Бруно Массимо 1 0.06
Мбайо Дилан 1 0.06
Ватанабэ Цуёси 1 0.06
Billel Messaoudi 1 0.06
Д'Эне Кристоф 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 9 (2) 0.53
Хон Хён-Сок 4 0.24
Депуатр Лоран 3 0.18
Юльсагер Эндрю 2 0.12
Торунарига Джордан 2 (1) 0.12
Кумс Свен 1 0.06
Самуаз Матисс 1 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.06
Марре Сулейман 1 0.06
Тиссудали Тарик 1 0.06
Фортуна Нуриу 1 0.06
Нгадеу Майкл 1 0.06
Лемайич Дарко 1 0.06
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Салах Ибрагим 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Кейта Хабиб 4 1
Д'Эне Кристоф 3 1
Гейе Папе Хабиб 2 1
Дессолей Дорьян 3 0
Авенатти Фелипе 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Сильва Жоао 2 0
Радованович Александар 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Бруно Массимо 1 0
Лончар Стьепан 1 0
Илич Марко 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Сич Алексей 1 0
Nayel Mehssatou 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 1
Годо Бруно 4 0
Марре Сулейман 4 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Кумс Свен 1 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Гент
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
4
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Гент
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

4
11
Кортрейк
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Гент
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
4
33%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
6
43%
3
33%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
20%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
20%
3
30%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Забито

14
27
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
0
0%
3
11%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
3
21%
6
22%
61-75
3
21%
3
11%
76-90

Пропущено

29
19
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
14%
5
26%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
17%
3
16%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
8
28%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк - Вестерло 0:2
Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0
Гент
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дессель - Гент 0:5 Гент - Брюгге 2:0 Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1
Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0

Результаты матчей

Кортрейк
Гент

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
2
14
1.5
9
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 17 15 1 1 45 - 15 46
2. Унион Сент-Жиллуаз 17 11 3 3 35 - 22 36
3. Антверпен 17 11 2 4 30 - 17 35
4. Брюгге 17 10 3 4 34 - 20 33
5. Гент 1:0 17 9 3 5 29 - 18 30
6. Вестерло 17 8 2 7 34 - 30 26
7. Стандард 16 8 1 7 27 - 23 25
8. Серкль Брюгге 17 7 4 6 24 - 24 25
9. АХ Лёвен 17 7 4 6 30 - 26 25
10. Сент-Трейден 17 6 5 6 17 - 19 23
11. Андерлехт 16 6 2 8 26 - 23 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 23 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 31 18
14. Остенде 17 5 2 10 20 - 37 17
15. Эйпен 17 5 1 11 24 - 38 16
16. Зульте-Варегем 17 3 4 10 23 - 40 13
17. Кортрейк 0:1 17 3 3 11 14 - 30 12
18. Серен Юнайтед 17 3 2 12 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 9 6 2 1 22 - 10 20
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 1:0 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Вестерло 8 5 1 2 20 - 9 16
7. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
8. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Стандард 8 4 1 3 17 - 11 13
10. Андерлехт 9 4 1 4 15 - 11 13
11. АХ Лёвен 8 4 1 3 13 - 11 13
12. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
13. Шарлеруа 8 3 1 4 13 - 14 10
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Зульте-Варегем 9 2 1 6 15 - 28 7
17. Кортрейк 0:1 9 1 2 6 5 - 15 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 0 1 20 - 7 21
2. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 1 2 22 - 14 19
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Гент 1:0 9 4 2 3 13 - 9 14
5. Антверпен 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
7. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
8. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
9. Серен Юнайтед 9 3 1 5 13 - 19 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Серкль Брюгге 9 3 1 5 9 - 16 10
12. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
13. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Кортрейк 0:1 8 2 1 5 9 - 15 7
15. Эйпен 9 2 1 6 14 - 24 7
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 9 1 2 6 9 - 22 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 (2)
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Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Гент
5.50
4.34
5.30
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Где смотреть матч Кортрейк 0:1 Гент онлайн

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