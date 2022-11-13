Тур: 17. Стадион: Гульденспоренстадион.
Ход матча
20'
33'
31
Илич
Марко
44
Сильва
Жоао
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Dion De Neve
-
-
Главный тренер: Adnan Custovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Кортрейк
Гент
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.86
Среднее время на гол
79
105
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.34
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
66
96
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|4
|0.24
|Авенатти Фелипе
|2
|0.12
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.12
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.06
|Кейта Хабиб
|1
|0.06
|Бруно Массимо
|1
|0.06
|Мбайо Дилан
|1
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.06
|Billel Messaoudi
|1
|0.06
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|9 (2)
|0.53
|Хон Хён-Сок
|4
|0.24
|Депуатр Лоран
|3
|0.18
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.12
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.12
|Кумс Свен
|1
|0.06
|Самуаз Матисс
|1
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.06
|Марре Сулейман
|1
|0.06
|Тиссудали Тарик
|1
|0.06
|Фортуна Нуриу
|1
|0.06
|Нгадеу Майкл
|1
|0.06
|Лемайич Дарко
|1
|0.06
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Салах Ибрагим
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Кейта Хабиб
|4
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|1
|Гейе Папе Хабиб
|2
|1
|Дессолей Дорьян
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Сильва Жоао
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Бруно Массимо
|1
|0
|Лончар Стьепан
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Сич Алексей
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|1
|Годо Бруно
|4
|0
|Марре Сулейман
|4
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Кумс Свен
|1
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Гент
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
4
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Гент
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
4
11
Кортрейк
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Гент
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
4
33%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
6
43%
3
33%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
20%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
20%
3
30%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Забито
14
27
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
0
0%
3
11%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
3
21%
6
22%
61-75
3
21%
3
11%
76-90
Пропущено
29
19
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
14%
5
26%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
17%
3
16%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
8
28%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк - Вестерло 0:2
Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0
Гент
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дессель - Гент 0:5 Гент - Брюгге 2:0 Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1
Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0
Результаты матчей
Кортрейк
Гент
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
214
97
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|17
|15
|1
|1
|45 - 15
|46
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|11
|3
|3
|35 - 22
|36
|3.
|Антверпен
|17
|11
|2
|4
|30 - 17
|35
|4.
|Брюгге
|17
|10
|3
|4
|34 - 20
|33
|5.
|Гент
|1:0
|17
|9
|3
|5
|29 - 18
|30
|6.
|Вестерло
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|Стандард
|16
|8
|1
|7
|27 - 23
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|9.
|АХ Лёвен
|17
|7
|4
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Сент-Трейден
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|Андерлехт
|16
|6
|2
|8
|26 - 23
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|23 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 31
|18
|14.
|Остенде
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|15.
|Эйпен
|17
|5
|1
|11
|24 - 38
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|3
|4
|10
|23 - 40
|13
|17.
|Кортрейк
|0:1
|17
|3
|3
|11
|14 - 30
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|9
|6
|2
|1
|22 - 10
|20
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|1:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Вестерло
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|Андерлехт
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|АХ Лёвен
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|17.
|Кортрейк
|0:1
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Гент
|1:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|5.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|9.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|12.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|13.
|Андерлехт
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|0:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|15.
|Эйпен
|9
|2
|1
|6
|14 - 24
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5