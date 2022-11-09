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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Аякс
1:1
Первый тайм: 33'
Витесс
0'
1:0
6' Гол
Тадич Душан
1:1
25' Гол
Манхуф Миллион

Ход матча

6'
Тадич Душан
(Бергвейн Стевен)
1:0
25'
1:1
Манхуф Миллион
(Виттек Максимилиан)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Витесс
13.00
8.50
14.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
5
Вейндал
Оуэн
23
Бергёйс
Стивен
8
Тейлор
Кеннет
6
Классен
Дэви
10
Тадич
Душан
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
33
Райцигер
Даан
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
13
Корнелисс
Энцо
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
27
Япи
Ромарик
17
Козловски
Кацпер
42
Манхуф
Миллион
10
Gabriel
Vidovic
Аякс
4-3-3
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Витесс

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

95.5%
9.1%
21 победа 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

34 матча

64.7%
11.8%
23.5%
22 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
К
5:0
Э
5:0
Э
1:3
К
2:1
Э
2:1
К
0:3
Э
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
К
0:4
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:1
К
0:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
Э
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

44
39

Голов в среднем за матч

2.59
2.29

Среднее время на гол

34
39

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.06

Среднее время на гол

69
85

Всего голов

66
57

Голов в среднем за матч

1.94
1.68

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

46
53

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 8 0.62
Бергвейн Стевен 7 0.54
Бергёйс Стивен 5 (1) 0.38
Кудус Мохаммед 5 0.38
Тадич Душан 3 (1) 0.23
Тейлор Кеннет 3 0.23
Классен Дэви 3 0.23
Ренсх Девайн 2 0.15
Антони 1 0.08
Угелумба Кэлвин 1 0.08
Коласио Хорхе III 1 0.08
Лукка Лоренцо 1 0.08
Альварес Эдсон 0 0
Тимбер Юррьен 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Консейсау Франсишку 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 2 (1) 0.15
Фредериксен Николай 2 0.15
Бялек Бартош 2 0.15
Фламинго Райан 2 0.15
Виттек Максимилиан 1 0.08
Козловски Кацпер 1 0.08
Манхуф Миллион 1 0.08
Тронстад Сондре 1 0.08
Gabriel Vidovic 1 0.08
Аркус Карлан 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 5 0
Тадич Душан 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Классен Дэви 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бробби Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Консейсау Франсишку 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 4 0
Тронстад Сондре 2 1
Беро Матуш 3 0
Аркус Карлан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0

Результаты матчей

Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
1
Аякс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
15

Волевые поражения

14
5
Аякс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Витесс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
15

Волевые поражения

16
6

Голы по времени матча

Забито

24
5
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
2
40%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
5
21%
1
20%
61-75
3
13%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
43%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
7
37%
61-75
2
29%
4
21%
76-90

Забито

39
13
18 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
5
13%
0
0%
1-15
5
13%
4
31%
16-30
8
21%
2
15%
31-45
8
21%
2
15%
46-60
8
21%
3
23%
61-75
5
13%
2
15%
76-90

Пропущено

12
26
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
25%
6
23%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
1
8%
8
31%
61-75
4
33%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аякс - ПСВ 1:2 Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4
Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5
Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2 Витесс - Эммен 2:1
Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1

Результаты матчей

Аякс
Витесс

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аякс
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
4
2
2.5
4
2
3.5
3
3
4.5
2
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
4
3
3
2.5
1
4
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
4
8
7
5
2.5
1
11
6
6
3.5
3
9
4.5
2
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 42 - 19 30
2. Аякс 1:1 13 9 2 2 40 - 13 29
3. Фейеноорд 12 8 3 1 29 - 12 27
4. Твенте 13 8 2 3 23 - 8 26
5. АЗ Алкмаар 13 8 2 3 24 - 16 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 13 4 5 4 24 - 22 17
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Витесс 1:1 13 3 3 7 14 - 27 12
15. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 13 1 3 9 13 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 1:1 7 4 2 1 25 - 6 14
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 1:1 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 6 1 0 5 7 - 16 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. Аякс 1:1 6 5 0 1 15 - 7 15
3. АЗ Алкмаар 7 5 0 2 15 - 9 15
4. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
5. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 1:1 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 32'
    Шанс! Кудус Мохаммед из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • 32'
    Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 32'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 31'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Тронстад Сондре создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 31'
    Витесс начинает контратаку
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    • 29'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Аякс контролирует мяч.
    • 28'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Аякс контролирует мяч.
    • 28'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Витесс контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 27'
      Шанс! Классен Дэви из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 27'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Команда Витесс сравняла счет! Игра продолжается!
    • 25'
      Виттек Максимилиан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Манхуф Миллион забивает с левой ноги!
    • 25'
      Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Витесс начинает контратаку
    • 25'
      Аякс контролирует мяч.
    • 24'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Контроль мяча: Аякс: 71%, Витесс: 29%.
    • 24'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 24'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      23'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
    • 22'
      Беро Матуш пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
    • 22'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      21'
      Девайн Ренш из команды Аякс в офсайде
    • 21'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
    • 21'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 21'
      Контроль мяча: Аякс: 75%, Витесс: 25%.
    • 20'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Кудус Мохаммед нанес удар в каркас ворот!
    • 20'
      Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 19'
      Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 19'
      Аякс контролирует мяч.
    • 18'
      Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      16'
      Ромарик Япи наказан за толчок Вейндал Оуэн
    • Фол, нарушение
      16'
      Кудус Мохаммед задерживает мяч рукой
    • 16'
      Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Даан Рейцигер держит все под контролем
    • 16'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 72%, Витесс: 28%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 15'
      Оооо... вот это был удар! Классен Дэви должен был забить с этой позиции.
    • 15'
      Классен Дэви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Вейндал Оуэн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Угелумба Кэлвин.
    • Угловой
      14'
      Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Беро Матуш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ryan Flamingo успешно блокирует удар.
    • 14'
      Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 13'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 13'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 12'
      Витесс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Тейлор Кеннет наказан за толчок Беро Матуш
    • 11'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Виттек Максимилиан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
    • Фол, нарушение
      10'
      Gabriel Vidovic наказан за толчок Угелумба Кэлвин
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 74%, Витесс: 26%.
    • 10'
      Кудус Мохаммед из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      10'
      Gabriel Vidovic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Тимбер Юррьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      9'
      Классен Дэви наказан за толчок Беро Матуш
    • 9'
      Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 8'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 7'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Угелумба Кэлвин
    • 7'
      Аякс контролирует мяч.
    • 7'
      Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Угелумба Кэлвин сделал ключевой пас для гола!
    • 6'
      Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Тадич Душан забивает с правой ноги!
    • 6'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 66%, Витесс: 34%.
    • 5'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Аякс контролирует мяч.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Ромарик Япи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Ромарик Япи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Витесс контролирует мяч.
    • 3'
      Вейндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 2'
      Угелумба Кэлвин не смог попасть в створ ударом издали
    • 2'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 2'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 1'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Витесс
    13.00
    8.50
    14.75
    Все Коэффициенты
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