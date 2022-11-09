26' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Команда Витесс сравняла счет! Игра продолжается!

25' Г О О О О Л - Манхуф Миллион забивает с левой ноги!

25' Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

24' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Беро Матуш пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

22' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Девайн Ренш из команды Аякс в офсайде

21' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

20' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кудус Мохаммед нанес удар в каркас ворот!

20' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Витесс

19' Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали

18' Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе

17' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ромарик Япи наказан за толчок Вейндал Оуэн

16' Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Даан Рейцигер держит все под контролем

16' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Витесс

15' Оооо... вот это был удар! Классен Дэви должен был забить с этой позиции.

15' Классен Дэви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Вейндал Оуэн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Угелумба Кэлвин

14' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Ryan Flamingo успешно блокирует удар.

14' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Gabriel Vidovic наказан за толчок Угелумба Кэлвин

10' Gabriel Vidovic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Тадич Душан забивает с правой ноги!

6' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Ромарик Япи. Удар в створ, но вратарь начеку

4' Ромарик Япи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вейндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Витесс

2' Угелумба Кэлвин не смог попасть в створ ударом издали

2' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля