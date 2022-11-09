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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Аякс
2:2
Конец матча
Витесс
0'
1:0
6' Гол
Тадич Душан
1:1
25' Гол
Манхуф Миллион
1:2
74' Гол
Манхуф Миллион
2:2
79' Гол
Лукка Лоренцо
84' Желтая карточка
Райцигер Даан
90' Желтая карточка
Консейсау Франсишку
90'+9

Ход матча

6'
Тадич Душан
(Бергвейн Стевен)
1:0
25'
1:1
Манхуф Миллион
(Виттек Максимилиан)
59'
Бробби Брайан
Вейндал Оуэн
 
59'
Блинд Дэйли
Кудус Мохаммед
 
59'
Консейсау Франсишку
Классен Дэви
 
62'
 
Гайек Томаш
Gabriel Vidovic
73'
Коласио Хорхе
Ренсх Девайн
 
74'
1:2
Манхуф Миллион
(Беро Матуш)
75'
 
Ферру
Виттек Максимилиан
75'
 
Санкох Мохамед
Манхуф Миллион
75'
 
Домджони Тони
Япи Ромарик
78'
Лукка Лоренцо
Бергвейн Стевен
 
79'
Лукка Лоренцо
(Блинд Дэйли)
2:2
84'
 
Райцигер Даан
90'
Консейсау Франсишку
 
90'
 
Де Регт Гиан
Козловски Кацпер

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 19 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
5
Вейндал
Оуэн
23
Бергёйс
Стивен
8
Тейлор
Кеннет
6
Классен
Дэви
10
Тадич
Душан
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
33
Райцигер
Даан
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
13
Корнелисс
Энцо
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
27
Япи
Ромарик
17
Козловски
Кацпер
42
Манхуф
Миллион
10
Gabriel
Vidovic
Аякс
4-3-3
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Витесс

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

95.5%
9.1%
21 победа 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

34 матча

64.7%
11.8%
23.5%
22 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
К
5:0
Э
5:0
Э
1:3
К
2:1
Э
2:1
К
0:3
Э
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
К
0:4
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:1
К
0:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
Э
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

44
39

Голов в среднем за матч

2.59
2.29

Среднее время на гол

34
39

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.06

Среднее время на гол

69
85

Всего голов

66
57

Голов в среднем за матч

1.94
1.68

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

46
53

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 8 0.62
Бергвейн Стевен 7 0.54
Бергёйс Стивен 5 (1) 0.38
Кудус Мохаммед 5 0.38
Тадич Душан 3 (1) 0.23
Тейлор Кеннет 3 0.23
Классен Дэви 3 0.23
Ренсх Девайн 2 0.15
Лукка Лоренцо 2 0.15
Антони 1 0.08
Угелумба Кэлвин 1 0.08
Коласио Хорхе III 1 0.08
Блинд Дэйли 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Тимбер Юррьен 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Консейсау Франсишку 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 3 0.23
Беро Матуш 2 (1) 0.15
Фредериксен Николай 2 0.15
Бялек Бартош 2 0.15
Фламинго Райан 2 0.15
Виттек Максимилиан 1 0.08
Козловски Кацпер 1 0.08
Тронстад Сондре 1 0.08
Gabriel Vidovic 1 0.08
Аркус Карлан 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 5 0
Тадич Душан 2 0
Консейсау Франсишку 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Классен Дэви 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бробби Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 4 0
Тронстад Сондре 2 1
Беро Матуш 3 0
Аркус Карлан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Райцигер Даан 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0

Результаты матчей

Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3
Аякс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
15

Волевые поражения

14
5
Аякс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Витесс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
15

Волевые поражения

18
8

Голы по времени матча

Забито

26
7
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
3
43%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
2
29%
61-75
4
15%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
43%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
7
37%
61-75
2
29%
4
21%
76-90

Забито

41
15
19 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
6
15%
0
0%
1-15
5
12%
5
33%
16-30
8
20%
2
13%
31-45
8
20%
2
13%
46-60
8
20%
4
27%
61-75
6
15%
2
13%
76-90

Пропущено

14
28
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
3
11%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
3
21%
6
21%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
14%
8
29%
61-75
4
29%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аякс - ПСВ 1:2 Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4
Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5
Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2 Витесс - Эммен 2:1
Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1

Результаты матчей

Аякс
Витесс

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аякс
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
4
3
2.5
4
3
3.5
3
4
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
1
5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
5
8
7
6
2.5
1
12
6
7
3.5
3
10
4.5
2
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 42 - 19 30
2. Аякс 13 9 2 2 41 - 14 29
3. Фейеноорд 12 8 3 1 29 - 12 27
4. Твенте 13 8 2 3 23 - 8 26
5. АЗ Алкмаар 13 8 2 3 24 - 16 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 13 4 5 4 24 - 22 17
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
15. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 13 1 3 9 13 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 6 1 0 5 7 - 16 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. АЗ Алкмаар 7 5 0 2 15 - 9 15
4. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
5. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Команда Аякс играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Аякс: 71%, Витесс: 29%.
  • 99'
    Мохамед Санкох пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
  • 99'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 99'
    Аякс контролирует мяч.
  • 98'
    Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Даан Рейцигер держит все под контролем
  • 98'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 98'
    Тактическая замена. Козловски Кацпер уходит с поля и его заменяет Де Регт Гиан
  • 97'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Блинд Дэйли из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 97'
    Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Бробби Брайан нанес удар в каркас ворот!
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    • 94'
      Гайек Томаш успешно блокирует удар.
    • 94'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 94'
      Коласио Хорхе III из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Мохамед Санкох выиграл воздушное противоборство у Коласио Хорхе III.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 93'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 93'
      Консейсау Франсишку оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Консейсау Франсишку создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Витесс контролирует мяч.
    • 92'
      Аякс контролирует мяч.
    • 92'
      Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Домджони Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Контроль мяча: Аякс: 71%, Витесс: 29%.
    • Фол, нарушение
      91'
      Мохамед Санкох задерживает мяч рукой
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • Желтая карточка
      90'
      Консейсау Франсишку получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Консейсау Франсишку из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Козловски Кацпер
    • 90'
      Аякс контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Аякс: 72%, Витесс: 28%.
    • 89'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 89'
      Шанс! Бробби Брайан из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 89'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Козловски Кацпер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Коласио Хорхе III
    • 88'
      Коласио Хорхе III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Витесс контролирует мяч.
    • 87'
      Тейлор Кеннет пробует нанести удар издали, но Даан Рейцигер держит все под контролем
    • 87'
      Гайек Томаш из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Тадич Душан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Беро Матуш из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Блинд Дэйли из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 85'
      Хорошую попытку сделал Мохамед Санкох. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 85'
      Витесс начинает контратаку
    • 85'
      Мохамед Санкох выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Аякс: 71%, Витесс: 29%.
    • Фол, нарушение
      85'
      Судья сигнализирует, что Ryan Flamingo из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Лоренцо Лукка
    • 84'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • Желтая карточка
      84'
      Судье надоело, что Райцигер Даан тянет время и он наказал его горчичником
    • 84'
      Тронстад Сондре из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      84'
      Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 83'
      Бергёйс Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 83'
      Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 82'
      Райцигер Даан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 81'
      Корнелисс Энцо из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Аякс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      80'
      Мохамед Санкох из команды Витесс в офсайде
    • 80'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Контроль мяча: Аякс: 71%, Витесс: 29%.
    • 80'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 79'
      Угелумба Кэлвин сделал ключевой пас для гола!
    • 79'
      Блинд Дэйли сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      79'
      ГОООООЛ - Лоренцо Лукка Аякс забивает ударом головой
    • 79'
      Блинд Дэйли из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Лоренцо Лукка
    • 78'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 77'
      Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      76'
      Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, Витесс: 30%.
    • 75'
      Тактическая замена. Ромарик Япи уходит с поля и его заменяет Домджони Тони
    • 75'
      Тактическая замена. Манхуф Миллион уходит с поля и его заменяет Мохамед Санкох
    • 75'
      Тактическая замена. Виттек Максимилиан уходит с поля и его заменяет Ферру
    • 74'
      Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Витесс начинает контратаку
    • 74'
      Команда Витесс забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • 74'
      Беро Матуш сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      74'
      Г О О О О Л - Манхуф Миллион забивает с левой ноги!
    • 74'
      Тронстад Сондре успешно блокирует удар.
    • 74'
      Блинд Дэйли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 73'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 73'
      Тактическая замена. Девайн Ренш уходит с поля и его заменяет Коласио Хорхе III
    • Фол, нарушение
      72'
      Судья сигнализирует, что Девайн Ренш из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Манхуф Миллион
    • 72'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Блинд Дэйли нанес удар в каркас ворот!
    • 72'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Аякс контролирует мяч.
    • 71'
      Аякс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Виттек Максимилиан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Угелумба Кэлвин
    • 70'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бергёйс Стивен!
    • 70'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Контроль мяча: Аякс: 69%, Витесс: 31%.
    • 70'
      Гайек Томаш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Аякс контролирует мяч.
    • 69'
      Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Беро Матуш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Аякс контролирует мяч.
    • 67'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Аякс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      66'
      Манхуф Миллион из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Девайн Ренш пострадал.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 65'
      Оооо... вот это был удар! Консейсау Франсишку должен был забить с этой позиции.
    • 65'
      Шанс! Консейсау Франсишку из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 65'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 65'
      Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, Витесс: 32%.
    • 64'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 64'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      64'
      Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Витесс начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      63'
      Девайн Ренш из команды Аякс фолит на Виттек Максимилиан, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 62'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 62'
      Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 62'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 62'
      Тактическая замена. Gabriel Vidovic уходит с поля и его заменяет Гайек Томаш
    • 61'
      Контроль мяча: Аякс: 69%, Витесс: 31%.
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
    • 61'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 60'
      Тимбер Юррьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 60'
      Бробби Брайан из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      60'
      Тадич Душан из команды Аякс подал угловой справа.
    • 59'
      Тактическая замена. Классен Дэви уходит с поля и его заменяет Консейсау Франсишку
    • 59'
      Тактическая замена. Кудус Мохаммед уходит с поля и его заменяет Блинд Дэйли
    • 59'
      Тактическая замена. Вейндал Оуэн уходит с поля и его заменяет Бробби Брайан
    • 58'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Тадич Душан нанес удар головой, но Даан Рейцигер спокойно отбил мяч.
    • 57'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 57'
      Вейндал Оуэн пробует нанести удар издали, но Даан Рейцигер держит все под контролем
    • 57'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 57'
      Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Аркус Карлан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Ромарик Япи из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Аякс контролирует мяч.
    • 55'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Травма, повреждение
      55'
      Виттек Максимилиан возвращается на поле.
    • 55'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, Витесс: 32%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 55'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      55'
      Ох, нехорошо это выглядит. Виттек Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      54'
      Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Кудус Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 54'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Козловски Кацпер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Девайн Ренш
    • 53'
      Ryan Flamingo из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      53'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой слева.
    • 53'
      Виттек Максимилиан успешно блокирует удар.
    • 52'
      Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Витесс начинает контратаку
    • 52'
      Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Беро Матуш. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 51'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Козловски Кацпер
    • 50'
      Контроль мяча: Аякс: 69%, Витесс: 31%.
    • 50'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Аякс пробьет пенальти!
    • 50'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 50'
      Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Аякс контролирует мяч.
    • 49'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Аякс контролирует мяч.
    • 47'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Аякс контролирует мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 47'
      Шанс! Угелумба Кэлвин из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 46'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Виттек Максимилиан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
    • 46'
      Аякс пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Витесс почти не владела мячом в первой половине.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, Витесс: 30%.
    • 46'
      Шанс! Ромарик Япи из команды Витесс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      46'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой справа.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 45'
      Тимбер Юррьен из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Манхуф Миллион нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Беро Матуш из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 45'
      Бергвейн Стевен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      44'
      Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
    • 44'
      Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      44'
      Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 43'
      Аркус Карлан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Манхуф Миллион из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Виттек Максимилиан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кудус Мохаммед
    • 42'
      Девайн Ренш из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тронстад Сондре
    • 41'
      Витесс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      40'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Тронстад Сондре.
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 71%, Витесс: 29%.
    • 40'
      Вейндал Оуэн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Витесс начинает контратаку
    • 39'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 39'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 39'
      Ромарик Япи из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Аякс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      38'
      Манхуф Миллион из команды Витесс в офсайде
    • 38'
      Витесс контролирует мяч.
    • 37'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Тимбер Юррьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Беро Матуш из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Аякс контролирует мяч.
    • 36'
      Оооо... вот это был удар! Кудус Мохаммед должен был забить с этой позиции.
    • 36'
      Хорошую попытку сделал Кудус Мохаммед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Аякс контролирует мяч.
    • 35'
      Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, Витесс: 30%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 35'
      Бергвейн Стевен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 35'
      Райцигер Даан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      35'
      Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Девайн Ренш
    • 33'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 32'
      Шанс! Кудус Мохаммед из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 32'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 31'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Виттек Максимилиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 31'
      Тронстад Сондре создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Витесс начинает контратаку
    • 31'
      Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      30'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 71%, Витесс: 29%.
    • 30'
      Угелумба Кэлвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Витесс начинает контратаку
    • 30'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Аякс контролирует мяч.
    • 28'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Аякс контролирует мяч.
    • 28'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Витесс контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 27'
      Шанс! Классен Дэви из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 27'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Команда Витесс сравняла счет! Игра продолжается!
    • 25'
      Виттек Максимилиан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Манхуф Миллион забивает с левой ноги!
    • 25'
      Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Витесс начинает контратаку
    • 25'
      Аякс контролирует мяч.
    • 24'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Контроль мяча: Аякс: 71%, Витесс: 29%.
    • 24'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 24'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      23'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
    • 22'
      Беро Матуш пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
    • 22'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      21'
      Девайн Ренш из команды Аякс в офсайде
    • 21'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
    • 21'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 21'
      Контроль мяча: Аякс: 75%, Витесс: 25%.
    • 20'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Кудус Мохаммед нанес удар в каркас ворот!
    • 20'
      Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 19'
      Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 19'
      Аякс контролирует мяч.
    • 18'
      Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      16'
      Ромарик Япи наказан за толчок Вейндал Оуэн
    • Фол, нарушение
      16'
      Кудус Мохаммед задерживает мяч рукой
    • 16'
      Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Даан Рейцигер держит все под контролем
    • 16'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 72%, Витесс: 28%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 15'
      Оооо... вот это был удар! Классен Дэви должен был забить с этой позиции.
    • 15'
      Классен Дэви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Вейндал Оуэн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Угелумба Кэлвин.
    • Угловой
      14'
      Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Беро Матуш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ryan Flamingo успешно блокирует удар.
    • 14'
      Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 13'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 13'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 12'
      Витесс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Тейлор Кеннет наказан за толчок Беро Матуш
    • 11'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Виттек Максимилиан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
    • Фол, нарушение
      10'
      Gabriel Vidovic наказан за толчок Угелумба Кэлвин
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 74%, Витесс: 26%.
    • 10'
      Кудус Мохаммед из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      10'
      Gabriel Vidovic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Тимбер Юррьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      9'
      Классен Дэви наказан за толчок Беро Матуш
    • 9'
      Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 8'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 7'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Угелумба Кэлвин
    • 7'
      Аякс контролирует мяч.
    • 7'
      Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Угелумба Кэлвин сделал ключевой пас для гола!
    • 6'
      Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Тадич Душан забивает с правой ноги!
    • 6'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 66%, Витесс: 34%.
    • 5'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Аякс контролирует мяч.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Ромарик Япи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Ромарик Япи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Витесс контролирует мяч.
    • 3'
      Вейндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 2'
      Угелумба Кэлвин не смог попасть в створ ударом издали
    • 2'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 2'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 1'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 2:2 Витесс онлайн

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