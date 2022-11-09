Мохамед Санкох пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

93' Удар от ворот произведет Витесс

93' Удар от ворот произведет Витесс

93' Консейсау Франсишку оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Консейсау Франсишку создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Домджони Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Мохамед Санкох задерживает мяч рукой

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Консейсау Франсишку получил желтую карточку от судьи

89' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Витесс

89' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Коласио Хорхе III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Тейлор Кеннет пробует нанести удар издали, но Даан Рейцигер держит все под контролем

87' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Тадич Душан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Блинд Дэйли из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Хорошую попытку сделал Мохамед Санкох. Удар в створ, но вратарь начеку

85' Мохамед Санкох выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Судья сигнализирует, что Ryan Flamingo из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Лоренцо Лукка

84' Удар от ворот произведет Витесс

84' Судье надоело, что Райцигер Даан тянет время и он наказал его горчичником

84' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Бергёйс Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Мохамед Санкох из команды Витесс в офсайде

80' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' ГОООООЛ - Лоренцо Лукка Аякс забивает ударом головой

79' Блинд Дэйли из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Лоренцо Лукка

77' Удар от ворот произведет Витесс

77' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Тактическая замена. Ромарик Япи уходит с поля и его заменяет Домджони Тони

75' Тактическая замена. Манхуф Миллион уходит с поля и его заменяет Мохамед Санкох

74' Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Команда Витесс забила мяч, хотя лучше играли соперники

74' Г О О О О Л - Манхуф Миллион забивает с левой ноги!

73' Тактическая замена. Девайн Ренш уходит с поля и его заменяет Коласио Хорхе III

72' ШТАНГА! Так было близко к голу - Блинд Дэйли нанес удар в каркас ворот!

72' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бергёйс Стивен

70' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе

68' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Витесс

65' Оооо... вот это был удар! Консейсау Франсишку должен был забить с этой позиции.

65' Угелумба Кэлвин из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Девайн Ренш из команды Аякс фолит на Виттек Максимилиан , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

62' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Тактическая замена. Gabriel Vidovic уходит с поля и его заменяет Гайек Томаш

61' Удар от ворот произведет Витесс

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Тимбер Юррьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Тадич Душан нанес удар головой, но Даан Рейцигер спокойно отбил мяч.

57' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Вейндал Оуэн пробует нанести удар издали, но Даан Рейцигер держит все под контролем

57' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ромарик Япи из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Витесс

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Виттек Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Кудус Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Ryan Flamingo из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Хорошую попытку сделал Беро Матуш . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Аякс

51' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Аякс пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Витесс

46' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.