Тур: 12. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
1:0
6' ГолТадич Душан
1:1
25' ГолМанхуф Миллион
1:2
74' ГолМанхуф Миллион
2:2
79' ГолЛукка Лоренцо
84' Желтая карточкаРайцигер Даан
90' Желтая карточкаКонсейсау Франсишку
90'+9
Ход матча
6'
1:0
25'
74'
1:2
79'
2:2
84'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
19 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 0
Владение мячом
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
10
Тадич
Душан
21
Беро
Матуш
27
Япи
Ромарик
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
5 ФерруЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
История личных встреч
Аякс
Витесс
22 матча
100%
22 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
95.5%
9.1%
21 победа 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
34 матча
64.7%
11.8%
23.5%
22 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
39
Голов в среднем за матч
2.59
2.29
Среднее время на гол
34
39
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.06
Среднее время на гол
69
85
Всего голов
66
57
Голов в среднем за матч
1.94
1.68
Тотал матчей
2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
46
53
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|8
|0.62
|Бергвейн Стевен
|7
|0.54
|Бергёйс Стивен
|5 (1)
|0.38
|Кудус Мохаммед
|5
|0.38
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.23
|Тейлор Кеннет
|3
|0.23
|Классен Дэви
|3
|0.23
|Ренсх Девайн
|2
|0.15
|Лукка Лоренцо
|2
|0.15
|Антони
|1
|0.08
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.08
|Коласио Хорхе III
|1
|0.08
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Тимбер Юррьен
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|3
|0.23
|Беро Матуш
|2 (1)
|0.15
|Фредериксен Николай
|2
|0.15
|Бялек Бартош
|2
|0.15
|Фламинго Райан
|2
|0.15
|Виттек Максимилиан
|1
|0.08
|Козловски Кацпер
|1
|0.08
|Тронстад Сондре
|1
|0.08
|Gabriel Vidovic
|1
|0.08
|Аркус Карлан
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|5
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Консейсау Франсишку
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Тронстад Сондре
|2
|1
|Беро Матуш
|3
|0
|Аркус Карлан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
3
Аякс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
15
Волевые поражения
14
5
Аякс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Витесс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
15
Волевые поражения
18
8
Голы по времени матча
Забито
26
7
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
3
43%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
2
29%
61-75
4
15%
2
29%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
43%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
7
37%
61-75
2
29%
4
21%
76-90
Забито
41
15
19 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
6
15%
0
0%
1-15
5
12%
5
33%
16-30
8
20%
2
13%
31-45
8
20%
2
13%
46-60
8
20%
4
27%
61-75
6
15%
2
13%
76-90
Пропущено
14
28
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
3
11%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
3
21%
6
21%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
14%
8
29%
61-75
4
29%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аякс - ПСВ 1:2 Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4
Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5
Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2 Витесс - Эммен 2:1
Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1
Результаты матчей
Аякс
Витесс
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аякс
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
76
112
67
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|42 - 19
|30
|2.
|Аякс
|13
|9
|2
|2
|41 - 14
|29
|3.
|Фейеноорд
|12
|8
|3
|1
|29 - 12
|27
|4.
|Твенте
|13
|8
|2
|3
|23 - 8
|26
|5.
|АЗ Алкмаар
|13
|8
|2
|3
|24 - 16
|26
|6.
|Спарта Роттердам
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|7.
|Утрехт
|13
|6
|3
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Валвейк
|13
|4
|5
|4
|24 - 22
|17
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Витесс
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|15.
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|16.
|Эммен
|13
|2
|4
|7
|10 - 24
|10
|17.
|Камбюр
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|18.
|Волендам
|13
|1
|3
|9
|13 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|0
|2
|15 - 9
|15
|4.
|ПСВ
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|5.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Аякс
|Альварес Эдсон
|5