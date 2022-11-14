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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Астерас
1:0
Второй тайм: 77'
Ионикос
0'
1:0
18' Гол
Паскуаль Андрес
48' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
65' Желтая карточка
Фадига Бандиугу
66' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
67' Желтая карточка
Мунафо Хуан
71' Желтая карточка
Барралес Джеронимо

Ход матча

18'
Паскуаль Андрес
1:0
48'
 
Чибсах Юссиф
65'
 
Фадига Бандиугу
66'
 
Ромао Алаиксис
67'
Мунафо Хуан
 
70'
Барралес Джеронимо
Бенито Асьер
 
71'
Барралес Джеронимо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Ионикос
1.67
6.70
5.60
Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Христос
Тасулис
11
Рехис
Франсеск
8
Мунафо
Хуан
17
Иглесиас
Матиас
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
7
Тилика
Лео
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
3
Соуза
Уго
66
Сакик
Эмануэль
75
Фадига
Бандиугу
5
Чибсах
Юссиф
34
Ловера
Максимилиано
77
Аосман
Аяс
92
Себа
Жуниор
99
Vasilios
Mantzis
Астерас
4-4-2
Ионикос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Ионикос

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:3
С
2:3
С
1:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 3 (1) 0.23
Бенито Асьер 2 0.15
Рехис Франсеск 2 0.15
Барралес Джеронимо 1 0.08
Гардавски Михаэль 1 0.08
Станко Калеб 1 0.08
Паскуаль Андрес 1 0.08
Костаньо Хосе 1 0.08
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.38
Мендоса Хавьер 2 0.15
Аосман Аяс 1 0.08
Ловера Максимилиано 1 0.08
Элефтериадис Христос 1 0.08
Каньяс Хосе 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Костаньо Хосе 6 0
Иглесиас Матиас 5 0
Мунафо Хуан 4 0
Жуканович Эрвин 2 1
Паскуаль Андрес 3 0
Барралес Джеронимо 2 0
Тилика Лео 2 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Риера Адриан 1 0
Georgios Kosteas 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 3 0
Валерианос Йоргос 3 0
Georgios Mygas 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Vasilios Mantzis 3 0
Элефтериадис Христос 2 0
Каньяс Хосе 2 0
Аосман Аяс 2 0
Federico Milo 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Машаш Зинедин 2 0
Fabien Antunes 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Чибсах Юссиф 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Фадига Бандиугу 1 0

Результаты матчей

Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Ионикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Астерас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ионикос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

6
4
Астерас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Ионикос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
4
40%
3
30%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

14
23
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
14%
3
13%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
29%
5
22%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
4
29%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2
Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2
Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1

Результаты матчей

Астерас
Ионикос

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Астерас
Ионикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 13 12 1 0 24 - 4 37
2. АЕК 13 9 2 2 23 - 5 29
3. ПАОК 13 7 4 2 19 - 10 25
4. Олимпиакос 13 7 4 2 18 - 8 25
5. Волос 13 7 3 3 21 - 19 24
6. Арис Салоники 13 6 3 4 20 - 11 21
7. Панетоликос 13 4 4 5 16 - 15 16
8. Атромитос 13 4 3 6 14 - 15 15
9. Астерас 1:0 13 2 7 4 11 - 14 13
10. Левадиакос 1:0 13 2 4 7 7 - 15 10
11. Ламия 13 1 6 6 6 - 20 9
12. ПАС Янина 13 2 3 8 12 - 28 9
13. Ионикос 0:1 13 1 4 8 10 - 24 7
14. ОФИ 0:1 13 1 4 8 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 7 1 0 12 - 2 22
2. ПАОК 7 5 1 1 12 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
5. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 4 14
6. Волос 7 4 1 2 12 - 11 13
7. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
8. Астерас 1:0 6 2 3 1 4 - 3 9
9. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 13 8
10. Ламия 6 1 2 3 4 - 10 5
11. Левадиакос 1:0 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 0:1 6 0 4 2 5 - 11 4
14. ОФИ 0:1 7 0 2 5 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 7 4 2 1 11 - 3 14
3. Панетоликос 7 3 3 1 11 - 6 12
4. Волос 6 3 2 1 9 - 8 11
5. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
6. ПАОК 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Арис Салоники 6 2 1 3 7 - 6 7
8. Левадиакос 1:0 8 1 2 5 3 - 9 5
9. ОФИ 0:1 6 1 2 3 5 - 11 5
10. Астерас 1:0 7 0 4 3 7 - 11 4
11. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
12. Атромитос 6 1 0 5 6 - 10 3
13. Ионикос 0:1 7 1 0 6 5 - 13 3
14. ПАС Янина 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 6 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Атромитос Эрлингмарк Огюст 1 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Паскуаль Андрес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Ионикос
1.67
6.70
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 1:0 Ионикос онлайн

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