Тур: 13. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
1:0
18' ГолПаскуаль Андрес
48' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
65' Желтая карточкаФадига Бандиугу
66' Желтая карточкаРомао Алаиксис
67' Желтая карточкаМунафо Хуан
71' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
Ход матча
18'
1:0
48'
65'
66'
67'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
22
Бенито
Асьер
77
Аосман
Аяс
92
Себа
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Астерас
Ионикос
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.23
|Бенито Асьер
|2
|0.15
|Рехис Франсеск
|2
|0.15
|Барралес Джеронимо
|1
|0.08
|Гардавски Михаэль
|1
|0.08
|Станко Калеб
|1
|0.08
|Паскуаль Андрес
|1
|0.08
|Костаньо Хосе
|1
|0.08
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|0.38
|Мендоса Хавьер
|2
|0.15
|Аосман Аяс
|1
|0.08
|Ловера Максимилиано
|1
|0.08
|Элефтериадис Христос
|1
|0.08
|Каньяс Хосе
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Костаньо Хосе
|6
|0
|Иглесиас Матиас
|5
|0
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Жуканович Эрвин
|2
|1
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|Тилика Лео
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Georgios Mygas
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Vasilios Mantzis
|3
|0
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Ионикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Астерас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ионикос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
6
4
Астерас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Ионикос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
4
40%
3
30%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
14
23
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
14%
3
13%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
29%
5
22%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
4
29%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2
Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2
Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1
Результаты матчей
Астерас
Ионикос
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Астерас
Ионикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|13
|12
|1
|0
|24 - 4
|37
|2.
|АЕК
|13
|9
|2
|2
|23 - 5
|29
|3.
|ПАОК
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|4.
|Олимпиакос
|13
|7
|4
|2
|18 - 8
|25
|5.
|Волос
|13
|7
|3
|3
|21 - 19
|24
|6.
|Арис Салоники
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|Панетоликос
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|8.
|Атромитос
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|Астерас
|1:0
|13
|2
|7
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Левадиакос
|1:0
|13
|2
|4
|7
|7 - 15
|10
|11.
|Ламия
|13
|1
|6
|6
|6 - 20
|9
|12.
|ПАС Янина
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|13.
|Ионикос
|0:1
|13
|1
|4
|8
|10 - 24
|7
|14.
|ОФИ
|0:1
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|ПАОК
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|Астерас
|1:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|10.
|Ламия
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|Левадиакос
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|0:1
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|14.
|ОФИ
|0:1
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|3.
|Панетоликос
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Волос
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Арис Салоники
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|8.
|Левадиакос
|1:0
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|9.
|ОФИ
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|10.
|Астерас
|1:0
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|12.
|Атромитос
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|13.
|Ионикос
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|14.
|ПАС Янина
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|6 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|Атромитос
|Эрлингмарк Огюст
|1 4