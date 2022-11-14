Тур: 13. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
2:1
Конец матча
0'
0:1
2' Гол в свои воротаДурмишай Фиорин
20' Желтая карточкаВракас Георгиос
22' Желтая карточкаМельядо Мигель
56' Желтая карточкаВурос Праксителис
70' Желтая карточкаПереа Луис
71' Желтая карточкаНуха Дико
1:1
74' ГолНейра Хуан
80' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
2:1
82' ГолДурмишай Фиорин
90' Желтая карточкаМаркович Матей
90' Желтая карточкаНейра Хуан
90'+8
Ход матча
2'
0:1
20'
22'
70'
71'
74'
82'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
11
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Сако БакариНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
История личных встреч
ОФИ
Левадиакос
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.22
Среднее время на гол
135
73
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
0.94
1.17
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
Среднее время на гол
95
77
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|2
|0.15
|Нейра Хуан
|2
|0.15
|Диамантис Апостолос
|2
|0.15
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.08
|Диуссе Ассан
|1
|0.08
|Балояннис Константинос
|1
|0.08
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.15
|Бельмонт Антони
|1
|0.08
|Шкварка Михал
|1
|0.08
|Georgios Nikas
|1
|0.08
|Panagiotis Liagas
|1
|0.08
|Triantafyllos Tsapras
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|4
|1
|Вурос Праксителис
|4
|0
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Нуха Дико
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Диуссе Ассан
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Джу Месаке
|1
|0
|Переа Луис III
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|1
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Вракас Георгиос
|3
|0
|Цимопулос Темистоклис
|2
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Маркович Матей
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Konstantinos Doumtsios
|2
|0
|Georgios Nikas
|2
|0
|Panagiotis Vichos
|2
|0
|Stephen Kwabena
|2
|0
|Triantafyllos Tsapras
|2
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Panagiotis Liagas
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Левадиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Левадиакос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
4
4
ОФИ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Левадиакос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
21
15
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
19%
3
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
1
5%
8
53%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0
Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0
Левадиакос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2
Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0
Результаты матчей
ОФИ
Левадиакос
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Левадиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|13
|12
|1
|0
|24 - 4
|37
|2.
|АЕК
|13
|9
|2
|2
|23 - 5
|29
|3.
|ПАОК
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|4.
|Олимпиакос
|13
|7
|4
|2
|18 - 8
|25
|5.
|Волос
|13
|7
|3
|3
|21 - 19
|24
|6.
|Арис Салоники
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|Панетоликос
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|8.
|Атромитос
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|Астерас
|13
|2
|7
|4
|11 - 14
|13
|10.
|ОФИ
|13
|2
|4
|7
|10 - 21
|10
|11.
|Ламия
|13
|1
|6
|6
|6 - 20
|9
|12.
|ПАС Янина
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|13.
|Левадиакос
|13
|1
|4
|8
|7 - 17
|7
|14.
|Ионикос
|13
|1
|4
|8
|10 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|ПАОК
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|Астерас
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|10.
|Ламия
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|ОФИ
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|12.
|Левадиакос
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ионикос
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|3.
|Панетоликос
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Волос
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Арис Салоники
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|12.
|Ионикос
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|14.
|ПАС Янина
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|6 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|Атромитос
|Эрлингмарк Огюст
|1 4