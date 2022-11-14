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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
ОФИ
2:1
Конец матча
Левадиакос
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Дурмишай Фиорин
20' Желтая карточка
Вракас Георгиос
22' Желтая карточка
Мельядо Мигель
56' Желтая карточка
Вурос Праксителис
70' Желтая карточка
Переа Луис
71' Желтая карточка
Нуха Дико
1:1
74' Гол
Нейра Хуан
80' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
2:1
82' Гол
Дурмишай Фиорин
90' Желтая карточка
Маркович Матей
90' Желтая карточка
Нейра Хуан
90' Желтая карточка
90'+8

Ход матча

2'
0:1
Дурмишай Фиорин
20'
 
Вракас Георгиос
22'
Мельядо Мигель
 
56'
Вурос Праксителис
 
62'
Джу Месаке
Бузукис Яннис
 
70'
Переа Луис
 
71'
Нуха Дико
 
73'
Диуссе Ассан
Мельядо Мигель
 
73'
Нейра Хуан
Балояннис Константинос
 
73'
Тьеви Бифума
Нуха Дико
 
74'
Нейра Хуан
(Тораринссон Гудмундур)
1:1
79'
 
Петре Адриан
Konstantinos Doumtsios
80'
Диамантис Апостолос
 
82'
Дурмишай Фиорин
2:1
86'
 
Сако Бакари
Шкварка Михал
87'
Стаикос Пасхалис
Дурмишай Фиорин
 
90'
 
Маркович Матей
90'
Нейра Хуан
 
90'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
35
Мандас
Христос
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
22
Тораринссон
Гудмундур
23
Переа
Луис
III
29
Мельядо
Мигель
10
Бузукис
Яннис
11
Нуха
Дико
38
Балояннис
Константинос
17
Дурмишай
Фиорин
44
Маркович
Матей
6
Triantafyllos
Tsapras
5
Винисиус
Пауло
II
4
Stephen
Kwabena
29
Баханак
Патрик
19
Вракас
Георгиос
26
Шкварка
Михал
3
Panagiotis
Vichos
17
Янниотас
Яннис
8
Georgios
Nikas
27
Konstantinos
Doumtsios
ОФИ
4-2-3-1
Левадиакос
4-4-2

История личных встреч

ОФИ
Левадиакос

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
0:1
ФЛ
1:1
ФЛ
0:1
ФЛ
1:1
ФЛ
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:3
С
1:2

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.22

Среднее время на гол

135
73

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

0.94
1.17

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
6
Больше 33%
Меньше 67%
12

Среднее время на гол

95
77

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.15
Нейра Хуан 2 0.15
Диамантис Апостолос 2 0.15
Дурмишай Фиорин 1 0.08
Диуссе Ассан 1 0.08
Балояннис Константинос 1 0.08
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Ларссон Эрик 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.15
Бельмонт Антони 1 0.08
Шкварка Михал 1 0.08
Georgios Nikas 1 0.08
Panagiotis Liagas 1 0.08
Triantafyllos Tsapras 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Вурос Праксителис 4 0
Балояннис Константинос 4 0
Нуха Дико 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Маринакис Никос 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Нейра Хуан 1 0
Тораль Хон 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Джу Месаке 1 0
Переа Луис III 1 0
Герреро Мигель 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Константинидис Димитрис 3 0
Вракас Георгиос 3 0
Цимопулос Темистоклис 2 0
Моутинью Тьерри 2 0
Маркович Матей 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Konstantinos Doumtsios 2 0
Georgios Nikas 2 0
Panagiotis Vichos 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Triantafyllos Tsapras 2 0
Шкварка Михал 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Panagiotis Liagas 1 0

Результаты матчей

ОФИ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Левадиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Левадиакос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

4
4
ОФИ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Левадиакос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

21
15
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
19%
3
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
1
5%
8
53%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0
Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0
Левадиакос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2
Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0

Результаты матчей

ОФИ
Левадиакос

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Левадиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
1
11
1.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 13 12 1 0 24 - 4 37
2. АЕК 13 9 2 2 23 - 5 29
3. ПАОК 13 7 4 2 19 - 10 25
4. Олимпиакос 13 7 4 2 18 - 8 25
5. Волос 13 7 3 3 21 - 19 24
6. Арис Салоники 13 6 3 4 20 - 11 21
7. Панетоликос 13 4 4 5 16 - 15 16
8. Атромитос 13 4 3 6 14 - 15 15
9. Астерас 13 2 7 4 11 - 14 13
10. ОФИ 13 2 4 7 10 - 21 10
11. Ламия 13 1 6 6 6 - 20 9
12. ПАС Янина 13 2 3 8 12 - 28 9
13. Левадиакос 13 1 4 8 7 - 17 7
14. Ионикос 13 1 4 8 10 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 7 1 0 12 - 2 22
2. ПАОК 7 5 1 1 12 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
5. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 4 14
6. Волос 7 4 1 2 12 - 11 13
7. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
8. Астерас 6 2 3 1 4 - 3 9
9. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 13 8
10. Ламия 6 1 2 3 4 - 10 5
11. ОФИ 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ионикос 6 0 4 2 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 7 4 2 1 11 - 3 14
3. Панетоликос 7 3 3 1 11 - 6 12
4. Волос 6 3 2 1 9 - 8 11
5. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
6. ПАОК 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Арис Салоники 6 2 1 3 7 - 6 7
8. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 6 1 0 5 6 - 10 3
12. Ионикос 7 1 0 6 5 - 13 3
13. Левадиакос 8 0 2 6 3 - 11 2
14. ПАС Янина 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 6 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Атромитос Эрлингмарк Огюст 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      22'
      Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Вракас Георгиос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Дурмишай Фиорин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ОФИ 2:1 Левадиакос онлайн

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