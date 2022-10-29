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Румыния: Суперлига

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Волунтари
0:1
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
0:1
10' Гол
Грозав Георге-Теодор
81' Желтая карточка
Ляйтнер Андреас
90' Желтая карточка
Тавареш Элдер
90'+5
88
Фернандес
Хесус
3
Мелеке
Ульрих
5
Армаш
Игорь
28
Ionut
Andres
98
Костин
Кристиан
16
Говеа
Омар
6
Дроппа
Лукаш
7
Алийи
Насер
11
Флоря
Даниэль
9
Домашкан
Виталий
22
Раца
Вадим
28
Ляйтнер
Андреас
13
Felix
Mathaus
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
99
Борца
Флорин
5
Тичу
Валентин
Константин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
98
Брату
Марио
Волунтари
Петролул Плоешти

История личных встреч

Волунтари
Петролул Плоешти

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

1.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 (1) 0.19
Флоря Даниэль 2 (1) 0.13
Домашкан Виталий 2 0.13
Говеа Омар 1 0.06
Лопеш Марселу 1 0.06
Дроппа Лукаш 1 0.06
Матрикарди Патрисио 1 0.06
Аким Космин 1 0.06
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 5 0.31
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.25
Тамаш Габриэль 2 0.13
Думитриу Лучан 2 0.13
Жаир 1 0.06
Будеску Константин 1 (1) 0.06
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
Борца Флорин 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 5 0
Раца Вадим 4 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Флоря Даниэль 2 0
Армаш Игорь 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Костин Кристиан 2 0
Алийи Насер 0 1
Немец Адам 1 0
Говеа Омар 1 0
Аким Космин 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попа Михай 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Иробисо Кристиан Окечукву 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Борца Флорин 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
14%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
5
63%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
50%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
5
42%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
9
56%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1
Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 30 11 8 11 32 - 33 41
2. Вииторул Констанца 16 11 4 1 30 - 12 37
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 13 9 1 3 22 - 12 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. ФКСБ 13 5 5 3 19 - 18 20
8. Сепси 0:0 16 5 5 6 21 - 13 20
9. Ботошани 15 4 7 4 14 - 20 19
10. Волунтари 16 4 5 7 12 - 17 17
11. Арджеш 15 5 2 8 12 - 20 17
12. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
13. УТА Арад 15 4 4 7 14 - 20 16
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
9. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
10. УТА Арад 7 3 2 2 10 - 8 11
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Сепси 0:0 8 2 2 4 12 - 5 8
13. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 0:0 15 3 5 7 12 - 18 14
3. Сепси 0:0 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
7. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
12. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
13. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Арджеш 7 1 1 5 4 - 14 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 17
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
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