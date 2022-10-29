Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Домашкан Виталий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Ionut Andres выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Волунтари

43' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Волунтари

43' Иробисо Кристиан Окечукву оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Удар от ворот произведет Волунтари

41' Алийи Насер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Домашкан Виталий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Дроппа Лукаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Домашкан Виталий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Ionut Andres нанес удар головой, но Andreas Leitner спокойно отбил мяч.

29' Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

28' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Cristian Costin из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Игрок из команды Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

18' Борца Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Алийи Насер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ionut Andres выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Флоря Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Г О О О О Л - Грозав Георге-Теодор левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

9' Felix Mathaus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Домашкан Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Волунтари

8' Тичу Валентин Константин не смог попасть в створ ударом издали

7' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Раца Вадим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Домашкан Виталий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля