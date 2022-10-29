Тур: 16. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Феснич Оратиу
0:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолГрозав Георге-Теодор
81' Желтая карточкаЛяйтнер Андреас
90' Желтая карточкаТавареш Элдер
90'+5
Ход матча
10'
81'
90'
Владение мячом
28
Ionut
Andres
16
Говеа
Омар
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Ionut AndresЗащитник
- Полузащитник
-
16 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Раца ВадимНападающий
- Запасные игроки
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Брату МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
История личных встреч
Волунтари
Петролул Плоешти
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
1.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3 (1)
|0.19
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.13
|Домашкан Виталий
|2
|0.13
|Говеа Омар
|1
|0.06
|Лопеш Марселу
|1
|0.06
|Дроппа Лукаш
|1
|0.06
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.06
|Аким Космин
|1
|0.06
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0.31
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.25
|Тамаш Габриэль
|2
|0.13
|Думитриу Лучан
|2
|0.13
|Жаир
|1
|0.06
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.06
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|5
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Армаш Игорь
|2
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Алийи Насер
|0
|1
|Немец Адам
|1
|0
|Говеа Омар
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
14%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
5
63%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
50%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
5
42%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
9
56%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1
Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|30
|11
|8
|11
|32 - 33
|41
|2.
|Вииторул Констанца
|16
|11
|4
|1
|30 - 12
|37
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|1
|3
|22 - 12
|28
|5.
|Германнштадт
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|6.
|Петролул Плоешти
|16
|7
|2
|7
|15 - 17
|23
|7.
|ФКСБ
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|8.
|Сепси
|0:0
|16
|5
|5
|6
|21 - 13
|20
|9.
|Ботошани
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|10.
|Волунтари
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|11.
|Арджеш
|15
|5
|2
|8
|12 - 20
|17
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|13.
|УТА Арад
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|14.
|Университатя
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|15.
|Миовени
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|16
|9
|3
|4
|21 - 17
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|10.
|УТА Арад
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Сепси
|0:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 5
|8
|13.
|Университатя
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Миовени
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|15
|3
|5
|7
|12 - 18
|14
|3.
|Сепси
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|6.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|7.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|ФКСБ
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|13.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|Арджеш
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
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|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|17
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5