Тур: 16. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Marian Barbu
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Владение мячом
99
Рондон
Марио
13
Матей
Космин
2
Папп
Пол
33
Ханка
Серджу
16
Нистор
Дан
17
Ривалдиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ханка СерджуЗащитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Вынэ ЙонуцНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
История личных встреч
Сепси
Университатя Крайова
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.73
1
Среднее время на гол
122
90
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
0.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|5 (2)
|0.33
|Тудорие Александру
|3
|0.2
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.13
|Георге Ион
|2 (1)
|0.13
|Домашкан Виталий
|2
|0.13
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.13
|Чоботарю Денис
|2
|0.13
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.07
|Ахабар Анасс
|1
|0.07
|Матей Космин
|1 (1)
|0.07
|Шафранко Павол
|1
|0.07
|Паун Николае
|1
|0.07
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|7 (4)
|0.24
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.14
|Сидибе Секу
|3
|0.1
|Янку Габриэль
|2
|0.07
|Густаво Важенин
|2
|0.07
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.07
|Маркович Йован
|2
|0.07
|Баярам Штефан
|2
|0.07
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Ганя Джордже
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Крецу Александру
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|William Baeten
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|5
|1
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Рондон Марио
|3
|0
|Митря Богдан
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|1
|Матей Космин
|2
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Домашкан Виталий
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|5
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Lorenzo Paramatti
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Нистор Дан
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ганя Джордже
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 20
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 11
4 Не пропускали 11
0
0%
5
36%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
9
22
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
9 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
1
11%
7
32%
31-45
1
11%
4
18%
46-60
2
22%
5
23%
61-75
4
44%
3
14%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
5
31%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Забито
21
35
5 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
0
0%
3
9%
1-15
3
14%
4
11%
16-30
2
10%
10
29%
31-45
3
14%
8
23%
46-60
6
29%
7
20%
61-75
7
33%
3
9%
76-90
Пропущено
13
30
8 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 18
10 Не пропускали 22
0
0%
7
23%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
6
46%
7
23%
31-45
3
23%
7
23%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
1
8%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - ФКСБ 0:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2
Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1
Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|30
|11
|8
|11
|32 - 33
|41
|2.
|Вииторул Констанца
|16
|11
|4
|1
|30 - 12
|37
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|1
|3
|22 - 12
|28
|5.
|Германнштадт
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|6.
|Петролул Плоешти
|16
|7
|2
|7
|15 - 17
|23
|7.
|ФКСБ
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|8.
|Сепси
|0:0
|16
|5
|5
|6
|21 - 13
|20
|9.
|Ботошани
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|10.
|Волунтари
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|11.
|Арджеш
|15
|5
|2
|8
|12 - 20
|17
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|13.
|УТА Арад
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|14.
|Университатя
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|15.
|Миовени
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|16
|9
|3
|4
|21 - 17
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|10.
|УТА Арад
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Сепси
|0:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 5
|8
|13.
|Университатя
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Миовени
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|15
|3
|5
|7
|12 - 18
|14
|3.
|Сепси
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|6.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|7.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|ФКСБ
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|13.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|Арджеш
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|17
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5