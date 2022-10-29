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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Сепси
0:0
Первый тайм: 5'
Университатя Крайова
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Университатя Крайова
2.35
3.20
3.25
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
4
Тамаш
Марк
20
Думитреску
Андрес
77
Аганович
Аднан
5
Родригес
Хонатан
II
99
Рондон
Марио
13
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
87
Арлаускис
Гедрюс
2
Папп
Пол
3
Митря
Богдан
6
Скречу
Владимир
33
Ханка
Серджу
5
Вэтэжелу
Богдан
16
Нистор
Дан
4
Крецу
Александру
23
Кэпэцынэ
Михай
17
Ривалдиньо
10
Баярам
Штефан
Сепси
Университатя Крайова

История личных встреч

Сепси
Университатя Крайова

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.73
1

Среднее время на гол

122
90

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

0.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 5 (2) 0.33
Тудорие Александру 3 0.2
Митря Богдан 2 (1) 0.13
Георге Ион 2 (1) 0.13
Домашкан Виталий 2 0.13
Головфка Кэтэлин 2 0.13
Чоботарю Денис 2 0.13
Штефэнеску Мариус 1 0.07
Ахабар Анасс 1 0.07
Матей Космин 1 (1) 0.07
Шафранко Павол 1 0.07
Паун Николае 1 0.07
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 7 (4) 0.24
Иван Андрей 4 (2) 0.14
Сидибе Секу 3 0.1
Янку Габриэль 2 0.07
Густаво Важенин 2 0.07
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.07
Маркович Йован 2 0.07
Баярам Штефан 2 0.07
Нистор Дан 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Ганя Джордже 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Крецу Александру 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
William Baeten 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Банку Никусор 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 5 1
Ниняй Бранислав 5 0
Аганович Аднан 3 0
Рондон Марио 3 0
Митря Богдан 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Cristiano Bergodi 1 1
Матей Космин 2 0
Бэлаша Михай 2 0
Домашкан Виталий 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Димитров Радослав 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 5 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
William Baeten 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
Банку Никусор 4 0
Lorenzo Paramatti 4 0
Сидибе Секу 2 1
Jeremy Huyghebaert 3 0
Крецу Александру 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Нистор Дан 2 0
Рогульич Анте 2 0
Лазар Давид 2 0
Аким Влад 2 0
Ханка Серджу 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Ганя Джордже 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Скречу Владимир 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 20
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 11
4 Не пропускали 11
0
0%
5
36%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

9
22
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
9 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
1
11%
7
32%
31-45
1
11%
4
18%
46-60
2
22%
5
23%
61-75
4
44%
3
14%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
5
31%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

21
35
5 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
0
0%
3
9%
1-15
3
14%
4
11%
16-30
2
10%
10
29%
31-45
3
14%
8
23%
46-60
6
29%
7
20%
61-75
7
33%
3
9%
76-90

Пропущено

13
30
8 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 18
10 Не пропускали 22
0
0%
7
23%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
6
46%
7
23%
31-45
3
23%
7
23%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
1
8%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - ФКСБ 0:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2
Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1
Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 30 11 8 11 32 - 33 41
2. Вииторул Констанца 16 11 4 1 30 - 12 37
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 13 9 1 3 22 - 12 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. ФКСБ 13 5 5 3 19 - 18 20
8. Сепси 0:0 16 5 5 6 21 - 13 20
9. Ботошани 15 4 7 4 14 - 20 19
10. Волунтари 16 4 5 7 12 - 17 17
11. Арджеш 15 5 2 8 12 - 20 17
12. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
13. УТА Арад 15 4 4 7 14 - 20 16
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
9. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
10. УТА Арад 7 3 2 2 10 - 8 11
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Сепси 0:0 8 2 2 4 12 - 5 8
13. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 0:0 15 3 5 7 12 - 18 14
3. Сепси 0:0 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
7. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
12. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
13. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Арджеш 7 1 1 5 4 - 14 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 17
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Весь список
  • 2'
    Университатя Крайова пытается что-то создать.
  • 2'
    Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Университатя Крайова
    2.35
    3.20
    3.25
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    Университатя Крайова
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