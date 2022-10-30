Тур: 16. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: George Gaman
Ход матча
27'
0:1
40'
Владение мячом
21
Эрико
18
Абейд
Али
19
Батха
Идриз
29
Стахл
Алберт
55
Поп
Рареш
92
Майк
Сестор
14
Гарита
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Cibi
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
УТА Арад
Арджеш
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
300%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.63
Среднее время на гол
180
144
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.92
Тотал матчей
0.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
98
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|4 (1)
|0.25
|Каскини Баутиста
|2
|0.13
|Бенга Александру
|2
|0.13
|Отеле Филип
|2
|0.13
|Микулеску Давид
|2
|0.13
|Кешерю Клаудиу
|1
|0.06
|Абейд Али
|1
|0.06
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|5
|0.31
|Исфан Александру
|3
|0.19
|Бертран Дориан
|2
|0.13
|Калкан Андреас
|2
|0.13
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|6
|1
|Каскини Баутиста
|5
|0
|Киндриш Андрей
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Бенга Александру
|3
|0
|Вукчевич Марко
|3
|0
|Эрико
|3
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Антон Паул
|1
|1
|Добреску Михай
|1
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Штяу Раул
|2
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Нжик Тони
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|2
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Стратон Кэтэлин
|2
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
4
36%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
7%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
14%
5
33%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
17%
2
33%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
15
11
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
5
33%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
1
7%
6
55%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
11%
5
24%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
4
21%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0
УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1
Арджеш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Арджеш 3:2
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|30
|12
|7
|11
|33 - 33
|43
|2.
|Вииторул Констанца
|16
|11
|4
|1
|30 - 12
|37
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|1
|3
|22 - 12
|28
|5.
|Германнштадт
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|6.
|Петролул Плоешти
|16
|7
|2
|7
|15 - 17
|23
|7.
|ФКСБ
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|8.
|Арджеш
|1:0
|16
|6
|2
|8
|13 - 20
|20
|9.
|Сепси
|16
|5
|4
|7
|21 - 14
|19
|10.
|Ботошани
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|11.
|Волунтари
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|13.
|УТА Арад
|0:1
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|14.
|Университатя
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|15.
|Миовени
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|3
|4
|21 - 17
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|1:0
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|10.
|УТА Арад
|0:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|11.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Университатя
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|6.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|7.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|ФКСБ
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Арджеш
|1:0
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|12.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|14.
|УТА Арад
|0:1
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
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|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|11
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5