Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Rares Pop навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Rares Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Эрико получил желтую карточку от судьи

40' Калкан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

38' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Арджеш

38' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Арджеш

35' Удар от ворот произведет Арджеш

35' Тофан Костинел не смог попасть в створ ударом издали

34' Mihai Dobrescu наказан за толчок Бертран Дориан

33' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Арджеш

32' Отеле Филип не смог попасть в створ ударом издали

32' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Albert Stahl выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Арджеш

28' Команда Арджеш забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Tony Njike сделал результативную передачу.

27' Г О О О О Л - Гарита Пол забивает с правой ноги!

27' Mihai Dobrescu выиграл воздушное противоборство у Калкан Андреас

26' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Добросавлевичи Алин из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Добросавлевичи Алин не смог попасть в створ ударом издали

23' Калкан Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Rares Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Эрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Эрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

13' Rares Pop навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Rares Pop навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Удар от ворот произведет Арджеш

12' Mihai Dobrescu нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Арджеш

8' Батха Идриз решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

6' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Арджеш

4' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Арджеш начинает с центра поля