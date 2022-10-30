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Румыния: Суперлига

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: George Gaman
УТА Арад
0:1
Перерыв
Арджеш
0'
0:1
27' Гол
Гарита Пол
40' Желтая карточка
Эрико

Ход матча

27'
0:1
Гарита Пол
(Нжик Тони)
40'
Эрико
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
УТА Арад
Ничья
Арджеш
2.23
3.30
4.80
Все Коэффициенты
33
Балауру
Драгош
3
Добреску
Михай
21
Эрико
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
19
Батха
Идриз
29
Стахл
Алберт
5
Каскини
Баутиста
55
Поп
Рареш
7
Отеле
Филип
17
Постолаки
Вирджилиу
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
17
Добросавлевичи
Алин
92
Майк
Сестор
3
Латовлевич
Ясмин
7
Райнов
Мартин
11
Исфан
Александру
6
Нжик
Тони
10
Калкан
Андреас
24
Бертран
Дориан
14
Гарита
Пол
УТА Арад
Арджеш

История личных встреч

УТА Арад
Арджеш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
300%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
Л1ГБ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ЛIГЛ
1:1
ЛI
0:0
ЛI
2:1
ЛI
1:2
ЛI
1:0
ЛI
0:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.63

Среднее время на гол

180
144

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.92

Тотал матчей

0.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
98

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.25
Каскини Баутиста 2 0.13
Бенга Александру 2 0.13
Отеле Филип 2 0.13
Микулеску Давид 2 0.13
Кешерю Клаудиу 1 0.06
Абейд Али 1 0.06
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 5 0.31
Исфан Александру 3 0.19
Бертран Дориан 2 0.13
Калкан Андреас 2 0.13
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 6 1
Каскини Баутиста 5 0
Киндриш Андрей 4 0
Отеле Филип 4 0
Бенга Александру 3 0
Вукчевич Марко 3 0
Эрико 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Антон Паул 1 1
Добреску Михай 1 1
Исак Дамьян 1 1
Штяу Раул 2 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Уббинк Корнелис 1 0
Абейд Али 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Нжик Тони 3 0
Тофан Костинел 3 0
Вианна Фабио 3 0
Латовлевич Ясмин 2 0
Меца Давид 2 0
Стратон Кэтэлин 2 0
Райнов Мартин 2 0
Калкан Андреас 2 0
Сербан Ионут II 2 0
Добросавлевичи Алин 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Майк Сестор 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
4
36%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
7%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
14%
5
33%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
17%
2
33%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

15
11
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
5
33%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
1
7%
6
55%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
11%
5
24%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
4
21%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0
УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1
Арджеш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Арджеш 3:2
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 16 11 4 1 30 - 12 37
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 13 9 1 3 22 - 12 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. ФКСБ 13 5 5 3 19 - 18 20
8. Арджеш 1:0 16 6 2 8 13 - 20 20
9. Сепси 16 5 4 7 21 - 14 19
10. Ботошани 15 4 7 4 14 - 20 19
11. Волунтари 16 4 5 7 12 - 17 17
12. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
13. УТА Арад 0:1 16 4 4 8 14 - 21 16
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 1:0 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
9. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
10. УТА Арад 0:1 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
7. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Арджеш 1:0 8 2 1 5 5 - 14 7
12. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 0:1 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: УТА Арад: 60%, Арджеш: 40%.
  • 48'
    Майк Сестор выиграл воздушное противоборство у Постолаки Вирджилиу.
  • 47'
    УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    47'
    Бертран Дориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    46'
    Mihai Dobrescu из команды УТА Арад толкнул локтем оппонента. Это Бертран Дориан заработал фол
  • 46'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Травма, повреждение
    44'
    Каскини Баутиста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Отеле Филип пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем
  • 44'
    Добросавлевичи Алин из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    44'
    Rares Pop навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Лучшие коэффициенты
    УТА Арад
    Ничья
    Арджеш
    2.23
    3.30
    4.80
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