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Румыния: Суперлига

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: George Gaman
УТА Арад
0:1
Конец матча
Арджеш
0'
0:1
27' Гол
Гарита Пол
40' Желтая карточка
Эрико
57' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
73' Желтая карточка
Латовлевич Ясмин
86' Красная карточка
Штяу Раул
90' Вторая желтая карточка
Эрико
90' Желтая карточка
Бенга Александру
90' Желтая карточка
Стратон Кэтэлин
90' Желтая карточка
Майк Сестор
90'+6
33
Балауру
Драгош
3
Добреску
Михай
21
Эрико
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
19
Батха
Идриз
29
Стахл
Алберт
5
Каскини
Баутиста
55
Поп
Рареш
7
Отеле
Филип
17
Постолаки
Вирджилиу
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
17
Добросавлевичи
Алин
92
Майк
Сестор
3
Латовлевич
Ясмин
7
Райнов
Мартин
11
Исфан
Александру
6
Нжик
Тони
10
Калкан
Андреас
24
Бертран
Дориан
14
Гарита
Пол
УТА Арад
Арджеш

История личных встреч

УТА Арад
Арджеш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
300%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
Л1ГБ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ЛIГЛ
1:1
ЛI
0:0
ЛI
2:1
ЛI
1:2
ЛI
1:0
ЛI
0:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.63

Среднее время на гол

180
144

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.92

Тотал матчей

0.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
98

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.25
Каскини Баутиста 2 0.13
Бенга Александру 2 0.13
Отеле Филип 2 0.13
Микулеску Давид 2 0.13
Кешерю Клаудиу 1 0.06
Абейд Али 1 0.06
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 5 0.31
Исфан Александру 3 0.19
Бертран Дориан 2 0.13
Калкан Андреас 2 0.13
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 6 1
Каскини Баутиста 5 0
Эрико 3 1
Бенга Александру 4 0
Киндриш Андрей 4 0
Отеле Филип 4 0
Штяу Раул 2 1
Вукчевич Марко 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Антон Паул 1 1
Добреску Михай 1 1
Исак Дамьян 1 1
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Уббинк Корнелис 1 0
Абейд Али 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Латовлевич Ясмин 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Нжик Тони 3 0
Тофан Костинел 3 0
Вианна Фабио 3 0
Меца Давид 2 0
Майк Сестор 2 0
Райнов Мартин 2 0
Калкан Андреас 2 0
Сербан Ионут II 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
36%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
7%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
17%
2
33%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

15
12
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
5
33%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
1
7%
6
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
10%
5
24%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
4
20%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0
УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1
Арджеш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Арджеш 3:2
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 16 11 4 1 30 - 12 37
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 13 9 1 3 22 - 12 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. ФКСБ 13 5 5 3 19 - 18 20
8. Арджеш 16 6 2 8 13 - 20 20
9. Сепси 16 5 4 7 21 - 14 19
10. Ботошани 15 4 7 4 14 - 20 19
11. Волунтари 16 4 5 7 12 - 17 17
12. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
13. УТА Арад 16 4 4 8 14 - 21 16
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
9. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
10. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
7. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
12. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Весь список
  • 93'
    Эрико получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Эрико из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Стратон Кэтэлин
  • 92'
    Кешерю Клаудиу нанес удар головой, но Catalin Straton спокойно отбил мяч.
  • 92'
    Отеле Филип из команды УТА Арад своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    УТА Арад пытается что-то создать.
  • 92'
    Майк Сестор из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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