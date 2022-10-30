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Румыния: Суперлига

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Рапид Бухарест
2:1
Второй тайм: 80'
ЧФР Клуж
0'
12' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
1:0
36' Пенальти
Сэпунару Кристиан
51' Желтая карточка
Дяк Чиприан
1:1
54' Гол
Мухар Карло
62' Желтая карточка
Малеле Сефас
64' Желтая карточка
Кяйт Маттиас
68' Желтая карточка
Бурка Андрей
71' Желтая карточка
Antonio Sefer
2:1
71' Пенальти
Дуганджич Марко
77' Желтая карточка
Лукассен Кевин
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
25
Эммерс
Сиан
7
Antonio
Sefer
42
Лукассен
Кевин
10
Ионицэ
Александру
II
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
47
Браун
Кристофер
37
Бордеяну
Михай
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
9
Малеле
Сефас
11
Петрила
Клаудиу
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

История личных встреч

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.78
1.38

Среднее время на гол

115
65

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.12
1.12

Тотал матчей

0.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 5 0.31
Дуганджич Марко 3 (1) 0.19
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.19
Ионицэ Александру II 2 0.13
Мораис Жуниор II 2 0.13
Григоре Драгош 1 0.06
Лукассен Кевин 1 0.06
Эммерс Сиан 1 0.06
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухар Карло 4 0.29
Дяк Чиприан 3 (2) 0.21
Йебоа Эммануэль 2 0.14
Малеле Сефас 2 (2) 0.14
Матиас Иури 2 0.14
Дебелюх Габриэл 2 0.14
Хобан Овидиу 1 0.07
Боатенг Бисмарк 1 0.07
Петрила Клаудиу 1 0.07
Камора Мауру 1 0.07
Маня Кристьян 1 0.07
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.07
Бетанкор Хефте 1 0.07
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 6 1
Ионицэ Александру II 3 1
Кяйт Маттиас 3 0
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Antonio Sefer 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Лукассен Кевин 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Албу Кристиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 1
Дуганджич Марко 4 0
Дяк Чиприан 3 0
Камора Мауру 3 0
Малеле Сефас 3 0
Колингер Денис 3 0
Дан Петреску 1 1
Хобан Овидиу 2 0
Боатенг Бисмарк 2 0
Бурка Андрей 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Бордеяну Михай 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
4
22%
7
33%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
28%
4
19%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
5
56%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0
УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 16 11 4 1 30 - 12 37
3. Рапид Бухарест 2:1 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 1:2 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. ФКСБ 13 5 5 3 19 - 18 20
8. Арджеш 16 6 2 8 13 - 20 20
9. Сепси 16 5 4 7 21 - 14 19
10. Ботошани 15 4 7 4 14 - 20 19
11. Волунтари 16 4 5 7 12 - 17 17
12. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
13. УТА Арад 16 4 4 8 14 - 21 16
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. Рапид Бухарест 2:1 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 1:2 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
9. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
10. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 2:1 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
7. ЧФР Клуж 1:2 6 3 1 2 8 - 7 10
8. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
12. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    79'
    Роджер VII навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 79'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 78'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 78'
    Тактическая замена. Дяк Чиприан уходит с поля и его заменяет Роджер VII
  • Фол, нарушение
    78'
    Колингер Денис наказан за толчок Лукассен Кевин
  • 78'
    Григоре Драгош ослабляет давление, выбив мяч.
  • 77'
    Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Желтая карточка
    77'
    Лукассен Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 76'
    Antonio Sefer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 76'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 76'
    Албу Кристиан из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 75'
    Албу Кристиан из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рапид Бухарест
    Ничья
    ЧФР Клуж
    3.70
    2.95
    3.90
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