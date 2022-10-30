Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Daniel Birligea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

51' Команда Рапид Бухарест играла лучше в этом тайме.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Antonio Sefer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Малеле Сефас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Оооо... вот это был удар! Ионицэ Александру II должен был забить с этой позиции.

49' Хорошую попытку сделал Ионицэ Александру II . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Эммерс Сиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Бордеяну Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

47' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бурка Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ионицэ Александру II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Матч возобновлен

43' Матиас Иури на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Рапид Бухарест нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

42' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Матиас Иури на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Матиас Иури выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' Г О О О О О Л - Сэпунару Кристиан из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Симоне Скуффет прыгнул не в ту сторону.

35' Матч возобновлен

34' После проверки VAR судья изменил решение - Рапид Бухарест пробьет пенальти!

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Матиас Иури на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Лукассен Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Игрок из команды Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Матч возобновлен

29' Мораис Жуниор II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Петрила Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Эммерс Сиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ионицэ Александру II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Боатенг Бисмарк нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

10' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

7' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Боатенг Бисмарк не смог попасть в створ ударом издали