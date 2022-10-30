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Румыния: Суперлига

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Рапид Бухарест
2:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
12' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
34' Желтая карточка
Скуффет Симоне
1:0
36' Пенальти
Сэпунару Кристиан
50' Желтая карточка
Дяк Чиприан
1:1
54' Гол
Мухар Карло
62' Желтая карточка
Малеле Сефас
64' Желтая карточка
Кяйт Маттиас
68' Желтая карточка
Бурка Андрей
70' Желтая карточка
Antonio Sefer
71' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
2:1
71' Пенальти
Дуганджич Марко
77' Желтая карточка
Лукассен Кевин
90'+7
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
25
Эммерс
Сиан
7
Antonio
Sefer
42
Лукассен
Кевин
10
Ионицэ
Александру
II
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
47
Браун
Кристофер
37
Бордеяну
Михай
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
9
Малеле
Сефас
11
Петрила
Клаудиу
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

История личных встреч

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.78
1.38

Среднее время на гол

115
65

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.12
1.12

Тотал матчей

0.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 5 0.31
Дуганджич Марко 4 (2) 0.25
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.19
Ионицэ Александру II 2 0.13
Мораис Жуниор II 2 0.13
Григоре Драгош 1 0.06
Лукассен Кевин 1 0.06
Эммерс Сиан 1 0.06
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухар Карло 4 0.29
Дяк Чиприан 3 (2) 0.21
Йебоа Эммануэль 2 0.14
Малеле Сефас 2 (2) 0.14
Матиас Иури 2 0.14
Дебелюх Габриэл 2 0.14
Хобан Овидиу 1 0.07
Боатенг Бисмарк 1 0.07
Петрила Клаудиу 1 0.07
Камора Мауру 1 0.07
Маня Кристьян 1 0.07
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.07
Бетанкор Хефте 1 0.07
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 6 1
Ионицэ Александру II 3 1
Кяйт Маттиас 3 0
Antonio Sefer 3 0
Сэпунару Кристиан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Црепуля Любян 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Албу Кристиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 1
Дуганджич Марко 4 0
Дяк Чиприан 3 0
Камора Мауру 3 0
Малеле Сефас 3 0
Колингер Денис 3 0
Бирлигея Даниэль 3 0
Дан Петреску 1 1
Хобан Овидиу 2 0
Боатенг Бисмарк 2 0
Бурка Андрей 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Бордеяну Михай 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
5
25%
4
18%
76-90

Пропущено

10
15
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
5
50%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0
УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 16 11 4 1 30 - 12 37
3. Рапид Бухарест 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. ФКСБ 13 5 5 3 19 - 18 20
8. Арджеш 16 6 2 8 13 - 20 20
9. Сепси 16 5 4 7 21 - 14 19
10. Ботошани 15 4 7 4 14 - 20 19
11. Волунтари 16 4 5 7 12 - 17 17
12. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
13. УТА Арад 16 4 4 8 14 - 21 16
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
9. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
10. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
7. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
8. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
12. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Весь список
  • 95'
    Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    94'
    Antonio Sefer из команды Рапид Бухарест разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Кяйт Маттиас должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Кяйт Маттиас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 93'
    Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
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