Тур: 16. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Попа Каталин
2:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаИоницэ Александру II
34' Желтая карточкаСкуффет Симоне
1:0
36' ПенальтиСэпунару Кристиан
50' Желтая карточкаДяк Чиприан
1:1
54' ГолМухар Карло
62' Желтая карточкаМалеле Сефас
64' Желтая карточкаКяйт Маттиас
68' Желтая карточкаБурка Андрей
70' Желтая карточкаAntonio Sefer
71' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
2:1
71' ПенальтиДуганджич Марко
77' Желтая карточкаЛукассен Кевин
90'+7
Ход матча
34'
36'
50'
54'
1:1
62'
64'
68'
70'
71'
71'
2:1
77'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
25
Эммерс
Сиан
44
Матиас
Иури
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
-
24 Бэлан РаресЗащитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1.38
Среднее время на гол
115
65
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.12
1.12
Тотал матчей
0.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
80
80
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|5
|0.31
|Дуганджич Марко
|4 (2)
|0.25
|Сэпунару Кристиан
|3 (1)
|0.19
|Ионицэ Александру II
|2
|0.13
|Мораис Жуниор II
|2
|0.13
|Григоре Драгош
|1
|0.06
|Лукассен Кевин
|1
|0.06
|Эммерс Сиан
|1
|0.06
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухар Карло
|4
|0.29
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.21
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.14
|Малеле Сефас
|2 (2)
|0.14
|Матиас Иури
|2
|0.14
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.14
|Хобан Овидиу
|1
|0.07
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.07
|Петрила Клаудиу
|1
|0.07
|Камора Мауру
|1
|0.07
|Маня Кристьян
|1
|0.07
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.07
|Бетанкор Хефте
|1
|0.07
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|6
|1
|Ионицэ Александру II
|3
|1
|Кяйт Маттиас
|3
|0
|Antonio Sefer
|3
|0
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|1
|Дуганджич Марко
|4
|0
|Дяк Чиприан
|3
|0
|Камора Мауру
|3
|0
|Малеле Сефас
|3
|0
|Колингер Денис
|3
|0
|Бирлигея Даниэль
|3
|0
|Дан Петреску
|1
|1
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Бручич Карло
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
5
25%
4
18%
76-90
Пропущено
10
15
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
5
50%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0
УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|30
|12
|7
|11
|33 - 33
|43
|2.
|Вииторул Констанца
|16
|11
|4
|1
|30 - 12
|37
|3.
|Рапид Бухарест
|16
|10
|2
|4
|19 - 11
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|1
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Германнштадт
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|6.
|Петролул Плоешти
|16
|7
|2
|7
|15 - 17
|23
|7.
|ФКСБ
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|8.
|Арджеш
|16
|6
|2
|8
|13 - 20
|20
|9.
|Сепси
|16
|5
|4
|7
|21 - 14
|19
|10.
|Ботошани
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|11.
|Волунтари
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|13.
|УТА Арад
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|14.
|Университатя
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|15.
|Миовени
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|3
|4
|21 - 17
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|10.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|11.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Университатя
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|6.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|7.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|ФКСБ
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|12.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|14.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|11
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5