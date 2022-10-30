Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Мораис Жуниор II получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Мораис Жуниор II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Бурка Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

83' [player1] выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Дуганджич Марко пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

80' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

79' Роджер VII навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Лукассен Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' Antonio Sefer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Г О О О О О Л - Дуганджич Марко из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Симоне Скуффет прыгнул не в ту сторону.

71' Матч возобновлен

71' Рефери не любит споров - именно за это Daniel Birligea сейчас получил желтую

70' Рефери не любит споров - именно за это Antonio Sefer сейчас получил желтую

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Бурка Андрей получает желтую карточку за неспортивное поведение

66' Дуганджич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

65' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Мухар Карло пробил со штрафного прямо в стенку

64' Кяйт Маттиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Сэпунару Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Малеле Сефас получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Оня Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Antonio Sefer оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Antonio Sefer не смог попасть в створ ударом издали

52' Daniel Birligea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Дяк Чиприан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Петрила Клаудиу уходит с поля и его заменяет Daniel Birligea