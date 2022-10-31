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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Университатя
2:1
Конец матча
ФКСБ
0'
19' Желтая карточка
Пирес Ромарио
1:0
32' Гол
Тьям Мамаду
2:0
40' Гол
Филип Иоан
57' Красная карточка
Пирес Ромарио
81' Желтая карточка
Тамм Йоонас
2:1
86' Гол
Кордя Андрей
90'+5
33
Andrei
Gorcea
2
Влэдою
Штефан
17
Пициан
Андрей
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
94
Бик
Овидиу
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
27
Кипчу
Александру
93
Тьям
Мамаду
80
Фюлёп
Лоран
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
28
Пантя
Александру
18
Эджума
Малком
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Университатя
ФКСБ

История личных встреч

Университатя
ФКСБ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:1
ЛIГЛ
0:2
ЛIГЛ
1:0
ЛI
0:1
К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ДА
2:1
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
4:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.57
0.78

Среднее время на гол

157
115

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.57

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Тотал матчей

1.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
80

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.25
Филип Иоан 2 0.13
Пирес Ромарио 1 (1) 0.06
Бричаг Марьюс 1 0.06
Эли Лопес 1 0.06
Тьям Мамаду 1 0.06
Фюлёп Лоран 1 0.06
Влэдою Штефан 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 4 0.29
Дава Джойским 2 0.14
Тамм Йоонас 2 0.14
Микулеску Давид 2 0.14
Эджума Малком 1 0.07
Коман Флоринел 1 0.07
Олару Дариус 1 0.07
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.07
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Омрани Билель 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 7 1
Кипчу Александру 5 0
Илие Флорин 2 1
Хоршия Овидиу 2 1
Бричаг Марьюс 3 0
Denis Ispas 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Филип Иоан 2 0
Эли Лопес 2 0
Пициан Андрей 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Симон Габриэл 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Пурече Флориан 1 0
Бэлан Адриан 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Бик Овидиу 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 5 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Крецу Валентин 3 0
Коман Флоринел 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Олару Дариус 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Пантя Александру 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
33%
16-30
1
13%
5
56%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
60%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
5
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Забито

11
21
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
45%
3
14%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
6
29%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
6
32%
16-30
3
17%
6
32%
31-45
6
33%
1
5%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
17%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Университатя - ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1
Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2
ФКСБ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Энергетицианал - ФКСБ 4:3 Андерлехт - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Оцелул 1:0 Сепси - ФКСБ 0:1
Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 16 11 4 1 30 - 12 37
3. Рапид Бухарест 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 15 7 5 3 19 - 13 26
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. ФКСБ 14 5 5 4 20 - 20 20
8. Арджеш 16 6 2 8 13 - 20 20
9. Сепси 16 5 4 7 21 - 14 19
10. Ботошани 15 4 7 4 14 - 20 19
11. Волунтари 16 4 5 7 12 - 17 17
12. Университатя 16 4 5 7 12 - 17 17
13. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
14. УТА Арад 16 4 4 8 14 - 21 16
15. Миовени 16 1 5 10 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
9. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
8. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
12. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Весь список
  • 94'
    Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 93'
    Удар от ворот произведет Университатя
  • 92'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Университатя: 36%, ФКСБ: 64%.
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    • 90'
      Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      90'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ разыграл угловой с левого угла.
    • 90'
      Andrei Gorcea делает важнейший сейв!
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Octavian Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      89'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ разыграл угловой с правого угла.
    • 89'
      Гости сейчас реально начинают давить соперника
    • 89'
      Бэлан Адриан успешно блокирует удар.
    • 89'
      Радаславеску Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Илие Флорин из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Илие Флорин ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      88'
      Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 87'
      Тактическая замена. Бик Овидиу уходит с поля и его заменяет Илие Флорин
    • 87'
      Забив гол, ФКСБ сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • Описание гола
      86'
      Г О О О О Л - Кордя Андрей из команды ФКСБ левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 86'
      Кипчу Александру из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 86'
      Фюлёп Лоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Бэлан Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Университатя
    • 85'
      Кордя Андрей не смог попасть в створ ударом издали
    • 85'
      Контроль мяча: Университатя: 37%, ФКСБ: 63%.
    • 84'
      Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе
    • 84'
      Octavian Popescu из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 83'
      Фюлёп Лоран из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Бик Овидиу из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 83'
      Кипчу Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 82'
      Матч возобновлен
    • 82'
      Тактическая замена. Олару Дариус уходит с поля и его заменяет Радаславеску Эдуард
    • Травма, повреждение
      82'
      Бэлан Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 82'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      81'
      Тамм Йоонас получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      81'
      Тамм Йоонас из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Бэлан Адриан заработал фол
    • Фол, нарушение
      81'
      Компаньо Андреа наказан за толчок Denis Ispas
    • 80'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 80'
      Фюлёп Лоран не смог попасть в створ ударом издали
    • 80'
      Контроль мяча: Университатя: 39%, ФКСБ: 61%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Университатя
    • 79'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 78'
      Тактическая замена. Тьям Мамаду уходит с поля и его заменяет Бэлан Адриан
    • 78'
      Тьям Мамаду из команды Университатя сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 78'
      Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе
    • 78'
      Andrei Gorcea из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Тьям Мамаду из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      77'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ разыграл угловой с левого угла.
    • 77'
      Хорошую попытку сделал Микулеску Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 77'
      Стойка Янис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      76'
      Пициан Андрей наказан за толчок Компаньо Андреа
    • 76'
      Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      Удар от ворот произведет Университатя
    • 75'
      Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 75'
      Контроль мяча: Университатя: 39%, ФКСБ: 61%.
    • 74'
      Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем
    • 74'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 74'
      Denis Ispas ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 74'
      Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом
    • 74'
      Denis Ispas из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Удар от ворот произведет Университатя
    • 73'
      Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Крецу Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 72'
      Харуц Денис из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 72'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 72'
      Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Микулеску Давид нанес удар головой, но Andrei Gorcea спокойно отбил мяч.
    • 71'
      Octavian Popescu из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 71'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 71'
      Бик Овидиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 71'
      Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      70'
      Фюлёп Лоран наказан за толчок Крецу Валентин
    • 70'
      Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Университатя: 39%, ФКСБ: 61%.
    • 69'
      Фюлёп Лоран выиграл воздушное противоборство у Крецу Валентин.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Университатя
    • 68'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 68'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 68'
      Удар от ворот произведет Университатя
    • 68'
      Эджума Малком оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 67'
      Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Университатя
    • 66'
      ФКСБ делает атакующую замену.
    • 66'
      Тактическая замена. Пантя Александру уходит с поля и его заменяет Стойка Янис
    • 65'
      Denis Ispas из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Тамм Йоонас из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Университатя: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 65'
      Фюлёп Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 63'
      Влэдою Штефан получил травму и заменен. Симон Габриэл выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      63'
      Влэдою Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 62'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 62'
      Andrei Gorcea делает важнейший сейв!
    • 62'
      Хорошую попытку сделал Компаньо Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      62'
      Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой справа.
    • 61'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      61'
      Тьям Мамаду нарушает правила. Олару Дариус пострадал
    • 61'
      Удар от ворот произведет Университатя
    • Угловой
      60'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ подал угловой справа.
    • 60'
      Контроль мяча: Университатя: 42%, ФКСБ: 58%.
    • 60'
      Харуц Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Denis Ispas из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      58'
      Компаньо Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      УДАЛЕНИЕ! - Пирес Ромарио удален за серьёзный фол
    • Фол, нарушение
      57'
      Пирес Ромарио из команды Университатя опасно и грубо сыграл. Компаньо Андреа пострадал.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Университатя
    • 57'
      Кипчу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 57'
      Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Контроль мяча: Университатя: 44%, ФКСБ: 56%.
    • 55'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 55'
      Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Пирес Ромарио успешно блокирует удар.
    • 54'
      Кордя Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 53'
      Тьям Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Тамм Йоонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 52'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Эджума Малком ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Университатя: 44%, ФКСБ: 56%.
    • 50'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • Угловой
      49'
      Кипчу Александру из команды Университатя разыграл угловой с левого угла.
    • 48'
      Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Олару Дариус из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Кипчу Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Тарновану Стефан делает важнейший сейв!
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Кипчу Александру. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 47'
      Denis Ispas не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Тактическая замена. Дава Джойским уходит с поля и его заменяет Харуц Денис
    • 46'
      Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Микулеску Давид
    • 46'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 46'
      Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Университатя 2:1 ФКСБ онлайн

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