Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Хорошую попытку сделал Octavian Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку

Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали

88' Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Забив гол, ФКСБ сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

86' Г О О О О Л - Кордя Андрей из команды ФКСБ левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

86' Удар от ворот произведет ФКСБ

86' Фюлёп Лоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Бэлан Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Удар от ворот произведет Университатя

85' Кордя Андрей не смог попасть в створ ударом издали

84' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

84' Octavian Popescu из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Удар от ворот произведет ФКСБ

83' Кипчу Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Матч возобновлен

82' Бэлан Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Тамм Йоонас получает желтую карточку за неспортивное поведение

80' Удар от ворот произведет ФКСБ

80' Фюлёп Лоран не смог попасть в створ ударом издали

80' Удар от ворот произведет Университатя

78' Тьям Мамаду из команды Университатя сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

78' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

77' Хорошую попытку сделал Микулеску Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Стойка Янис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Университатя

75' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

74' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

73' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Университатя

73' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Крецу Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Харуц Денис из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Микулеску Давид нанес удар головой, но Andrei Gorcea спокойно отбил мяч.

71' Octavian Popescu из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Удар от ворот произведет ФКСБ

71' Бик Овидиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Университатя

68' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Университатя

68' Эджума Малком оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Университатя

65' Фюлёп Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Влэдою Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Хорошую попытку сделал Компаньо Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой справа.

61' Удар от ворот произведет Университатя

59' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Компаньо Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Университатя

57' Кипчу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Тьям Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Тамм Йоонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет ФКСБ

48' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кипчу Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Кипчу Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет ФКСБ

47' Denis Ispas не смог попасть в створ ударом издали

46' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Микулеску Давид

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu