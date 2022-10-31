Тур: 16. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Ковач Иштван
2:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаПирес Ромарио
1:0
32' ГолТьям Мамаду
2:0
40' ГолФилип Иоан
57' Красная карточкаПирес Ромарио
81' Желтая карточкаТамм Йоонас
2:1
86' ГолКордя Андрей
90'+5
Ход матча
19'
32'
1:0
40'
2:0
57'
81'
86'
2:1
Владение мячом
44
Denis
Ispas
94
Бик
Овидиу
16
Филип
Иоан
93
Тьям
Мамаду
80
Фюлёп
Лоран
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ПламенВратарь
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Университатя
ФКСБ
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.57
0.78
Среднее время на гол
157
115
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.57
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Тотал матчей
1.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
80
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.25
|Филип Иоан
|2
|0.13
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.06
|Бричаг Марьюс
|1
|0.06
|Эли Лопес
|1
|0.06
|Тьям Мамаду
|1
|0.06
|Фюлёп Лоран
|1
|0.06
|Влэдою Штефан
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|4
|0.29
|Дава Джойским
|2
|0.14
|Тамм Йоонас
|2
|0.14
|Микулеску Давид
|2
|0.14
|Эджума Малком
|1
|0.07
|Коман Флоринел
|1
|0.07
|Олару Дариус
|1
|0.07
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.07
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Омрани Билель
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|7
|1
|Кипчу Александру
|5
|0
|Илие Флорин
|2
|1
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Denis Ispas
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Пициан Андрей
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Бэлан Адриан
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
33%
16-30
1
13%
5
56%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
60%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
5
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Забито
11
21
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
45%
3
14%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
6
29%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
6
32%
16-30
3
17%
6
32%
31-45
6
33%
1
5%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
17%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Университатя - ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1
Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2
ФКСБ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Энергетицианал - ФКСБ 4:3 Андерлехт - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Оцелул 1:0 Сепси - ФКСБ 0:1
Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|30
|12
|7
|11
|33 - 33
|43
|2.
|Вииторул Констанца
|16
|11
|4
|1
|30 - 12
|37
|3.
|Рапид Бухарест
|16
|10
|2
|4
|19 - 11
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|1
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Германнштадт
|15
|7
|5
|3
|19 - 13
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|16
|7
|2
|7
|15 - 17
|23
|7.
|ФКСБ
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|8.
|Арджеш
|16
|6
|2
|8
|13 - 20
|20
|9.
|Сепси
|16
|5
|4
|7
|21 - 14
|19
|10.
|Ботошани
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|11.
|Волунтари
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|12.
|Университатя
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|13.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|14.
|УТА Арад
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|15.
|Миовени
|16
|1
|5
|10
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|3
|4
|21 - 17
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|6.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|8.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|ФКСБ
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|12.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|14.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|11
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5