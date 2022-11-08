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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Лион
 
Позже
Ницца
Прогнозы 52
Лион 92.3% (48)
X 5.8% (3)
Ницца 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Ницца
1.79
4.60
4.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лион
Ницца

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85%
20%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

48.6%
17.1%
34.3%
17 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
2:3
Л1
1:4
ТМС
1:0
Л1
2:1
К
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
0:5
Л1
3:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
3:1
Л1
3:4
Л1
1:3
Л1
2:2
К
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМС
1:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.88
1.61

Среднее время на гол

47
55

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.12

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

59
48

Голов в среднем за матч

1.69
1.37

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 8 (1) 0.57
Тете 5 0.36
Токо-Экамби Карл 4 0.29
Дембеле Мусса II 2 0.14
Тальяфико Николас 1 0.07
Ауа Уссем 1 0.07
Люкеба Кастелло 1 0.07
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Какере Максанс 0 0
Февр Ромен 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 5 (3) 0.36
Лаборд Гаэтан 3 0.21
Пепе Николя 3 (2) 0.21
Ремзи Аарон 1 0.07
Аталь Юсеф 1 0.07
Вити Маттиа 1 0.07
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Будауи Хишем 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Тете 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Тальяфико Николас 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Бар Мельвен 3 0
Лемина Марио 1 1
Брайан Джо 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Баркли Росс 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Результаты матчей

Лион
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ницца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
3
Лион
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ницца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

3
6
Лион
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ницца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

4
9

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
14%
1
7%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2
Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3
Ницца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ницца - Брест 1:0 Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1
Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0

Результаты матчей

Лион
Ницца

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лион
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Ренн Заявка 14 8 4 2 29 - 13 28
4. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
5. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
6. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
7. Лилль Заявка 14 7 2 5 26 - 23 23
8. Лион Заявка 14 6 2 6 22 - 17 20
9. Клермон Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
12. Тулуза Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Лилль Заявка 7 4 1 2 14 - 15 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
17. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
18. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2022, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Лион 92.3% (48)
    X 5.8% (3)
    Ницца 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Ницца
    1.79
    4.60
    4.85
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    Где смотреть матч Лион - Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Лион - Ницца

    Исход игры
    Лион
    92.5% (49)
    Ничья
    5.7% (3)
    Ницца
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (26)
    Меньше
    50% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    55.77% (29)
    Нет
    44.23% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    49.1% (26)
    2:0 Лион
    24.5% (13)
    1:0 Лион
    17% (9)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
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