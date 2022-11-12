Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Клермон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Клермон

46' Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Саид Уэсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Клермон

43' Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Г О О О О Л - Абдул-Самед Салис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

38' Рашани Эльбасан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Рашани Эльбасан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Киэ Грежон пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

36' Удар от ворот произведет Ланс

33' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Удар от ворот произведет Ланс

32' Рашани Эльбасан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Киэ Грежон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом

25' Оооо... вот это был удар! Мачадо Дейвер должен был забить с этой позиции.

25' Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Хауи Саиф-Эдин из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Диао Мори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

20' Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хорошую попытку сделал Саид Уэсли . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Мачадо Дейвер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

14' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Клермон

11' Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали

11' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Клермон

5' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ветеска Матеуш нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

1' Удар от ворот произведет Клермон

1' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Клермон начинает с центра поля