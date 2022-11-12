Тур: 15. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Хадж Хаким
0'
0:1
38' Гол в свои воротаАбдул-Самед Салис
41' Желтая карточкаКиэ Грежон
46' Желтая карточкаГастьен Йоан
1:1
59' ГолСаид Уэсли
66' Желтая карточкаАбдул-Самед Салис
2:1
68' ГолФофана Секо
85' Желтая карточкаАндрич Комнен
90'+4
Ход матча
38'
41'
46'
59'
1:1
63'
68'
2:1
85'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
30
Самба
Брис
22
Саид
Уэсли
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
91
Бела
Жереми
25
Гастьен
Йоан
95
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
-
-
31 Remy Lascary
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
91 Бела ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
31 Диалло БайлаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Клермон
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
22 матча
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
8
Голов в среднем за матч
1.83
0.8
Среднее время на гол
49
112
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
0.92
Среднее время на гол
81
98
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
Среднее время на гол
60
104
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|7
|0.47
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.4
|Саид Уэсли
|5
|0.33
|Фофана Секо
|3 (1)
|0.2
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.07
|Мачадо Дейвер
|1
|0.07
|Дансо Кевин
|1
|0.07
|Медина Факундо
|1
|0.07
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.07
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.27
|Чам Мухаммед
|3
|0.2
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.13
|Киэ Грежон
|2
|0.13
|Гастьен Йоан
|1
|0.07
|Рашани Эльбасан
|1
|0.07
|Бела Жереми
|1
|0.07
|Гоналон Максим
|1
|0.07
|Доссу Жодель
|1
|0.07
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|0.07
|Аллевина Джим
|1
|0.07
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачадо Дейвер
|2
|1
|Айдара Массадио
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Дансо Кевин
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Гради Жонатан
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Онана Жан
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|4
|0
|Кофрие Максимилиано
|4
|0
|Маньен Йоанн
|4
|0
|Сейду Алиду
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Ожье Флоран
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Киэ Грежон
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
0
3
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Клермон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
11
Волевые поражения
8
6
Ланс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Клермон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
14
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
19
10
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
3
30%
46-60
6
32%
3
30%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
4
31%
76-90
Забито
27
18
8 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
4%
3
17%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
6
33%
46-60
6
22%
4
22%
61-75
8
30%
30%
5
28%
76-90
Пропущено
9
24
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
3
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Анже - Ланс 1:2 Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0
Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0
Клермон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1
Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2
Результаты матчей
Ланс
Клермон
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ланс
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
25
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
26
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
78
411
411
213
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 9
|38
|2.
|Ланс
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Ренн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|6.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 23
|23
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Клермон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|11.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|12.
|Тулуза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|23 - 28
|13
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 15
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|18.
|Лион
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|19.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|20.
|Нант
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Ланс 2:1 Клермон
Исход игры
Ланс
95.9% (116)
Ничья
4.1% (5)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (51)
Меньше
57.5% (69)
Обе команды забьют
Да
43.33% (52)
Нет
56.67% (68)
Популярный счёт
2:1 Ланс
36.4% (44)
1:0 Ланс
28.1% (34)
2:0 Ланс
24.8% (30)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:1 Ланс
3.3% (4)
3:0 Ланс
2.5% (3)
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