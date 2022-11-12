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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Ланс
2:1
Конец матча
Клермон
0'
0:1
38' Гол в свои ворота
Абдул-Самед Салис
41' Желтая карточка
Киэ Грежон
46' Желтая карточка
Гастьен Йоан
1:1
59' Гол
Саид Уэсли
66' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
2:1
68' Гол
Фофана Секо
85' Желтая карточка
Андрич Комнен
90'+4

Ход матча

38'
0:1
Абдул-Самед Салис
41'
 
Киэ Грежон
46'
 
Гастьен Йоан
59'
Саид Уэсли
(Сотока Флориан)
1:1
63'
Опенда Лои
Саид Уэсли
 
66'
Абдул-Самед Салис
 
67'
 
Аллевина Джим
Киэ Грежон
67'
 
Диалло Байла
Рашани Эльбасан
68'
Фофана Секо
(Гради Жонатан)
2:1
73'
Клод-Морис Алексис
Да Коста Давид Перейра
 
74'
 
Чам Мухаммед
Хауи Саиф-Эдин
85'
 
Андрич Комнен
86'
 
Гоналон Максим
Маньен Йоанн
87'
 
Байе Брандон
Гастьен Йоан
89'
Онана Жан
Сотока Флориан
 
90'
Боура Исмаэль
Мачадо Дейвер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Ланс 95.9% (116)
X 4.1% (5)
Клермон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
8
Фофана
Секо
26
Абдул-Самед
Салис
7
Сотока
Флориан
20
Да
Коста
Давид
Перейра
22
Саид
Уэсли
99
Диао
Мори
5
Кофрие
Максимилиано
4
Ветеска
Матеуш
36
Сейду
Алиду
91
Бела
Жереми
18
Рашани
Эльбасан
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
10
Хауи
Саиф-Эдин
9
Андрич
Комнен
95
Киэ
Грежон
Ланс
3-4-2-1
Клермон
3-4-1-2

История личных встреч

Ланс
Клермон

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

22 матча

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л2
1:1
КЛ
2:2
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
3:1
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
КЛ
3:0
Л2
1:2
Л2
2:1

Голы

Всего голов

22
8

Голов в среднем за матч

1.83
0.8

Среднее время на гол

49
112

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
0.92

Среднее время на гол

81
98

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16

Среднее время на гол

60
104

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 7 0.47
Сотока Флориан 6 (1) 0.4
Саид Уэсли 5 0.33
Фофана Секо 3 (1) 0.2
Да Коста Давид Перейра 1 0.07
Мачадо Дейвер 1 0.07
Дансо Кевин 1 0.07
Медина Факундо 1 0.07
Абдул-Самед Салис 1 0.07
Франковски Пшемыслав 0 0
Гради Жонатан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрич Комнен 4 (1) 0.27
Чам Мухаммед 3 0.2
Хауи Саиф-Эдин 2 0.13
Киэ Грежон 2 0.13
Гастьен Йоан 1 0.07
Рашани Эльбасан 1 0.07
Бела Жереми 1 0.07
Гоналон Максим 1 0.07
Доссу Жодель 1 0.07
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 0.07
Аллевина Джим 1 0.07
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 2 1
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Дансо Кевин 3 0
Медина Факундо 3 0
Кабо Джимми 2 0
Гради Жонатан 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Онана Жан 1 0
Саид Уэсли 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 4 0
Кофрие Максимилиано 4 0
Маньен Йоанн 4 0
Сейду Алиду 4 0
Гоналон Максим 3 0
Андрич Комнен 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ожье Флоран 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Киэ Грежон 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

0
3
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Клермон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
11

Волевые поражения

8
6
Ланс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Клермон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

19
10
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
3
30%
46-60
6
32%
3
30%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
4
31%
76-90

Забито

27
18
8 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
4%
3
17%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
6
33%
46-60
6
22%
4
22%
61-75
8
30%
30%
5
28%
76-90

Пропущено

9
24
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
3
33%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Анже - Ланс 1:2 Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0
Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0
Клермон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1
Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2

Результаты матчей

Ланс
Клермон

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ланс
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
5
3
5
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
4
11
4
11
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 14 8 4 2 29 - 13 28
4. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
5. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
6. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
7. Лилль Заявка 14 7 2 5 26 - 23 23
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
12. Тулуза Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Лилль Заявка 7 4 1 2 14 - 15 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
17. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
18. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    После классного второго тайма Ланс совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Клермон: 38%.
  • 94'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 93'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Ланс
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Ланс 95.9% (116)
    X 4.1% (5)
    Клермон 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Ланс 2:1 Клермон

    Исход игры
    Ланс
    95.9% (116)
    Ничья
    4.1% (5)
    Клермон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (51)
    Меньше
    57.5% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    43.33% (52)
    Нет
    56.67% (68)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    36.4% (44)
    1:0 Ланс
    28.1% (34)
    2:0 Ланс
    24.8% (30)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:1 Ланс
    3.3% (4)
    3:0 Ланс
    2.5% (3)
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