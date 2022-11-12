Второй тайм начался

Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Адриен Трюффер. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

47' Команда Ренн играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Траоре Амари пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем

45' Удар от ворот произведет Ренн

45' Майер Ловро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

42' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Тулуза

41' Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали

39' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Ренн

37' Муса Диарра из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Гуйри Амин пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем

36' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Кебен Кевин получил травму и заменен. Муса Диарра выходит на поле.

34' Кебен Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Лесли Угочукву из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Абухляль Закария нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

33' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Лесли Угочукву успешно блокирует удар.

29' Удар от ворот произведет Тулуза

28' Траоре Амари из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Террье Мартен пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем

26' Даллинга Тийс выиграл воздушное противоборство у Адриен Трюффер.

26' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Буриго Бенжамен забивает с правой ноги!

25' Майер Ловро из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Ренн

14' Шаиби Фарес из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Тулуза

11' Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали

10' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лесли Угочукву наказан за толчок Ратао Рафаэл

5' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Ренн

1' Адриен Трюффер выиграл воздушное противоборство у Ратао Рафаэл

1' Тулуза начинает с центра поля