Тур: 15. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Делажо Вилли
Ход матча
25'
1:0
55'
58'
2:1
74'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
27
Траоре
Амари
15
Ву
Кристофер
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
30
Дюпе
Максим
31
Кебен
Кевин
28
Шаиби
Фарес
21
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 ШекаПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Тулуза
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 3 победы
28 матчей
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.87
1.54
Среднее время на гол
48
58
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.15
1.33
Среднее время на гол
78
67
Всего голов
43
40
Голов в среднем за матч
1.54
1.43
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|8
|0.53
|Гуйри Амин
|6
|0.4
|Мюинга Арно
|3
|0.2
|Буриго Бенжамен
|2 (1)
|0.13
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.13
|Дуэ Дезире
|2
|0.13
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.07
|Тэт Флавьен
|1
|0.07
|Сантамария Батист
|1
|0.07
|Родон Джо
|1
|0.07
|Сулемана Камалдин
|1
|0.07
|Теате Артур
|1
|0.07
|Аблин Маттис
|1
|0.07
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|3
|0.2
|Даллинга Тийс
|3
|0.2
|Деягере Брехт
|3
|0.2
|Ратао Рафаэл
|3
|0.2
|Шаиби Фарес
|2
|0.13
|Спирингс Стейн
|2
|0.13
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.07
|Хили Рис
|1
|0.07
|Руо Антони
|1
|0.07
|Николаесен Расмус
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Теате Артур
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Мелинг Биргер
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николаесен Расмус
|3
|1
|Даллинга Тийс
|3
|0
|Деслер Миккел
|1
|1
|Деягере Брехт
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
4
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тулуза
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
8
13
Ренн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Тулуза
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
9
17
Голы по времени матча
Забито
22
6
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
9%
1
17%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
18%
3
50%
46-60
3
14%
1
17%
61-75
8
36%
1
17%
76-90
Пропущено
5
14
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
60%
6
43%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
4
44%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
4
44%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
31
19
9 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
6%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
3
10%
5
26%
31-45
8
26%
5
26%
46-60
4
13%
3
16%
61-75
10
32%
1
5%
76-90
Пропущено
14
28
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
7%
4
14%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
5
36%
9
32%
46-60
5
36%
4
14%
61-75
0
0%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лилль - Ренн 1:1 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3
Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Монако 0:2 Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2
Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0
Результаты матчей
Ренн
Тулуза
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ренн
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
71
44
53
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
96
510
69
312
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 9
|38
|2.
|Ланс
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Ренн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|6.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 23
|23
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Клермон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|11.
|Тулуза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|12.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|13.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|23 - 28
|13
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 15
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|16.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Тулуза
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|18.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|19.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|20.
|Нант
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Тулуза
Исход игры
Ренн
90.6% (115)
Ничья
6.3% (8)
Тулуза
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.89% (64)
Меньше
47.11% (57)
Обе команды забьют
Да
54.55% (66)
Нет
45.45% (55)
Популярный счёт
2:1 Ренн
35.4% (45)
2:0 Ренн
22% (28)
1:0 Ренн
17.3% (22)
3:1 Ренн
9.4% (12)
1:1 Ничья
4.7% (6)
3:0 Ренн
3.1% (4)
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