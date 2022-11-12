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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Ренн
2:1
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
25' Гол
Буриго Бенжамен
1:1
55' Гол
Даллинга Тийс
2:1
58' Гол
Мюинга Арно
90'+4

Ход матча

25'
Буриго Бенжамен
1:0
36'
 
Диарра Мусса
Кебен Кевин
46'
 
Деягере Брехт
Абухляль Закария
55'
1:1
Даллинга Тийс
(Николаесен Расмус)
58'
Мюинга Арно
2:1
60'
 
Онаиу Адо
Ратао Рафаэл
74'
Шека
Майер Ловро
 
74'
Тэт Флавьен
Мюинга Арно
 
75'
 
Бирманчевич Велько
Даллинга Тийс
80'
Докю Жереми
Угочукву Лесли
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Ренн 90.6% (115)
X 6.3% (8)
Тулуза 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
15
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
6
Угочукву
Лесли
21
Майер
Ловро
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
30
Дюпе
Максим
31
Кебен
Кевин
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
28
Шаиби
Фарес
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
21
Ратао
Рафаэл
27
Даллинга
Тийс
6
Абухляль
Закария
Ренн
4-4-2
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Тулуза

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 3 победы

28 матчей

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
4:2
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:2
КЛ
1:3
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:3
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.87
1.54

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.15
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

1.54
1.43

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 8 0.53
Гуйри Амин 6 0.4
Мюинга Арно 3 0.2
Буриго Бенжамен 2 (1) 0.13
Лаборд Гаэтан 2 0.13
Дуэ Дезире 2 0.13
Майер Ловро 1 (1) 0.07
Тэт Флавьен 1 0.07
Сантамария Батист 1 0.07
Родон Джо 1 0.07
Сулемана Камалдин 1 0.07
Теате Артур 1 0.07
Аблин Маттис 1 0.07
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 3 0.2
Даллинга Тийс 3 0.2
Деягере Брехт 3 0.2
Ратао Рафаэл 3 0.2
Шаиби Фарес 2 0.13
Спирингс Стейн 2 0.13
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.07
Хили Рис 1 0.07
Руо Антони 1 0.07
Николаесен Расмус 0 0
Деслер Миккел 0 0
Онаиу Адо 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Теате Артур 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Мелинг Биргер 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ву Кристофер 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николаесен Расмус 3 1
Даллинга Тийс 3 0
Деслер Миккел 1 1
Деягере Брехт 2 0
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Силла Иссиага 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Абухляль Закария 2 0
Ратао Рафаэл 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Ренн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
4
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тулуза
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

8
13
Ренн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Тулуза
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

9
17

Голы по времени матча

Забито

22
6
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
9%
1
17%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
18%
3
50%
46-60
3
14%
1
17%
61-75
8
36%
1
17%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
60%
6
43%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
4
44%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
4
44%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

31
19
9 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
6%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
3
10%
5
26%
31-45
8
26%
5
26%
46-60
4
13%
3
16%
61-75
10
32%
1
5%
76-90

Пропущено

14
28
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
7%
4
14%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
5
36%
9
32%
46-60
5
36%
4
14%
61-75
0
0%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лилль - Ренн 1:1 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3
Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Монако 0:2 Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2
Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0

Результаты матчей

Ренн
Тулуза

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ренн
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
1
1.5
4
4
5
3
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
5
10
6
9
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
5. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
6. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
7. Лилль Заявка 14 7 2 5 26 - 23 23
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
12. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Лилль Заявка 7 4 1 2 14 - 15 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
16. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
16. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
18. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Николаесен Расмус наказан за толчок Теате Артур
    • Фол, нарушение
      88'
      Буриго Бенжамен наказан за толчок Спирингс Стейн
    • 87'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 86'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 46'
      Траоре Амари пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • 45'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 45'
      Майер Ловро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 43%, Тулуза: 57%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Шаиби Фарес наказан за толчок Майер Ловро
    • 44'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 42'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 42'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 41'
      Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 40'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 45%, Тулуза: 55%.
    • 39'
      Абухляль Закария из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 38'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 38'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 37'
      Шанс! Даллинга Тийс из команды Тулуза пробил головой, но мимо
    • 37'
      Муса Диарра из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 36'
      Гуйри Амин пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • 36'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Кебен Кевин получил травму и заменен. Муса Диарра выходит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 44%, Тулуза: 56%.
    • Травма, повреждение
      34'
      Кебен Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Лесли Угочукву из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Кебен Кевин.
    • 33'
      Абухляль Закария нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 33'
      Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      32'
      Ван ден Бомен Бранко наказан за толчок Террье Мартен
    • 31'
      Ренн контролирует мяч.
    • 31'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Николаесен Расмус выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • Фол, нарушение
      30'
      Шаиби Фарес наказан за толчок Траоре Амари
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 48%, Тулуза: 52%.
    • 29'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 29'
      Лесли Угочукву успешно блокирует удар.
    • 29'
      Спирингс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 28'
      Траоре Амари из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • Угловой
      28'
      Майер Ловро из команды Ренн подал угловой слева.
    • Угловой
      28'
      Майер Ловро из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 27'
      Террье Мартен пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      26'
      Гуйри Амин нарушает правила. Кебен Кевин пострадал
    • 26'
      Даллинга Тийс выиграл воздушное противоборство у Адриен Трюффер.
    • 26'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 46%, Тулуза: 54%.
    • 25'
      Майер Ловро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Буриго Бенжамен забивает ударом с правой ноги!
    • 25'
      Майер Ловро из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Ву Кристофер выиграл воздушное противоборство у Даллинга Тийс.
    • Фол, нарушение
      24'
      Траоре Амари наказан за толчок Абухляль Закария
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 22'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Ратао Рафаэл.
    • Офсайд
      21'
      Абухляль Закария из команды Тулуза в офсайде
    • 21'
      Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 44%, Тулуза: 56%.
    • 19'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 19'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 18'
      Николаесен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 17'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 17'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Ву Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Шаиби Фарес
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 46%, Тулуза: 54%.
    • 15'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 14'
      Шаиби Фарес из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 14'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 12'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Даллинга Тийс.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 11'
      Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 51%, Тулуза: 49%.
    • 10'
      Николаесен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 8'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 7'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Дюпе Максим ошибается в защите.
    • 7'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      6'
      Лесли Угочукву задерживает мяч рукой
    • 5'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 38%, Тулуза: 62%.
    • 5'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Абухляль Закария.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Кебен Кевин из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 3'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Тулуза контролирует мяч.
    • Офсайд
      1'
      Гуйри Амин из команды Ренн в офсайде
    • 1'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 1'
      Адриен Трюффер выиграл воздушное противоборство у Ратао Рафаэл.
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Ренн 90.6% (115)
    X 6.3% (8)
    Тулуза 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ренн 2:1 Тулуза онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн 2:1 Тулуза

    Исход игры
    Ренн
    90.6% (115)
    Ничья
    6.3% (8)
    Тулуза
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.89% (64)
    Меньше
    47.11% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (66)
    Нет
    45.45% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    35.4% (45)
    2:0 Ренн
    22% (28)
    1:0 Ренн
    17.3% (22)
    3:1 Ренн
    9.4% (12)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    3:0 Ренн
    3.1% (4)
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