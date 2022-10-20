Тур: 11.
2:1
Перерыв
0'
0:1
8' ГолMauro Luna Diale
31' Желтая карточкаMauro Luna Diale
1:1
40' ГолВалойес Диего
2:1
42' ГолМайкл Сантос
45' Желтая карточкаFrancisco Gerometta
Ход матча
8'
31'
40'
1:1
42'
2:1
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Leonel BuccaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
-
-
18 Mauro Blesio
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Унион Санта-Фе
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валойес Диего
|4 (2)
|0.15
|Гарро Родриго
|3
|0.12
|Пиццини Франсиско
|2
|0.08
|Каталан Матиас
|2
|0.08
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.08
|Годой Матиас
|1 (1)
|0.04
|Алвес Максимилиано
|1
|0.04
|Майкл Сантос
|1
|0.04
|Jose Romero
|1
|0.04
|Lucas Suarez II
|1
|0.04
|Джиротти Федерико
|1
|0.04
|Ортегоса Диего
|1
|0.04
|Matias Esquivel
|1
|0.04
|Leandro Espejo
|1
|0.04
|Буффарини Хулио
|1 (1)
|0.04
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Luna Diale
|3
|0.12
|Imanol Machuca
|3
|0.12
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.12
|Daniel Juarez
|3 (1)
|0.12
|Bryan Castrillon
|2
|0.08
|Franco Troyansky
|2 (2)
|0.08
|Junior Marabel
|2
|0.08
|Полента Диего
|1
|0.04
|Facundo Aguero
|1
|0.04
|Kevin Zenon
|1
|0.04
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.04
|Mariano Peralta
|1
|0.04
|Tomas Gonzalez
|1
|0.04
|Корвалан Клаудио
|1
|0.04
|Emanuel Britez
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|6
|2
|Диас Энцо Эрнан
|7
|1
|Валойес Диего
|5
|1
|Каталан Матиас
|6
|0
|Годой Матиас
|5
|0
|Гарро Родриго
|5
|0
|Эррера Гидо
|3
|0
|Lucas Suarez II
|3
|0
|Мартино Анджело
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Буффарини Хулио
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Santiago Toloza
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Алвес Максимилиано
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|8
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|6
|0
|Santiago Mele
|4
|1
|Franco Calderon
|4
|1
|Полента Диего
|5
|0
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Imanol Machuca
|4
|0
|Tomas Gonzalez
|3
|0
|Алвес Хонатан
|3
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|3
|0
|Mauro Luna Diale
|3
|0
|Federico Vera
|3
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Bryan Castrillon
|2
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Aguero
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
20%
4
29%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
2
18%
5
29%
29%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
3
38%
6
55%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
4
31%
4
31%
76-90
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
4
17%
4
16%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
5
22%
9
36%
76-90
Пропущено
24
30
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
1
4%
2
7%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
5
21%
3
10%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
7
29%
29%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|26
|14
|8
|4
|40 - 22
|50
|2.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|3
|7
|30 - 25
|48
|3.
|Уракан
|26
|12
|11
|3
|33 - 18
|47
|4.
|Атлетико Тукуман
|26
|12
|10
|4
|31 - 19
|46
|5.
|Ривер Плейт
|26
|13
|5
|8
|41 - 21
|44
|6.
|Тигре
|26
|11
|10
|5
|40 - 28
|43
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|11
|8
|6
|24 - 14
|41
|8.
|Сан-Лоренсо
|26
|9
|13
|4
|30 - 23
|40
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|11
|6
|9
|31 - 24
|39
|11.
|Дефенса и Хустисия
|26
|9
|10
|7
|26 - 26
|37
|12.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|13.
|Годой Крус
|26
|9
|8
|9
|25 - 27
|35
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|15.
|Тальерес Кордоба
|2:1
|26
|9
|7
|10
|26 - 24
|34
|16.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|17.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|25
|9
|4
|12
|29 - 33
|31
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|20.
|Унион Санта-Фе
|1:2
|26
|8
|7
|11
|26 - 32
|31
|21.
|Сармиенто
|26
|8
|7
|11
|27 - 32
|31
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|26
|8
|6
|12
|26 - 40
|30
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|25
|5
|10
|10
|27 - 30
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|26
|4
|4
|18
|16 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|14 - 4
|24
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Тальерес Кордоба
|2:1
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|10.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|11.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|12.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|13.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|14.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|15.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Унион Санта-Фе
|1:2
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|4.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|1
|5
|10 - 12
|19
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|9.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|12.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|1:2
|14
|3
|5
|6
|15 - 19
|14
|16.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|17.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|20.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|22.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|23.
|Тальерес Кордоба
|2:1
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|28.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Эстудиантес Ла Плата
|Морель Хорхе
|10