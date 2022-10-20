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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 11.
Тальерес Кордоба
2:1
Перерыв
Унион Санта-Фе
0'
0:1
8' Гол
Mauro Luna Diale
31' Желтая карточка
Mauro Luna Diale
1:1
40' Гол
Валойес Диего
2:1
42' Гол
Майкл Сантос
45' Желтая карточка
Francisco Gerometta

Ход матча

8'
0:1
Mauro Luna Diale
(Mariano Peralta)
31'
 
Mauro Luna Diale
40'
Валойес Диего
1:1
42'
Майкл Сантос
2:1
45'
 
Francisco Gerometta
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Унион Санта-Фе
2.85
5.79
4.60
Все Коэффициенты
1
Агуэрре
Алан
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
3
Lucas
Suarez
II
18
Вильягра
Родриго
17
Олива
Кристиан
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
19
Пиццини
Франсиско
9
Майкл
Сантос
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
14
Francisco
Gerometta
2
Franco
Calderon
21
Facundo
Aguero
37
Lucas
Esquivel
9
Mariano
Peralta
26
Leonel
Bucca
8
Enzo
Roldan
17
Bryan
Castrillon
7
Mauro
Luna
Diale
27
Matias
Gallegos
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Унион Санта-Фе

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
3:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
П
4:2
ПБ
1:1
ПБ
1:1
НБ
3:0
НБ
3:1
НБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валойес Диего 4 (2) 0.15
Гарро Родриго 3 0.12
Пиццини Франсиско 2 0.08
Каталан Матиас 2 0.08
Диас Энцо Эрнан 2 0.08
Годой Матиас 1 (1) 0.04
Алвес Максимилиано 1 0.04
Майкл Сантос 1 0.04
Jose Romero 1 0.04
Lucas Suarez II 1 0.04
Джиротти Федерико 1 0.04
Ортегоса Диего 1 0.04
Matias Esquivel 1 0.04
Leandro Espejo 1 0.04
Буффарини Хулио 1 (1) 0.04
Фертоли Эктор 0 0
Мартино Анджело 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Luna Diale 3 0.12
Imanol Machuca 3 0.12
Алвес Хонатан 3 (1) 0.12
Daniel Juarez 3 (1) 0.12
Bryan Castrillon 2 0.08
Franco Troyansky 2 (2) 0.08
Junior Marabel 2 0.08
Полента Диего 1 0.04
Facundo Aguero 1 0.04
Kevin Zenon 1 0.04
Martin Ezequiel Canete 1 0.04
Mariano Peralta 1 0.04
Tomas Gonzalez 1 0.04
Корвалан Клаудио 1 0.04
Emanuel Britez 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 6 2
Диас Энцо Эрнан 7 1
Валойес Диего 5 1
Каталан Матиас 6 0
Годой Матиас 5 0
Гарро Родриго 5 0
Эррера Гидо 3 0
Lucas Suarez II 3 0
Мартино Анджело 3 0
Франко Алан 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Matias Esquivel 3 0
Буффарини Хулио 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Santiago Toloza 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Алвес Максимилиано 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 8 1
Juan Ignacio Nardoni 6 0
Santiago Mele 4 1
Franco Calderon 4 1
Полента Диего 5 0
Корвалан Клаудио 5 0
Imanol Machuca 4 0
Tomas Gonzalez 3 0
Алвес Хонатан 3 0
Sebastian Emanuel Moyano 3 0
Mauro Luna Diale 3 0
Federico Vera 3 0
Francisco Gerometta 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Enzo Roldan 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Bryan Castrillon 2 0
Emanuel Britez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Facundo Aguero 1 0
Junior Marabel 1 0
Daniel Juarez 1 0
Mariano Peralta 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leonel Bucca 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
20%
4
29%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
2
18%
5
29%
29%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
3
38%
6
55%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
4
31%
4
31%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
4
17%
4
16%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
5
22%
9
36%
76-90

Пропущено

24
30
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
1
4%
2
7%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
5
21%
3
10%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
7
29%
29%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 26 14 8 4 40 - 22 50
2. Бока Хуниорс 25 15 3 7 30 - 25 48
3. Уракан 26 12 11 3 33 - 18 47
4. Атлетико Тукуман 26 12 10 4 31 - 19 46
5. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Химнасия Ла-Плата 25 11 8 6 24 - 14 41
8. Сан-Лоренсо 26 9 13 4 30 - 23 40
9. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
10. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
11. Дефенса и Хустисия 26 9 10 7 26 - 26 37
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Годой Крус 26 9 8 9 25 - 27 35
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Тальерес Кордоба 2:1 26 9 7 10 26 - 24 34
16. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
17. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
18. Сентраль Кордоба Росарио 25 9 4 12 29 - 33 31
19. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
20. Унион Санта-Фе 1:2 26 8 7 11 26 - 32 31
21. Сармиенто 26 8 7 11 27 - 32 31
22. Эстудиантес Ла Плата 26 8 6 12 26 - 40 30
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 25 5 10 10 27 - 30 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 14 - 4 24
7. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
8. Тальерес Кордоба 2:1 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
10. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
11. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
12. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
13. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
14. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
15. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Унион Санта-Фе 1:2 12 5 2 5 11 - 13 17
24. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Бока Хуниорс 12 6 1 5 10 - 12 19
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
9. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
10. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
11. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
12. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
14. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
15. Унион Санта-Фе 1:2 14 3 5 6 15 - 19 14
16. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
23. Тальерес Кордоба 2:1 13 2 5 6 9 - 12 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
27. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Франциско Герометта получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Майкл Сантос бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Валойес Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Мауро Диале получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Мауро Диале бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Унион Санта-Фе
2.85
5.79
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе онлайн

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