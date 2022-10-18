  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 14'
Заря
0'
Прогнозы 112
Черноморец Од 14.3% (16)
X 15.2% (17)
Заря 70.5% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Заря
3.10
3.65
2.30
Все Коэффициенты
Черноморец Од
Заря

История личных встреч

Черноморец Од
Заря

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.29
Бобко Иван 1 0.14
Манджрекар Джеймс 1 0.14
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 2 0.29
Безбородько Денис 2 0.29
Мишнёв Дмитрий 2 0.29
Кирюханцев Игорь 2 0.29
Вантух Роман 1 0.14
Алефиренко Даниил 1 0.14
Бражко Владимир 1 0.14
Назарина Егор 1 (1) 0.14
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Шахов Евгений 0 0
Имереков Максим 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Булеца Сергей 0 0
Нагнойный Денис 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 0
Кравченко Сергей 1 1
Путря Илья 2 0
Манджрекар Джеймс 2 0
Непогодов Дмитрий 0 1
Гладкий Александр 1 0
Селин Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Фили Реалдо 1 0
Наумец Владислав 1 0
Брагару Максим 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 3 0
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Шахов Евгений 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Данченко Олег 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Бражко Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1
Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 6 0 0 17 - 2 18
2. Шахтёр Донецк 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
5. Александрия 1:0 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
7. Заря 0:0 7 3 2 2 12 - 13 11
8. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Рух Львов 7 1 1 5 8 - 14 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Черноморец Од 0:0 7 0 3 4 4 - 8 3
16. Кривбасс 0:1 7 0 3 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Заря 0:0 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Александрия 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 0:1 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Черноморец Од 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 0:0 4 1 1 2 4 - 8 4
9. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Кривбасс 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 112
Черноморец Од 14.3% (16)
X 15.2% (17)
Заря 70.5% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Заря
3.10
3.65
2.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Заря онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Заря

Исход игры
Черноморец Од
14.3% (16)
Ничья
15.2% (17)
Заря
70.5% (79)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
1:2 Заря
38.4% (43)
0:1 Заря
15.2% (17)
1:1 Ничья
11.6% (13)
0:2 Заря
9.8% (11)
2:1 Черноморец Од
8.9% (10)
1:3 Заря
4.5% (5)
1:0 Черноморец Од
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Черноморец Од
Заря
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 