Тур: 8. Стадион: Колос.
0:4
Конец матча
0'
0:1
17' ГолБулеца Сергей
0:2
30' ГолКирюханцев Игорь
0:3
44' ГолРусин Назарий
57' Желтая карточкаШахов Евгений
0:4
86' ГолШахов Евгений
90'+3
Ход матча
17'
0:1
30'
44'
57'
86'
0:4
77
Кузык
Орест
21
Бобко
Иван
17
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
-
21 Бобко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Черноморец Од
Заря
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
24 матча
25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагару Максим
|2
|0.29
|Бобко Иван
|1
|0.14
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.14
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кирюханцев Игорь
|3
|0.43
|Русин Назарий
|3
|0.43
|Безбородько Денис
|2
|0.29
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0.29
|Булеца Сергей
|1
|0.14
|Шахов Евгений
|1
|0.14
|Вантух Роман
|1
|0.14
|Алефиренко Даниил
|1
|0.14
|Бражко Владимир
|1
|0.14
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.14
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Нагнойный Денис
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|0
|Кравченко Сергей
|1
|1
|Путря Илья
|2
|0
|Манджрекар Джеймс
|2
|0
|Непогодов Дмитрий
|0
|1
|Гладкий Александр
|1
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Фили Реалдо
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Вантух Роман
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Данченко Олег
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
4
16
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
25%
3
19%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
2
13%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1
Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|2.
|Шахтёр Донецк
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|5.
|Александрия
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|6.
|Заря
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|8.
|Металлист-1925
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Динамо Киев
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|13.
|Рух Львов
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|Металлист-1925
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Металлист
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Ворскла
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заря
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Львов
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Минай
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|Рух Львов
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:4 Заря
Исход игры
Черноморец Од
14.3% (16)
Ничья
15.2% (17)
Заря
70.5% (79)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
1:2 Заря
38.4% (43)
0:1 Заря
15.2% (17)
1:1 Ничья
11.6% (13)
0:2 Заря
9.8% (11)
2:1 Черноморец Од
8.9% (10)
1:3 Заря
4.5% (5)
1:0 Черноморец Од
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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