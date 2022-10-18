  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Черноморец Од
0:4
Конец матча
Заря
0'
0:1
17' Гол
Булеца Сергей
0:2
30' Гол
Кирюханцев Игорь
0:3
44' Гол
Русин Назарий
57' Желтая карточка
Шахов Евгений
0:4
86' Гол
Шахов Евгений
90'+3
12
Непогодов
Дмитрий
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
6
Манджрекар
Джеймс
9
Путря
Илья
89
Политыло
Сергей
77
Кузык
Орест
21
Бобко
Иван
10
Наумец
Владислав
45
Брагару
Максим
17
Юсов
Дмитрий
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
2
Бутко
Богдан
28
Шахов
Евгений
70
Кирюханцев
Игорь
10
Булеца
Сергей
20
Чурко
Вячеслав
31
Русин
Назарий
17
Нагнойный
Денис
Черноморец Од
Заря

История личных встреч

Черноморец Од
Заря

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.29
Бобко Иван 1 0.14
Манджрекар Джеймс 1 0.14
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирюханцев Игорь 3 0.43
Русин Назарий 3 0.43
Безбородько Денис 2 0.29
Мишнёв Дмитрий 2 0.29
Булеца Сергей 1 0.14
Шахов Евгений 1 0.14
Вантух Роман 1 0.14
Алефиренко Даниил 1 0.14
Бражко Владимир 1 0.14
Назарина Егор 1 (1) 0.14
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Имереков Максим 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Нагнойный Денис 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 0
Кравченко Сергей 1 1
Путря Илья 2 0
Манджрекар Джеймс 2 0
Непогодов Дмитрий 0 1
Гладкий Александр 1 0
Селин Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Фили Реалдо 1 0
Наумец Владислав 1 0
Брагару Максим 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 3 0
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Шахов Евгений 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Данченко Олег 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Бражко Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

4
16
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
25%
3
19%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
2
13%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1
Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 6 0 0 17 - 2 18
2. Шахтёр Донецк 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
5. Александрия 6 4 1 1 9 - 6 13
6. Заря 7 4 1 2 16 - 13 13
7. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
8. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Рух Львов 7 1 1 5 8 - 14 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Заря 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 112
    Черноморец Од 14.3% (16)
    X 15.2% (17)
    Заря 70.5% (79)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Черноморец Од 0:4 Заря онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Черноморец Од 0:4 Заря

    Исход игры
    Черноморец Од
    14.3% (16)
    Ничья
    15.2% (17)
    Заря
    70.5% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (62)
    Меньше
    43.64% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Заря
    38.4% (43)
    0:1 Заря
    15.2% (17)
    1:1 Ничья
    11.6% (13)
    0:2 Заря
    9.8% (11)
    2:1 Черноморец Од
    8.9% (10)
    1:3 Заря
    4.5% (5)
    1:0 Черноморец Од
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     