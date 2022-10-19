Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 27'
0'
История личных встреч
Каллитея
Элпис Скоутареос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Каллитея
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аполлон Лариса - Каллитея 2:2 Ilioupoli GS - Каллитея 1:2 Каллитея - Киссамикос 3:1 Диагорас Родос - Каллитея 0:0
АЕК Афины-2 - Каллитея 0:3 Каллитея - Астерас Влахиоти 5:1 Эрготелис - Каллитея 0:2 Каллитея - Караискакис 4:2 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каллитея - Кифисия 1:0 Левадиакос - Каллитея 1:1 Эпископи - Каллитея 1:1 Каллитея - Родос 2:0 Каллитея - Иродотос 3:0 Караискакис - Каллитея 1:0 Эгалео1 - Каллитея 0:0 Каламата - Каллитея 2:2 Каллитея - Иерапетра 1:2 Закинтос - Каллитея 1:2
Элпис Скоутареос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Теспротос - Элпис Скоутареос 1:2 Элпис Скоутареос - Киссамикос 2:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1
Элпис Скоутареос - Кавала 2:1 Теспротос - Элпис Скоутареос 1:3 Элпис Скоутареос - Ксанти 0:0 Пиерикос - Элпис Скоутареос 2:1 Элпис Скоутареос - Анагенниси Кардица 2:0 Аполлон Понту - Элпис Скоутареос 0:0 Элпис Скоутареос - Ираклис 3:1 Пансерраикос - Элпис Скоутареос 0:1 Элпис Скоутареос - Олимпиакос Пирей-2 1:0 Олимпиакос Волос - Элпис Скоутареос 0:2 Аполлон Лариса - Элпис Скоутареос 0:1 Элпис Скоутареос - Лариса 1:1 Трикала - Элпис Скоутареос 1:2 Анагенниси Кардица - Элпис Скоутареос 5:2 Элпис Скоутареос - ПАОК-2 2:1 Элпис Скоутареос - Ники Волоу 1:0
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|Волос
|Куциас Георгиос
|2
|Волос
|Ожегович Огнен
|1
|Волос
|Dimitris Metaxas
|1