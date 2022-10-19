  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2022-2023

Греция: Кубок
2022-2023

Тур: 5.
Каллитея
1:0
Конец матча
Элпис Скоутареос
0'
1:0
44' Гол
Omar Cabrera Santana
90'+6

Ход матча

44'
Omar Cabrera Santana
1:0

История личных встреч

Каллитея
Элпис Скоутареос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ФЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Каллитея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Omar Cabrera Santana 1 0.33
Элпис Скоутареос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каллитея
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аполлон Лариса - Каллитея 2:2 Ilioupoli GS - Каллитея 1:2 Каллитея - Киссамикос 3:1 Диагорас Родос - Каллитея 0:0
АЕК Афины-2 - Каллитея 0:3 Каллитея - Астерас Влахиоти 5:1 Эрготелис - Каллитея 0:2 Каллитея - Караискакис 4:2 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каллитея - Кифисия 1:0 Левадиакос - Каллитея 1:1 Эпископи - Каллитея 1:1 Каллитея - Родос 2:0 Каллитея - Иродотос 3:0 Караискакис - Каллитея 1:0 Эгалео1 - Каллитея 0:0 Каламата - Каллитея 2:2 Каллитея - Иерапетра 1:2 Закинтос - Каллитея 1:2
Элпис Скоутареос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Теспротос - Элпис Скоутареос 1:2 Элпис Скоутареос - Киссамикос 2:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1
Элпис Скоутареос - Кавала 2:1 Теспротос - Элпис Скоутареос 1:3 Элпис Скоутареос - Ксанти 0:0 Пиерикос - Элпис Скоутареос 2:1 Элпис Скоутареос - Анагенниси Кардица 2:0 Аполлон Понту - Элпис Скоутареос 0:0 Элпис Скоутареос - Ираклис 3:1 Пансерраикос - Элпис Скоутареос 0:1 Элпис Скоутареос - Олимпиакос Пирей-2 1:0 Олимпиакос Волос - Элпис Скоутареос 0:2 Аполлон Лариса - Элпис Скоутареос 0:1 Элпис Скоутареос - Лариса 1:1 Трикала - Элпис Скоутареос 1:2 Анагенниси Кардица - Элпис Скоутареос 5:2 Элпис Скоутареос - ПАОК-2 2:1 Элпис Скоутареос - Ники Волоу 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Левадиакос Шкварка Михал 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Омар Кабрера Сантана бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Каллитея 1:0 Элпис Скоутареос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 