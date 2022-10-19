Тур: 5.
1:0
Конец матча
Ход матча
44'
История личных встреч
Каллитея
Элпис Скоутареос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Каллитея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Omar Cabrera Santana
|1
|0.33
Элпис Скоутареос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Каллитея
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аполлон Лариса - Каллитея 2:2 Ilioupoli GS - Каллитея 1:2 Каллитея - Киссамикос 3:1 Диагорас Родос - Каллитея 0:0
АЕК Афины-2 - Каллитея 0:3 Каллитея - Астерас Влахиоти 5:1 Эрготелис - Каллитея 0:2 Каллитея - Караискакис 4:2 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каллитея - Кифисия 1:0 Левадиакос - Каллитея 1:1 Эпископи - Каллитея 1:1 Каллитея - Родос 2:0 Каллитея - Иродотос 3:0 Караискакис - Каллитея 1:0 Эгалео1 - Каллитея 0:0 Каламата - Каллитея 2:2 Каллитея - Иерапетра 1:2 Закинтос - Каллитея 1:2
Элпис Скоутареос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Теспротос - Элпис Скоутареос 1:2 Элпис Скоутареос - Киссамикос 2:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1
Элпис Скоутареос - Кавала 2:1 Теспротос - Элпис Скоутареос 1:3 Элпис Скоутареос - Ксанти 0:0 Пиерикос - Элпис Скоутареос 2:1 Элпис Скоутареос - Анагенниси Кардица 2:0 Аполлон Понту - Элпис Скоутареос 0:0 Элпис Скоутареос - Ираклис 3:1 Пансерраикос - Элпис Скоутареос 0:1 Элпис Скоутареос - Олимпиакос Пирей-2 1:0 Олимпиакос Волос - Элпис Скоутареос 0:2 Аполлон Лариса - Элпис Скоутареос 0:1 Элпис Скоутареос - Лариса 1:1 Трикала - Элпис Скоутареос 1:2 Анагенниси Кардица - Элпис Скоутареос 5:2 Элпис Скоутареос - ПАОК-2 2:1 Элпис Скоутареос - Ники Волоу 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Волос
|Куциас Георгиос
|2
|Левадиакос
|Шкварка Михал
|1