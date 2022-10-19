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Греция: Кубок
2022-2023

Тур: 5.
Каламата
0:0
Первый тайм: 27'
Панетоликос
0'
Лучшие коэффициенты
Каламата
Ничья
Панетоликос
4.00
3.45
3.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Каламата
Панетоликос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ВД
2:1
ВД
0:0

Результаты последних матчей

Каламата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фостирас - Каламата 0:1 Каламата - Продефтики 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Каламата - Панатинаикос-2 0:1
Каламата - Панахаики 1:1 Кифисия - Каламата 1:2 Каламата - Эпископи 5:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Иродотос - Каламата 2:1 Каламата - Эгалео1 3:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каламата - Иерапетра 4:0 Закинтос - Каламата 1:1 Каламата - Киссамикос 1:1 Диагорас Родос - Каламата 0:1 Каламата - Астерас Влахиоти 1:0 Эрготелис - Каламата 2:0 Каламата - Караискакис 2:0 Каламата - Каллитея 2:2 Панатинаикос-2 - Каламата 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2
ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Волос Куциас Георгиос 2
Волос Ожегович Огнен 1
Волос Dimitris Metaxas 1
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Каламата
Ничья
Панетоликос
4.00
3.45
3.25
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Каламата
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