Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 27'
0'
История личных встреч
Каламата
Панетоликос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Каламата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фостирас - Каламата 0:1 Каламата - Продефтики 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Каламата - Панатинаикос-2 0:1
Каламата - Панахаики 1:1 Кифисия - Каламата 1:2 Каламата - Эпископи 5:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Иродотос - Каламата 2:1 Каламата - Эгалео1 3:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каламата - Иерапетра 4:0 Закинтос - Каламата 1:1 Каламата - Киссамикос 1:1 Диагорас Родос - Каламата 0:1 Каламата - Астерас Влахиоти 1:0 Эрготелис - Каламата 2:0 Каламата - Караискакис 2:0 Каламата - Каллитея 2:2 Панатинаикос-2 - Каламата 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2
ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2
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Будет доступно позже.
|Волос
|Куциас Георгиос
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|Волос
|Ожегович Огнен
|1
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|Dimitris Metaxas
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