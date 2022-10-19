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Греция: Кубок
2022-2023

Тур: 5.
Каламата
2:2
Итог после пенальти
4
:
3
Панетоликос
0'
0:1
30' Гол
Флорес Дейби
1:1
35' Гол
Ровас Кристос
2:1
39' Гол
Ровас Кристос
2:2
78' Гол
Флорес Дейби
4 3

Ход матча

30'
0:1
Флорес Дейби
35'
Ровас Кристос
1:1
39'
Ровас Кристос
2:1
78'
2:2
Флорес Дейби
Пен
4:3

История личных встреч

Каламата
Панетоликос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ВД
2:1
ВД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Каламата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровас Кристос 2 1
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флорес Дейби 2 2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каламата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фостирас - Каламата 0:1 Каламата - Продефтики 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Каламата - Панатинаикос-2 0:1
Каламата - Панахаики 1:1 Кифисия - Каламата 1:2 Каламата - Эпископи 5:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Иродотос - Каламата 2:1 Каламата - Эгалео1 3:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каламата - Иерапетра 4:0 Закинтос - Каламата 1:1 Каламата - Киссамикос 1:1 Диагорас Родос - Каламата 0:1 Каламата - Астерас Влахиоти 1:0 Эрготелис - Каламата 2:0 Каламата - Караискакис 2:0 Каламата - Каллитея 2:2 Панатинаикос-2 - Каламата 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2
ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Левадиакос Шкварка Михал 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Второй тайм
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Флорес Дейби бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Ровас Кристос бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ровас Кристос бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Флорес Дейби бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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