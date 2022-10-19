Тур: 5.
2:2
Итог после пенальти
4
:
3
0'
0:1
30' ГолФлорес Дейби
1:1
35' ГолРовас Кристос
2:1
39' ГолРовас Кристос
2:2
78' ГолФлорес Дейби
4 3
Ход матча
30'
0:1
35'
1:1
39'
2:1
78'
2:2
Пен
4:3
История личных встреч
Каламата
Панетоликос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Каламата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровас Кристос
|2
|1
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флорес Дейби
|2
|2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Каламата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фостирас - Каламата 0:1 Каламата - Продефтики 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Каламата - Панатинаикос-2 0:1
Каламата - Панахаики 1:1 Кифисия - Каламата 1:2 Каламата - Эпископи 5:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Иродотос - Каламата 2:1 Каламата - Эгалео1 3:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каламата - Иерапетра 4:0 Закинтос - Каламата 1:1 Каламата - Киссамикос 1:1 Диагорас Родос - Каламата 0:1 Каламата - Астерас Влахиоти 1:0 Эрготелис - Каламата 2:0 Каламата - Караискакис 2:0 Каламата - Каллитея 2:2 Панатинаикос-2 - Каламата 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2
ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Волос
|Куциас Георгиос
|2
|Левадиакос
|Шкварка Михал
|1