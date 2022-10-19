Тур: 5.
0:2
Конец матча
Ход матча
26'
60'
Бомбардиры внутри турнира
Алмопос Аридая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марментини Густаво
|1
|1
|Провидакис Константинос
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алмопос Аридая
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Asteras Stavros - Алмопос Аридая 0:3 Ираклис - Алмопос Аридая 6:0 Алмопос Аридая - Пансерраикос 0:1 Олимпиакос Пирей-2 - Алмопос Аридая 2:1
Алмопос Аридая - Аполлон Лариса 2:2 Лариса - Алмопос Аридая 2:1 Алмопос Аридая - Трикала 3:0 ПАОК-2 - Алмопос Аридая 0:1 Алмопос Аридая - Олимпиакос Волос 0:0 Ники Волоу - Алмопос Аридая 1:0 Алмопос Аридая - Кавала 1:1 Теспротос - Алмопос Аридая 0:3 Алмопос Аридая - Ксанти 2:2 Пиерикос - Алмопос Аридая 2:2 Алмопос Аридая - Анагенниси Кардица 1:0 Аполлон Понту - Алмопос Аридая 1:1 Алмопос Аридая - Элпис Скоутареос 1:2 Алмопос Аридая - Ираклис 0:2 Трикала - Алмопос Аридая 1:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 1:3
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0
ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Волос
|Куциас Георгиос
|2
|Левадиакос
|Шкварка Михал
|1