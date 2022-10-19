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Греция: Кубок
2022-2023

Тур: 5.
Алмопос Аридая
0:2
Конец матча
Ламия

Бомбардиры внутри турнира

Алмопос Аридая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марментини Густаво 1 1
Провидакис Константинос 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алмопос Аридая
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Asteras Stavros - Алмопос Аридая 0:3 Ираклис - Алмопос Аридая 6:0 Алмопос Аридая - Пансерраикос 0:1 Олимпиакос Пирей-2 - Алмопос Аридая 2:1
Алмопос Аридая - Аполлон Лариса 2:2 Лариса - Алмопос Аридая 2:1 Алмопос Аридая - Трикала 3:0 ПАОК-2 - Алмопос Аридая 0:1 Алмопос Аридая - Олимпиакос Волос 0:0 Ники Волоу - Алмопос Аридая 1:0 Алмопос Аридая - Кавала 1:1 Теспротос - Алмопос Аридая 0:3 Алмопос Аридая - Ксанти 2:2 Пиерикос - Алмопос Аридая 2:2 Алмопос Аридая - Анагенниси Кардица 1:0 Аполлон Понту - Алмопос Аридая 1:1 Алмопос Аридая - Элпис Скоутареос 1:2 Алмопос Аридая - Ираклис 0:2 Трикала - Алмопос Аридая 1:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 1:3
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0
ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Левадиакос Шкварка Михал 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Марментини Густаво бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Провидакис Константинос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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