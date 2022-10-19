Тур: 5.
0'
История личных встреч
Астерас
Атромитос
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
61.9%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 9 побед
43 матча
32.6%
30.2%
37.2%
14 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
46.5%
30.2%
10 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.2%
48.8%
21%
13 побед 21 ничья 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1
Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3
Атромитос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0
Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Волос
|Куциас Георгиос
|2
|Левадиакос
|Шкварка Михал
|1