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Греция: Кубок
2022-2023

Тур: 5.
Астерас
0:0
Первый тайм: 39'
Атромитос
0'
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Атромитос
3.85
3.30
4.39
Все Коэффициенты

История личных встреч

Астерас
Атромитос

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
61.9%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 9 побед

43 матча

32.6%
30.2%
37.2%
14 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
46.5%
30.2%
10 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.2%
48.8%
21%
13 побед 21 ничья 9 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
6:2
С
1:1
С
2:0
ТМС
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
1:0
К
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:3
ТМС
3:2
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
3:0
К
2:2
К
0:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
1:0

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1
Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3
Атромитос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0
Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Левадиакос Шкварка Михал 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Атромитос
3.85
3.30
4.39
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