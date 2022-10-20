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Греция: Кубок
2022-2023

Тур: 5.
Айос-Николаос
1:0
Перерыв
Альмирос
0'
1:0
26' Пенальти

Ход матча

26'
1:0
Лучшие коэффициенты
Айос-Николаос
Ничья
Альмирос
2.30
3.25
3.20
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Айос-Николаос
(10 матчей)
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 поражения
Айос-Николаос - Ники Волоу 2:0 Айос-Николаос - Эпископи 0:0 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0 Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1
Лефкимми - Айос-Николаос 1:2 Козани - Айос-Николаос 1:1 Юхтас - Айос-Николаос 1:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2 Айос-Николаос - Kyanos Asteras Vari 2:0 Айос-Николаос - Minotavros 1:1
Альмирос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алмирос - Пантракикос 3:1 Алмирос - Elassona 3:1 Aetos Loutron - Алмирос 2:5 Олимпиакос Волос - Алмирос 0:0
Алмирос - Астерас Итея 1:1 Алмирос - Apollon Makrychori 4:0 Ники Волоу - Алмирос 3:2 Алмирос - AO Stylis 6:0 Thiseas Agria - Алмирос 1:1 Meteora - Алмирос 0:3 Алмирос - Ойкономос 0:1 Селлана - Алмирос 1:0 Ахиллес Неокесария - Алмирос 2:1 Алмирос - Олимпиакос Волос 0:1 Алмирос - Фокикос 0:0 Астерас Итея - Алмирос 1:0 Apollon Makrychori - Алмирос 1:0 Алмирос - Ники Волоу 1:2 AO Stylis - Алмирос 0:1 Алмирос - Thiseas Agria 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Левадиакос Шкварка Михал 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    ГОООООЛ - Agios Nikolaos забивает с пенальти
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Айос-Николаос
Ничья
Альмирос
2.30
3.25
3.20
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