Тур: 5.
1:0
Перерыв
Ход матча
26'
1:0
Результаты последних матчей
Айос-Николаос
(10 матчей)
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 поражения
Айос-Николаос - Ники Волоу 2:0 Айос-Николаос - Эпископи 0:0 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0 Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1
Лефкимми - Айос-Николаос 1:2 Козани - Айос-Николаос 1:1 Юхтас - Айос-Николаос 1:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2 Айос-Николаос - Kyanos Asteras Vari 2:0 Айос-Николаос - Minotavros 1:1
Альмирос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алмирос - Пантракикос 3:1 Алмирос - Elassona 3:1 Aetos Loutron - Алмирос 2:5 Олимпиакос Волос - Алмирос 0:0
Алмирос - Астерас Итея 1:1 Алмирос - Apollon Makrychori 4:0 Ники Волоу - Алмирос 3:2 Алмирос - AO Stylis 6:0 Thiseas Agria - Алмирос 1:1 Meteora - Алмирос 0:3 Алмирос - Ойкономос 0:1 Селлана - Алмирос 1:0 Ахиллес Неокесария - Алмирос 2:1 Алмирос - Олимпиакос Волос 0:1 Алмирос - Фокикос 0:0 Астерас Итея - Алмирос 1:0 Apollon Makrychori - Алмирос 1:0 Алмирос - Ники Волоу 1:2 AO Stylis - Алмирос 0:1 Алмирос - Thiseas Agria 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Волос
|Куциас Георгиос
|2
|Левадиакос
|Шкварка Михал
|1