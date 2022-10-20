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Греция: Кубок
2022-2023

Тур: 5.
Панелефсиниакос
1:1
Перерыв
Аполлон Понту
0'
0:1
18' Гол
1:1
34' Гол

Ход матча

18'
0:1
34'
1:1
Лучшие коэффициенты
Панелефсиниакос
Ничья
Аполлон Понту
3.60
3.20
3.25
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Панелефсиниакос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПАО Вардас - Панелефсиниакос 0:2 Панелефсиниакос - Apollon Agios Ioannis 1:0 Панелефсиниакос - Панатинаикос-2 2:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2
Панелефсиниакос - Агротикос Астерас 0:6 Панегиалиос - Панелефсиниакос 4:0 Панелефсиниакос - Каллитея 1:3 Ханья - Панелефсиниакос 0:0 Панелефсиниакос - Трикала 1:0 Аполлон Смирнис - Панелефсиниакос 3:0 Каллони - Панелефсиниакос 1:3 Панелефсиниакос - Киссамикос 2:1 Аигиниакос - Панелефсиниакос 0:0 Панелефсиниакос - Анагенниси Кардица 1:0 Спарти - Панелефсиниакос 1:0 Панелефсиниакос - Пантракикос 3:0 Арис Салоники - Панелефсиниакос 4:0 Панелефсиниакос - Ламия 0:0 Панелефсиниакос - ОФИ 0:3 Ахарнаикос - Панелефсиниакос 0:0
Аполлон Понту
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 0:0 Диагорас Родос - Аполлон Понту 0:0 Аполлон Понту - Теспротос 0:0 Ксанти - Аполлон Понту 2:1
Олимпиакос Пирей-2 - Аполлон Понту 2:0 Аполлон Понту - Пиерикос 1:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 2:1 Аполлон Понту - Элпис Скоутареос 0:0 Ираклис - Аполлон Понту 0:3 Аполлон Понту - Пансерраикос 1:0 Аполлон Понту - Олимпиакос Волос 1:0 Аполлон Понту - Аполлон Лариса 1:1 Аполлон Понту - Анагенниси Кардица 1:1 Лариса - Аполлон Понту 0:0 Аполлон Понту - Трикала 3:0 ПАОК-2 - Аполлон Понту 2:1 Ники Волоу - Аполлон Понту 1:0 Аполлон Понту - Алмопос Аридая 1:1 Кавала - Аполлон Понту 3:0 Теспротос - Аполлон Понту 1:2

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Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Левадиакос Шкварка Михал 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    ГОООООЛ Панелефсиниакос забивает
  • Описание гола
    18'
    ГОООООЛ Аполлон Понту забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панелефсиниакос
Ничья
Аполлон Понту
3.60
3.20
3.25
Все Коэффициенты
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