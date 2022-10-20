Тур: 5.
1:3
Конец матча
Ход матча
18'
0:1
34'
1:1
55'
1:2
72'
1:3
Результаты последних матчей
Панелефсиниакос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПАО Вардас - Панелефсиниакос 0:2 Панелефсиниакос - Apollon Agios Ioannis 1:0 Панелефсиниакос - Панатинаикос-2 2:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2
Панелефсиниакос - Агротикос Астерас 0:6 Панегиалиос - Панелефсиниакос 4:0 Панелефсиниакос - Каллитея 1:3 Ханья - Панелефсиниакос 0:0 Панелефсиниакос - Трикала 1:0 Аполлон Смирнис - Панелефсиниакос 3:0 Каллони - Панелефсиниакос 1:3 Панелефсиниакос - Киссамикос 2:1 Аигиниакос - Панелефсиниакос 0:0 Панелефсиниакос - Анагенниси Кардица 1:0 Спарти - Панелефсиниакос 1:0 Панелефсиниакос - Пантракикос 3:0 Арис Салоники - Панелефсиниакос 4:0 Панелефсиниакос - Ламия 0:0 Панелефсиниакос - ОФИ 0:3 Ахарнаикос - Панелефсиниакос 0:0
Аполлон Понту
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 0:0 Диагорас Родос - Аполлон Понту 0:0 Аполлон Понту - Теспротос 0:0 Ксанти - Аполлон Понту 2:1
Олимпиакос Пирей-2 - Аполлон Понту 2:0 Аполлон Понту - Пиерикос 1:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Понту 2:1 Аполлон Понту - Элпис Скоутареос 0:0 Ираклис - Аполлон Понту 0:3 Аполлон Понту - Пансерраикос 1:0 Аполлон Понту - Олимпиакос Волос 1:0 Аполлон Понту - Аполлон Лариса 1:1 Аполлон Понту - Анагенниси Кардица 1:1 Лариса - Аполлон Понту 0:0 Аполлон Понту - Трикала 3:0 ПАОК-2 - Аполлон Понту 2:1 Ники Волоу - Аполлон Понту 1:0 Аполлон Понту - Алмопос Аридая 1:1 Кавала - Аполлон Понту 3:0 Теспротос - Аполлон Понту 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Волос
|Куциас Георгиос
|2
|Левадиакос
|Шкварка Михал
|1