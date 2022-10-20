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Греция: Кубок
2022-2023

Тур: 5.
Ионикос
0:4
Конец матча
Аполлон Паралимни
0'
0:1
3' Гол
0:2
14' Гол
0:3
56' Гол
0:4
90' Гол
90'+4

Ход матча

3'
0:1
14'
0:2
56'
0:3
90'
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аполлон Паралимни
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1
Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1
Аполлон Паралимни
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Астерас Петрити - Аполлон Паралимни 0:0 Panargiakos Argos Orestiko - Аполлон Паралимни 0:4 Pao Kosmio - Аполлон Паралимни 0:6 Аполлон Паралимни - Aspis Xanthi 4:0
Орфеяс Ксанти - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Этникос Александруполи 1:2 Нестос Хрисуполис - Аполлон Паралимни 2:2 Аполлон Паралимни - AE Kalampaki 3:1 Пансерраикос - Аполлон Паралимни 0:0 Аполлон Паралимни - Alexandros Kilkis 2:0 Арис Авату - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Аэтос Орфану 2:1 Keravnos Pernis - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Pao Kosmio 5:1 Аполлон Паралимни - Ethnikos Sidirokastro FC 2:0 Кавала - Аполлон Паралимни 1:0 Аполлон Паралимни - Астерас 0:4 Aspis Xanthi - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Орфеяс Ксанти 3:1 Этникос Александруполи - Аполлон Паралимни 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Левадиакос Шкварка Михал 1
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