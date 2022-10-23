Тур: 9. Стадион: Арена Львов.
1:1
Конец матча
0'
1:0
33' ГолДовгий Алексей
43' Желтая карточкаКлимчук Юрий
50' Желтая карточкаДовгий Алексей
88' Желтая карточкаКурило Игорь
1:1
89' Гол в свои воротаЛях Ростислав
90'+5
Ход матча
33'
43'
50'
88'
89'
1:1
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
63
Marko
Sapuha
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Дудик АртёмНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Рух Львов
Металлист-1925
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|0.56
|Довгий Алексей
|3
|0.33
|Климчук Юрий
|1
|0.11
|Дидик Роман
|1
|0.11
|Бойчук Богдан
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.25
|Борячук Андрей
|2
|0.25
|Русин Ростислав
|2
|0.25
|Дмитренко Владислав
|1
|0.13
|Жичиков Максим
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слюсар Денис
|3
|1
|Vitaliy Roman
|3
|1
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Довгий Алексей
|2
|0
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Климчук Юрий
|2
|0
|Лях Ростислав
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Marko Sapuha
|2
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Рунич Василий
|1
|0
|Andriy Kitela
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|3
|1
|Курило Игорь
|3
|0
|Капинус Дмитрий
|1
|1
|Борячук Андрей
|2
|0
|Мозиль Олег
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Бичек Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2
Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0
Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20 - 4
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|4.
|Заря
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Динамо Киев
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Металлист-1925
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|12.
|Ворскла
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|10.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Заря
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|5.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Минай
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3