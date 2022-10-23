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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Конец матча
Металлист-1925
0'
1:0
33' Гол
Довгий Алексей
43' Желтая карточка
Климчук Юрий
50' Желтая карточка
Довгий Алексей
88' Желтая карточка
Курило Игорь
1:1
89' Гол в свои ворота
Лях Ростислав
90'+5
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
63
Marko
Sapuha
6
Довгий
Алексей
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
7
Климчук
Юрий
23
Бойчук
Богдан
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
2
Капинус
Дмитрий
8
Мартынюк
Ярослав
11
Ременюк
Андрей
28
Габелок
Артём
27
Кравченко
Дмитрий
22
Дмитренко
Владислав
9
Борячук
Андрей
Рух Львов
Металлист-1925

История личных встреч

Рух Львов
Металлист-1925

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 5 (1) 0.56
Довгий Алексей 3 0.33
Климчук Юрий 1 0.11
Дидик Роман 1 0.11
Бойчук Богдан 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.25
Борячук Андрей 2 0.25
Русин Ростислав 2 0.25
Дмитренко Владислав 1 0.13
Жичиков Максим 0 0
Курило Игорь 0 0
Ременюк Андрей 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слюсар Денис 3 1
Vitaliy Roman 3 1
Де Паула Таллес 2 0
Довгий Алексей 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Климчук Юрий 2 0
Лях Ростислав 2 0
Дидик Роман 2 0
Marko Sapuha 2 0
Белый Максим 1 0
Рунич Василий 1 0
Andriy Kitela 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 3 1
Курило Игорь 3 0
Капинус Дмитрий 1 1
Борячук Андрей 2 0
Мозиль Олег 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Бичек Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2
Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0
Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
4. Заря 8 5 1 2 17 - 13 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Металлист-1925 8 2 4 2 8 - 9 10
10. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
12. Ворскла 9 2 2 5 10 - 14 8
13. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
9. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
10. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Заря 5 3 0 2 9 - 8 9
5. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 4
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Климчук Юрий получил желтую карточку от судьи
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