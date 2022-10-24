Первый тайм

49' Команда Бэйцзин Гоань имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Яо Вейхуи ослабляет давление, выбив мяч.

48' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Адегбенро Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Чанчэн Чэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хорошую попытку сделал Кан Сан-У . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Tianyi Gao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Dehai Zou взял и забрал мяч на выходе

40' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Чанчэн Чэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновлен

39' Кан Сан-У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Команда Бэйцзин Гоань забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Чжанг Сичже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Матч остановлен

32' Чанчэн Чэн получил желтую карточку от судьи

32' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Оооо... вот это был удар! Кан Сан-У должен был забить с этой позиции.

31' Кан Сан-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Жанг Юнинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

26' Дабао Юй получил желтую карточку от судьи

26' Guan He получил желтую карточку от судьи

22' Dehai Zou взял и забрал мяч на выходе

22' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хорошую попытку сделал Кан Сан-У . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Tianyi Gao пробует нанести удар издали, но Weiguo Liu держит все под контролем

14' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Адегбенро Самуэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Чанчунь Ятай , будет отменен из-за фола.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

5' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

4' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.