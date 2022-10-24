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Китай: Суперлига
2022

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Чанчунь Ятай
0:1
Второй тайм: 70'
Бэйцзин Гоань
0'
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Чанчэн Чэн
26' Желтая карточка
Guan He
26' Желтая карточка
Дабао Юй
32' Желтая карточка
Чанчэн Чэн
0:1
35' Гол
Жанг Юнинг
66' Желтая карточка
Yiran He

Ход матча

8'
Чанчэн Чэн
 
26'
Guan He
 
26'
 
Дабао Юй
32'
Чанчэн Чэн
 
35'
0:1
Жанг Юнинг
(Чжанг Сичже)
60'
Yiran He
Huapeng Wang
 
60'
Неграо Жуниор
Чанчэн Чэн
 
60'
Цуль Петер
Yufeng Zhang
 
64'
 
Ziming Wang
Чжанг Сичже
66'
Yiran He
 
69'
 
Чендун Чжан
Tianyi Gao

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Бэйцзин Гоань
4.04
4.82
3.85
Все Коэффициенты
1
Weiguo
Liu
6
Guan
He
4
Окоре
Жорес
31
Weihui
Rao
25
Huapeng
Wang
21
Qi
Cui
29
Тан
Лонг
10
Сержиньо
Солер
20
Yufeng
Zhang
13
Чанчэн
Чэн
8
Jinxian
Wang
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
10
Чжанг
Сичже
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
17
Кан
Сан-У
11
Адегбенро
Самуэль
9
Жанг
Юнинг
Чанчунь Ятай
5-3-2
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Бэйцзин Гоань

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

25 матчей

32%
12%
56%
8 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
12%
56%
8 побед 3 ничьи 14 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
К
3:1
С
1:1
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
0:1
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2
С
2:6
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 9 (1) 0.43
Erik IV 6 0.29
Тан Лонг 6 0.29
Сержиньо Солер 3 (1) 0.14
Jinxian Wang 2 0.1
Yufeng Zhang 1 0.05
Окоре Жорес 1 0.05
Н'Длову Дино 1 0.05
Чанчэн Чэн 1 0.05
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 13 (1) 0.62
Чжанг Сичже 4 (1) 0.19
Tianyi Gao 3 0.14
Дабао Юй 3 0.14
Мемишевич Самир 2 0.1
Ziming Wang 2 0.1
Кан Сан-У 1 0.05
Gang Wang 1 0.05
Marko Dabro 1 0.05
Цзинь Пэнксян 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 3 0
Jie Sun 1 1
Guan He 2 0
Pengfei Han 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 6 0
Чендун Чжан 4 1
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 2 0
Dehai Zou 2 0
Tianyi Gao 2 0
Yang Yu1 2 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Лю Хуань 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
6
35%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

12
19
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
4
33%
4
21%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
33%
5
26%
76-90

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
10%
2
13%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
4
20%
4
27%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
3
20%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
5
45%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Забито

32
32
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
9%
4
13%
1-15
6
19%
9
28%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
8
25%
5
16%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
4
13%
6
19%
76-90

Пропущено

27
30
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
15%
4
13%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
4
15%
8
27%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
8
30%
30%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0
Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 20 15 2 3 44 - 17 47
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 1:0 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 20 9 6 5 32 - 19 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Чанчунь Ятай 0:1 21 6 8 7 30 - 30 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шицзячжуан 21 5 7 9 24 - 30 22
14. Шэньчжэнь 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 20 5 2 13 22 - 41 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 20 3 3 14 12 - 30 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
2. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 1:0 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 0:1 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Шэньчжэнь 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
14. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 1:0 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
8. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
9. Чанчунь Ятай 0:1 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 10 4 1 5 17 - 19 13
11. Мэйчжоу Хакка 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Бэйцзин Гоань
    4.04
    4.82
    3.85
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    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 0:1 Бэйцзин Гоань онлайн

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