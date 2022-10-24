Тур: 19. Стадион: Changchun City Stadium. Главный судья: Haixin Li
0:1
Конец матча
0'
8' Undefined phrase: football_event_Чанчэн Чэн
25' Желтая карточкаGuan He
26' Желтая карточкаДабао Юй
32' Желтая карточкаЧанчэн Чэн
0:1
35' ГолЖанг Юнинг
66' Желтая карточкаYiran He
90'+5
Ход матча
8'
25'
26'
32'
35'
0:1
59'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
6
Guan
He
31
Weihui
Rao
25
Huapeng
Wang
21
Qi
Cui
29
Тан
Лонг
20
Yufeng
Zhang
13
Чанчэн
Чэн
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
10
Чжанг
Сичже
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
25 Huapeng WangЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Yake WuВратарь
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
-
16 Zhiyun ZhengЗащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
27 Li Zhang II
-
24 Zhiyu Yan
-
-
34 Yiran He
-
39 Kaiyu Mao
-
15 Dilemet Tudi
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
1 Сень ХоуВратарь
- Защитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
26 Yang Bai
-
20 Ziming Wang
-
3 Yang Yu1
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Бэйцзин Гоань
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
25 матчей
32%
12%
56%
8 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
32%
12%
56%
8 побед 3 ничьи 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.43
|Erik IV
|6
|0.29
|Тан Лонг
|6
|0.29
|Сержиньо Солер
|3 (1)
|0.14
|Jinxian Wang
|2
|0.1
|Yufeng Zhang
|1
|0.05
|Окоре Жорес
|1
|0.05
|Н'Длову Дино
|1
|0.05
|Чанчэн Чэн
|1
|0.05
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|13 (1)
|0.62
|Чжанг Сичже
|4 (1)
|0.19
|Tianyi Gao
|3
|0.14
|Дабао Юй
|3
|0.14
|Мемишевич Самир
|2
|0.1
|Ziming Wang
|2
|0.1
|Кан Сан-У
|1
|0.05
|Gang Wang
|1
|0.05
|Marko Dabro
|1
|0.05
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.05
|Yongjing Cao
|1
|0.05
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|6
|0
|Чендун Чжан
|4
|1
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
6
33%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
13
19
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
31%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
10%
2
13%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
4
20%
4
27%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
3
20%
76-90
Пропущено
15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
5
45%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Забито
32
33
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
3
9%
4
12%
1-15
6
19%
9
27%
16-30
5
16%
4
12%
31-45
8
25%
5
15%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
4
13%
6
18%
76-90
Пропущено
28
30
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
14%
4
13%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
18%
8
27%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
5
18%
4
13%
61-75
8
29%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0
Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|20
|15
|2
|3
|44 - 17
|47
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|5:0
|21
|12
|4
|5
|31 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|0:5
|21
|9
|6
|6
|32 - 24
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Чанчунь Ятай
|21
|6
|8
|7
|30 - 30
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|20
|6
|7
|7
|29 - 29
|25
|13.
|Шицзячжуан
|21
|5
|7
|9
|24 - 30
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|20
|6
|3
|11
|22 - 39
|21
|15.
|Ухань Цзалл
|20
|5
|2
|13
|22 - 41
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|20
|3
|3
|14
|12 - 30
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|3.
|Шанхай СИПГ
|5:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 6
|23
|4.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|0:5
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|12.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|14.
|Тянцзинь Тэда
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|5:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|9.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|10
|4
|1
|5
|17 - 19
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0:5
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|13 (4)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6