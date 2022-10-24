Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Лэй У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О Л - Браунинг Тайас изменил счет на табло!

35' Хорошую попытку сделал Вэньцзюнь Люй . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Шанхай СИПГ

26' Г О О О О Л - Лэй У забивает с левой ноги!

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Браунинг Тайас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Yu Hou из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Варгас Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Дугалич Раде нанес удар головой, но Junling Yan спокойно отбил мяч.

20' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Хорошую попытку сделал Chunxin Chen . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ли Ан нанес удар головой, но Yu Hou спокойно отбил мяч.

17' Чжэнь Вэй нанес удар головой, но Yu Hou спокойно отбил мяч.

16' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Sheng Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хорошую попытку сделал Rodrigo Henrique . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Лэй У забивает ударом с правой ноги!

5' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Zhechao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру