Тур: 19. Стадион: Dalian Sports Center Stadium.
5:0
Второй тайм: 86'
0'
1:0
5' ГолЛэй У
2:0
26' ГолЛэй У
3:0
35' ГолБраунинг Тайас
4:0
55' ГолЛэй У
5:0
71' ГолПаулиньо Пауло
Ход матча
5'
1:0
26'
2:0
29'
35'
3:0
46'
55'
4:0
71'
5:0
78'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
8 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
26
Chunxin
Chen
7
Лэй
У
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
33
Sheng
Liu
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
19
Yilin
Yang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
-
26 Chunxin ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
12 Wei Chen2
-
15 Shenyuan Li
-
39 Baiyang Liu
-
37 Xuhuang Chen
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
-
33 Sheng LiuЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yihu YangЗащитник
- Защитник
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
7 Yi GuoПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
-
37 Guokang Chen
-
18 Liang Huo
-
32 Lei Xu
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэньцзюнь Люй
|6
|0.29
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.29
|Лэй У
|5
|0.24
|Паулиньо Пауло
|2
|0.1
|Браунинг Тайас
|2
|0.1
|Цзин Фэн
|1
|0.05
|Линьпэн Чжан
|1
|0.05
|Huachen Zhang
|1
|0.05
|Zhurun Liu
|1
|0.05
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.05
|Шэньчао Ван
|1
|0.05
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.05
|Ли Шенглонг
|1
|0.05
|Xin Xu
|1
|0.05
|Варгас Матиас
|0
|0
|Каллон Исса
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
|Chunxin Chen
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.43
|Rodrigo Henrique
|5
|0.24
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.19
|Guokang Chen
|3
|0.14
|Хунбо Инь
|3
|0.14
|Yilin Yang
|3
|0.14
|Wei Cui III
|2
|0.1
|Дугалич Раде
|2
|0.1
|Tze-Nam Yue
|0
|0
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Ли Ан
|2
|0
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Варгас Матиас
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Вуканович Алекса
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Liang Shi
|3
|0
|Zhechao Chen
|3
|0
|Rodrigo Henrique
|3
|0
|Yu Hou
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Дугалич Раде
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
3
25%
4
57%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
3
23%
4
16%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
1
8%
6
24%
46-60
1
8%
8
32%
61-75
4
31%
2
8%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Забито
25
32
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
3
12%
4
13%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
4
16%
6
19%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
2
8%
8
25%
61-75
7
28%
4
13%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
3
20%
4
21%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
1
7%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0
Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0
Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|20
|15
|2
|3
|44 - 17
|47
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|5:0
|21
|12
|4
|5
|31 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|0:5
|21
|9
|6
|6
|32 - 24
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Чанчунь Ятай
|21
|6
|8
|7
|30 - 30
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|20
|6
|7
|7
|29 - 29
|25
|13.
|Шицзячжуан
|21
|5
|7
|9
|24 - 30
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|20
|6
|3
|11
|22 - 39
|21
|15.
|Ухань Цзалл
|20
|5
|2
|13
|22 - 41
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|20
|3
|3
|14
|12 - 30
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|3.
|Шанхай СИПГ
|5:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 6
|23
|4.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|0:5
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|12.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|14.
|Тянцзинь Тэда
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|5:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|9.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|10
|4
|1
|5
|17 - 19
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0:5
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|13 (4)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6