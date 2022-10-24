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Китай: Суперлига
2022

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Шанхай СИПГ
7:0
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
1:0
5' Гол
Лэй У
2:0
26' Гол
Лэй У
3:0
35' Гол
Браунинг Тайас
4:0
55' Гол
Лэй У
5:0
71' Гол
Паулиньо Пауло
6:0
88' Гол
Baiyang Liu
7:0
90' Гол
Baiyang Liu
90'+2

Ход матча

5'
Лэй У
1:0
26'
Лэй У
(Варгас Матиас)
2:0
29'
 
Junjie Wen
Sheng Liu
35'
Браунинг Тайас
(Chunxin Chen)
3:0
46'
 
Wei Cui III
Liang Shi
46'
 
Инь Цуняо
Эгбучунам Чисом
55'
Лэй У
(Варгас Матиас)
4:0
56'
 
Yihu Yang
Zhechao Chen
67'
Shenyuan Li
Шэньчао Ван
 
67'
Каллон Исса
Вэньцзюнь Люй
 
71'
Паулиньо Пауло
(Каллон Исса)
5:0
72'
 
Guokang Chen
Yilin Yang
78'
Ли Шенглонг
Лэй У
 
78'
Baiyang Liu
Паулиньо Пауло
 
84'
Xuhuang Chen
Варгас Матиас
 
88'
Baiyang Liu
(Ли Шенглонг)
6:0
90'
Baiyang Liu
7:0

Статистика матча

  • 7 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 13 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 8 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
4
Шэньчао
Ван
11
Вэньцзюнь
Люй
26
Chunxin
Chen
6
Хуэй-Кан
Цай
24
Варгас
Матиас
9
Паулиньо
Пауло
7
Лэй
У
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
33
Sheng
Liu
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
11
Эгбучунам
Чисом
Шанхай СИПГ
3-4-2-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэньцзюнь Люй 6 0.29
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.29
Лэй У 5 0.24
Паулиньо Пауло 2 0.1
Браунинг Тайас 2 0.1
Baiyang Liu 2 0.1
Цзин Фэн 1 0.05
Линьпэн Чжан 1 0.05
Ли Шенглонг 1 0.05
Huachen Zhang 1 0.05
Zhurun Liu 1 0.05
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.05
Шэньчао Ван 1 0.05
Хуэй-Кан Цай 1 0.05
Xin Xu 1 0.05
Варгас Матиас 0 0
Каллон Исса 0 0
Ли Ан 0 0
Chunxin Chen 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.43
Rodrigo Henrique 5 0.24
Косович Небойша 4 (1) 0.19
Guokang Chen 3 0.14
Хунбо Инь 3 0.14
Yilin Yang 3 0.14
Wei Cui III 2 0.1
Дугалич Раде 2 0.1
Tze-Nam Yue 0 0
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Ли Ан 2 0
Паулиньо Пауло 2 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Варгас Матиас 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Shenyuan Li 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Вуканович Алекса 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Liang Shi 3 0
Zhechao Chen 3 0
Rodrigo Henrique 3 0
Yu Hou 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Дугалич Раде 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Wei Cui III 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
4
21%
4
57%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
2
29%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
29%
3
25%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
3
23%
4
16%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
1
8%
6
24%
46-60
1
8%
8
32%
61-75
4
31%
2
8%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Забито

32
32
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
4
13%
4
13%
1-15
7
22%
4
13%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
3
9%
8
25%
61-75
9
28%
4
13%
76-90

Пропущено

15
26
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
20%
5
19%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
4
27%
4
15%
61-75
1
7%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0
Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0
Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 3:0 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 21 9 6 6 32 - 26 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Тянцзинь Тэда 2:0 21 8 5 8 26 - 22 29
11. Чанчунь Ятай 21 6 8 7 30 - 30 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шэньчжэнь 2:1 21 7 3 11 24 - 40 24
14. Шицзячжуан 21 5 7 9 24 - 30 22
15. Ухань Цзалл 0:2 21 5 2 14 22 - 43 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:3 21 3 3 15 12 - 33 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 1:2 21 1 0 20 12 - 63 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
2. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
3. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
4. Шаньдун Тайшань 3:0 8 7 1 0 18 - 2 22
5. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Шэньчжэнь 2:1 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Тянцзинь Тэда 2:0 9 3 2 4 11 - 9 11
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 0:2 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:3 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 1:2 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 3:0 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 2:0 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
8. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 10 4 1 5 17 - 19 13
11. Мэйчжоу Хакка 9 3 3 3 7 - 12 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 2:1 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 0:2 9 3 0 6 9 - 15 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:3 11 1 1 9 4 - 22 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 1:2 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 41%, Мэйчжоу Хакка: 59%.
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Baiyang Liu первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Shenyuan Li. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    91'
    Baiyang Liu наказан за толчок Дугалич Раде
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
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